Estos serán los beneficios y subsidios que recibirán los hogares del grupo B del Sisbén en 2026

El Sisbén IV seguirá consolidándose en 2026 como la principal herramienta para la identificación y clasificación socioeconómica de la población en Colombia y la asignación de subsidios y beneficios a los sectores más vulnerables.

Los datos proporcionados por el sistema son determinantes para definir la cobertura de los programas distritales, municipales y nacionales dirigidos a quienes requieren mayores apoyos estatales, en particular a los integrantes del grupo B, categorizados como hogares en condiciones de vulnerabilidad económica.

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el grupo B está conformado por personas y familias consideradas en pobreza moderada, distintas de los grupos A —donde se concentra la pobreza extrema— y de los grupos C y D, que agrupan a hogares con condiciones económicas más favorables. Esta clasificación, además, se subdivide en distintos subgrupos, lo que permite afinar de manera precisa los beneficios y apoyos que requiere cada hogar, en función de su situación particular.

Programas que cubren y benefician a los hogares del grupo B del Sisbén

Durante 2026, los hogares registrados como grupo B en el Sisbén IV tendrán acceso a una gama de programas sociales prioritarios. Entre estos destacan Colombia Mayor, Renta Joven, Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) y la Devolución del IVA, mecanismos esenciales para la protección y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población vulnerable.

En el programa Colombia Mayor, el requisito fundamental es que la persona no cuente con ingresos o rentas suficientes para sostenerse económicamente. De acuerdo con la clasificación Sisbén IV, tienen derecho a participar los individuos de todos los niveles de los grupos A y B, así como del subgrupo C1.

En el caso de Renta Joven, el criterio exige estar registrado en el Sisbén o en un instrumento de focalización equivalente, acreditando la pertenencia a un grupo en situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad económica.

El Ingreso Mínimo Garantizado contempla la admisión prioritaria de personas en los grupos A, B y de C1 a C9 del Sisbén, siempre que elijan la transferencia monetaria. Además, las personas mayores que anteriormente recibían el apoyo de programas específicos de ayudas económicas serán integradas bajo el IMG, mientras que aquellas del grupo B que ya se beneficiaban de este esquema pasarán a recibir Apoyos Económicos.

La reorganización contempla, igualmente, que los hogares con personas con discapacidad, adultos mayores o jóvenes incluidos en rutas de inclusión social y productiva recibirán nuevas transferencias, sustituyendo la ayuda monetaria previa. En cambio, aquellos hogares del grupo B que no tengan miembros en esas condiciones egresarán automáticamente del IMG.

El acceso a subsidios de vivienda seguirá siendo uno de los apoyos sociales clave, con opciones como el programa de Arriendo Social, operado por entidades como Compensar, que facilita soluciones habitacionales temporales para quienes no alcanzan a pagar un alquiler en el mercado formal.

De igual forma, el Subsidio Familiar de Vivienda Nueva entregado por el Ministerio de Vivienda está disponible para quienes se ubiquen entre A1 y D20 en el Sisbén, y cumplan requisitos como no ser propietarios y no haber recibido subsidios de vivienda previos, salvo en casos de mejoramiento o arriendo, y cuenten con crédito hipotecario aprobado.

El grupo B también es prioritario en el acceso a programas de salud y educación. Las entidades estatales destinan cupos preferenciales para la educación superior, asignando recursos propios —como lo hace la agencia Atenea en Bogotá— o posibilitando la matrícula cero a través del Ministerio de Educación para estudiantes de los grupos A, B y C del Sisbén IV.

Esta política se dirige en particular a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 y a quienes, aunque no estén en estos estratos, cumplan ciertos requisitos focalizados, mediante la iniciativa de gratuidad “Puedo Estudiar”.

En cuanto a movilidad, las administraciones distritales como la Secretaría de Integración Social y TransMilenio en Bogotá distribuyen pasajes gratuitos para priorizar a personas mayores de 62 años, personas con discapacidad y quienes han sido clasificados en situación de pobreza moderada o extrema según la encuesta Sisbén IV.

Los beneficiarios del grupo B con discapacidad recibirán en 2026 once pasajes mensuales, y seis pasajes en el caso de personas mayores de esa franja etaria. Para acceder, los ciudadanos deben consultar su estado en los módulos habilitados en línea, ingresando su número de identificación y el de la tarjeta TuLlave.

De modo complementario, en Montería, la alcaldía dispuso una tarifa diferencial para los usuarios del grupo B, que acceden a un descuento del 70% en el transporte público. Además, los estudiantes de instituciones públicas en la ciudad reciben transporte gratuito, derribando así barreras de acceso a la educación.

Para que un hogar confirme su pertenencia al grupo B del Sisbén IV, puede consultar en la página oficial del Sisbén. Basta con el número de cédula del titular familiar para identificar la categoría asignada y los derechos de acceso a los distintos programas sociales activos. Es fundamental que las familias mantengan actualizada su información en el sistema, reportando cualquier variación en ingresos o composición del hogar, para asegurar la vigencia de los beneficios.

Las autoridades reiteran que el Sisbén IV no otorga directamente los subsidios, sino que es una herramienta de organización poblacional. La responsabilidad de seleccionar a los beneficiarios y asignar los apoyos recae en las entidades distritales, departamentales y nacionales, que también definen las normas de permanencia en los programas sociales mencionados.