“Hemos llegado a más de veintiocho mil participantes”: Antioquia destaca reducción de muertes por desnutrición

La Gobernación de Antioquia presentó un balance sobre la situación nutricional de la primera infancia durante su reciente rendición de cuentas, en la que se informó una disminución significativa en los fallecimientos asociados a desnutrición en menores de cinco años.

Según la información divulgada por la administración departamental y recogida por BLU Radio, la cifra oficial mostró una reducción importante frente al año previo, cuando se registraron catorce casos en ese grupo poblacional.

Las autoridades consideraron que este resultado refleja el impacto de las iniciativas implementadas en distintos municipios, orientadas a acompañar a familias y fortalecer los entornos de cuidado.

En el informe, la gerente de la Unidad de Programas Sociales, Isabel Cristina Londoño Gómez, explicó que la administración ha priorizado acciones para prevenir complicaciones nutricionales, especialmente en zonas donde se han identificado altos niveles de vulnerabilidad. La funcionaria señaló que, durante el año, se desplegaron equipos interdisciplinarios para realizar visitas domiciliarias, promover actividades educativas y entregar paquetes alimentarios que complementaran la dieta de los menores atendidos.

La estrategia, según indicó, pretende consolidar un seguimiento continuo que permita detectar alertas tempranas y promover hábitos alimentarios encaminados a mejorar el desarrollo infantil.

La Gobernación informó que, para reforzar este trabajo, fueron activados treinta y cinco programas que abarcan desde la primera infancia hasta la adolescencia, con la meta de garantizar acompañamiento integral a las familias. Estos programas han incluido iniciativas comunitarias, talleres de formación y campañas informativas dirigidas a cuidadores y madres gestantes.

La gerente resaltó que este conjunto de acciones se articula con entidades municipales y con redes sociales institucionales que buscan ampliar el alcance de las intervenciones. También destacó que la administración departamental continúa revisando los indicadores para ajustar las prioridades de trabajo según las necesidades reportadas por los territorios.

Durante la rendición de cuentas, Londoño afirmó que “Hemos llegado a más de veintiocho mil participantes, entre niños y niñas menores de cinco años, donde a través un acompañamiento interdisciplinario, realizamos encuentros educativos y visitas en el hogar, además de la entrega de un paquete alimentario mensual, prevenimos la desnutrición infantil”.

Este testimonio permitió visualizar el alcance de las intervenciones desplegadas en las comunidades rurales y urbanas. Los equipos que participan en el proceso incluyen nutricionistas, trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos y profesionales de diversas áreas que desarrollan actividades diferenciadas con cada familia atendida.

De acuerdo con lo expuesto por la administración departamental y reseñado por BLU Radio, los programas no solo se enfocan en los menores, sino también en madres gestantes y mujeres cabeza de hogar, con el fin de fortalecer capacidades y facilitar el acceso a recursos educativos.

En este sentido, la Gobernación destacó la creación de alianzas que permitieron ampliar la jornada académica en más de doscientas setenta instituciones educativas, lo que brindó oportunidades a las cuidadoras para adelantar procesos de formación en los municipios. Esta ampliación se sumó a otras iniciativas relacionadas con acompañamiento psicosocial y orientación para las familias.

La Gerencia de Programas Sociales mencionó que los encuentros formativos abordaron temas claves como alimentación adecuada, estimulación temprana y seguimiento del crecimiento, con el objetivo de reforzar prácticas familiares que contribuyan a la protección de los menores.

Las visitas domiciliarias, por su parte, permitieron evaluar condiciones particulares de cada hogar, identificar factores de riesgo y definir rutas de apoyo con enfoque territorial.

La Gobernación señaló que estos procedimientos han sido esenciales para fortalecer las intervenciones en comunidades con mayores dificultades de acceso a servicios básicos.

En los municipios, la participación comunitaria fue otro componente destacado por los equipos encargados del desarrollo de la estrategia.

Las autoridades departamentales señalaron que varios grupos ciudadanos han trabajado de manera articulada con las instituciones para promover actividades de sensibilización y reforzar la asistencia a los programas disponibles.