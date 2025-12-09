Colombia

“Hemos llegado a más de veintiocho mil participantes”: Antioquia destaca reducción de muertes por desnutrición

La Gobernación de Antioquia informó una reducción considerable en las muertes por desnutrición infantil durante este año, según cifras presentadas en su rendición de cuenta

Guardar
| (Foto: Colprensa)
| (Foto: Colprensa)

La Gobernación de Antioquia presentó un balance sobre la situación nutricional de la primera infancia durante su reciente rendición de cuentas, en la que se informó una disminución significativa en los fallecimientos asociados a desnutrición en menores de cinco años.

Según la información divulgada por la administración departamental y recogida por BLU Radio, la cifra oficial mostró una reducción importante frente al año previo, cuando se registraron catorce casos en ese grupo poblacional.

Las autoridades consideraron que este resultado refleja el impacto de las iniciativas implementadas en distintos municipios, orientadas a acompañar a familias y fortalecer los entornos de cuidado.

| Foto: Colprensa
| Foto: Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el informe, la gerente de la Unidad de Programas Sociales, Isabel Cristina Londoño Gómez, explicó que la administración ha priorizado acciones para prevenir complicaciones nutricionales, especialmente en zonas donde se han identificado altos niveles de vulnerabilidad. La funcionaria señaló que, durante el año, se desplegaron equipos interdisciplinarios para realizar visitas domiciliarias, promover actividades educativas y entregar paquetes alimentarios que complementaran la dieta de los menores atendidos.

La estrategia, según indicó, pretende consolidar un seguimiento continuo que permita detectar alertas tempranas y promover hábitos alimentarios encaminados a mejorar el desarrollo infantil.

Programas de Antioquia contra desnutrición
Programas de Antioquia contra desnutrición - crédito Colprensa

La Gobernación informó que, para reforzar este trabajo, fueron activados treinta y cinco programas que abarcan desde la primera infancia hasta la adolescencia, con la meta de garantizar acompañamiento integral a las familias. Estos programas han incluido iniciativas comunitarias, talleres de formación y campañas informativas dirigidas a cuidadores y madres gestantes.

La gerente resaltó que este conjunto de acciones se articula con entidades municipales y con redes sociales institucionales que buscan ampliar el alcance de las intervenciones. También destacó que la administración departamental continúa revisando los indicadores para ajustar las prioridades de trabajo según las necesidades reportadas por los territorios.

Durante la rendición de cuentas, Londoño afirmó que “Hemos llegado a más de veintiocho mil participantes, entre niños y niñas menores de cinco años, donde a través un acompañamiento interdisciplinario, realizamos encuentros educativos y visitas en el hogar, además de la entrega de un paquete alimentario mensual, prevenimos la desnutrición infantil”.

Programas de antioquia contra desnutrición
Programas de antioquia contra desnutrición | COLPRENSA

Este testimonio permitió visualizar el alcance de las intervenciones desplegadas en las comunidades rurales y urbanas. Los equipos que participan en el proceso incluyen nutricionistas, trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos y profesionales de diversas áreas que desarrollan actividades diferenciadas con cada familia atendida.

De acuerdo con lo expuesto por la administración departamental y reseñado por BLU Radio, los programas no solo se enfocan en los menores, sino también en madres gestantes y mujeres cabeza de hogar, con el fin de fortalecer capacidades y facilitar el acceso a recursos educativos.

En este sentido, la Gobernación destacó la creación de alianzas que permitieron ampliar la jornada académica en más de doscientas setenta instituciones educativas, lo que brindó oportunidades a las cuidadoras para adelantar procesos de formación en los municipios. Esta ampliación se sumó a otras iniciativas relacionadas con acompañamiento psicosocial y orientación para las familias.

La Gerencia de Programas Sociales mencionó que los encuentros formativos abordaron temas claves como alimentación adecuada, estimulación temprana y seguimiento del crecimiento, con el objetivo de reforzar prácticas familiares que contribuyan a la protección de los menores.

Las visitas domiciliarias, por su parte, permitieron evaluar condiciones particulares de cada hogar, identificar factores de riesgo y definir rutas de apoyo con enfoque territorial.

La Gobernación señaló que estos procedimientos han sido esenciales para fortalecer las intervenciones en comunidades con mayores dificultades de acceso a servicios básicos.

En los municipios, la participación comunitaria fue otro componente destacado por los equipos encargados del desarrollo de la estrategia.

Las autoridades departamentales señalaron que varios grupos ciudadanos han trabajado de manera articulada con las instituciones para promover actividades de sensibilización y reforzar la asistencia a los programas disponibles.

Temas Relacionados

desnutriciónAntioquiaprimera infanciaprogramas socialesColombia-noticias

Más Noticias

Chats secretos de alias Calarcá revelan asesinatos, reclutamiento de menores y fortalecimiento guerrillero durante la Paz Total

Los archivos incautados muestran órdenes directas, como la instrucción de asesinar al excombatiente Juan Gabriel Hurtado, reportes de reclutamiento, incluida una niña de 14 años, y coordinaciones para adquirir rifles, granadas y fusiles

Chats secretos de alias Calarcá

Embargos a cesantías: las únicas excepciones legales que permiten retener este ahorro laboral en Colombia

En Colombia, las cesantías son un ahorro obligatorio protegido por ley, pero existen dos excepciones en las que un juez puede autorizar su embargo

Embargos a cesantías: las únicas

Estrategias de Famisanar para agilizar trámites y reducir quejas en todas sus regionales del país

En una reunión con gerentes de distintas zonas del país, la EPS Famisanar definió nuevas acciones para fortalecer la atención, optimizar procesos internos y organizar la operación territorial

Estrategias de Famisanar para agilizar

Este 9 de diciembre marcará el punto decisivo en la negociación del salario mínimo 2026

El 9 de diciembre será determinante en las conversaciones entre Gobierno, empresarios y centrales obreras para definir el salario mínimo

Este 9 de diciembre marcará

Alertas del IDEAM por riesgo de incendios forestales avanzan en la Costa Caribe este diciembre

El IDEAM señaló que varios municipios de la Costa Caribe enfrentan condiciones propicias para incendios forestales debido a la baja nubosidad, los vientos intensos y el tiempo seco

Alertas del IDEAM por riesgo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Hora y dónde ver FMS

Hora y dónde ver FMS World Series San Salvador: La segunda fecha de la liga mundial de freestyle

Papá de Greeicy Rendón reapareció en un video de la cantante y generó reacciones en redes

Altafulla se posicionó como la persona más buscada en Google Colombia durante 2025: así reaccionó

Laura de León acabó con los rumores sobre su separación de Salomón Bustamante

Ranking de Netflix en Colombia: estas son las series más vistas del momento

Deportes

La Dimayor anunció fechas de

La Dimayor anunció fechas de las finales de la Liga y la Copa BetPlay: así quedarán los encuentros

La afición de Atlético Nacional responsabiliza a la directiva por fracaso en la temporada: exigen remezón

Atlético Nacional sin la estrella de diciembre: América logró imponerse al cuadro verdolaga, dándole el paso a Junior de Barranquilla

Celébralo “Curramba”: Junior es finalista de la Liga BetPlay y va por su estrella número 11 contra el Tolima

River Plate, São Paulo, Universidad de Chile y otros equipos que podrían jugar en Barranquilla la final de la Copa Sudamericana en 2026