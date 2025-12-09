Colombia

Fiscalía evalúa imputar cargos a Beatriz Niño, exesposa del excanciller de Colombia en Ghana: la investigan por presunta violencia intrafamiliar

El organismo judicial analiza si presenta acusaciones formales contra la abogada, que previamente denunció a su expareja, mientras persisten dudas sobre posibles riesgos de revictimización

La Fiscalía evalúa imputar cargos
La Fiscalía evalúa imputar cargos penales a Beatriz Niño Endara, madre y abogada, en un caso de violencia de género - crédito @DanielGarcesC1/X

La Fiscalía General de la Nación estaría evaluando la posibilidad de imputar cargos penales a Beatriz Niño Endara, abogada y madre de dos menores, que previamente denunció a su expareja, el exembajador Daniel Garcés Carabalí, por violencia intrafamiliar, acceso carnal violento y fraude procesal.

Aunque Garcés ya enfrenta un proceso penal por estos delitos, la apertura de una investigación paralela contra Niño ha generado inquietud sobre la actuación de la justicia y el riesgo de revictimización en casos de violencia de género, según información conocida por El Espectador.

Según se conoció en la mañana del martes 9 de diciembre, el fiscal Napoleón Botache Díaz, encargado de la investigación contra Niño, citó recientemente a la abogada a una diligencia de arraigo, un paso que resulta ser previo e indispensable para una eventual imputación formal de cargos.

Esta acción se produce tras la denuncia presentada por Garcés, quien acusa a Niño y a su hermano, Carlos Humberto Niño, de supuesta violencia intrafamiliar en perjuicio de sus hijos.

Ante este escenario, la defensa de Niño entregó un extenso documento al fiscal Botache, en el que solicita el cierre de la investigación y expone los antecedentes del caso, argumentando que las pruebas existentes demuestran que la violencia fue ejercida por Garcés.

Antecedentes del caso Garcés-Niño

El proceso penal contra Garcés se fundamenta en una investigación que, según la Fiscalía, abarca 14 años de presuntos abusos.

La imputación sostiene que el exembajador agredió física, psicológica, económica y sexualmente a Niño de manera sistemática, bajo un contexto de control y dominio motivado por razones de género.

Además, se señala que, tras conocer que Niño había iniciado una nueva relación, Garcés habría ejercido violencia vicaria, instrumentalizando a sus hijos para castigarla y poniendo en riesgo el bienestar psicológico de los menores.

Entre las pruebas presentadas figura un video en el que se observa a los hijos de la pareja intentando salir del apartamento de Garcés, mientras este les impide el paso y profiere insultos contra la actual pareja de Niño.

Pruebas y argumentos de la defensa de Niño

La defensa de Niño anexó al expediente diversas pruebas, incluido el video mencionado, para respaldar su versión de los hechos. Los abogados sostienen que Garcés ha intentado manipular la administración de justicia, presentándose falsamente como víctima y desplegando un patrón de violencia vicaria, psicológica e institucional.

Según el documento entregado al fiscal Botache y conocido por El Espectador, Garcés habría manipulado a sus hijos y a dos exniñeras, quienes ya fueron denunciadas por falso testimonio.

Además, se señala que el exembajador instaló cámaras de seguridad en su domicilio, lo que le habría permitido monitorear y utilizar a su conveniencia las conversaciones privadas entre Niño y sus hijos. La defensa advierte que avanzar en la imputación de cargos contra Niño, pese a las evidencias, constituiría una forma de violencia institucional y de género.

El caso se ha complicado por la existencia de denuncias cruzadas y procesos paralelos. Garcés, además de ser imputado por violencia intrafamiliar, ha presentado denuncias contra Niño y su hermano, así como contra las exniñeras de la familia, quienes enfrentan acusaciones de falso testimonio.

El abogado de las exniñeras, Miguel Ángel del Río, también es objeto de una investigación en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por presuntas irregularidades en la defensa. Por otro lado, se ha detectado la existencia de otro proceso penal contra Niño, basado en los mismos hechos y promovido por el mismo denunciante, en un despacho diferente de la Fiscalía.

La posibilidad de que tanto Niño como Garcés sean imputados por violencia intrafamiliar ha suscitado preocupación entre defensores de derechos humanos y especialistas en violencia de género, quienes advierten sobre el riesgo de revictimización y violencia institucional.

El caso también involucra una disputa por la custodia de los menores, cuya resolución aún está pendiente. Paralelamente, la Procuraduría ha abierto una investigación disciplinaria contra Garcés, lo que añade otra dimensión al entramado judicial y disciplinario que rodea a ambas partes.

