Estos son los beneficios en vivienda, educación y transporte que recibirán los hogares del grupo C del Sisbén en 2026

El grupo C del Sisbén IV permite acceder a subsidios de vivienda, educación y salud, con montos diferenciados según el subgrupo asignado - crédito Prosperidad Social

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV), implementado en Colombia desde el 5 de marzo de 2021, es la herramienta fundamental utilizada por el Gobierno nacional, así como las entidades distritales y departamentales para clasificar a la población según sus condiciones socioeconómicas.

Desde su entrada en vigor, este sistema reemplazó al anterior Sisbén III, con el objetivo de asegurar que los subsidios y ayudas sociales lleguen efectivamente a quienes más los necesitan, mejorando así la identificación y pertenencia de los potenciales beneficiarios. Sin embargo, las autoridades han reiterado en diversas ocasiones que el Sisbén IV no adjudica subsidios ni beneficios de manera directa.

Su función principal consiste en organizar a los ciudadanos en una base de datos que luego es consultada por las entidades responsables de los distintos programas sociales. Son estas entidades las que, con base en los datos suministrados por el Sisbén, establecen sus propios requisitos y criterios para seleccionar a los beneficiarios de cada programa.

La operación del Sisbén IV se basa en la recolección de información a través de una encuesta que clasifica a los hogares en diferentes grupos, de acuerdo con su situación económica y social. Esto le permite a las autoridades optimizar la planeación y ejecución de políticas públicas para priorizar la inversión social, dirigiendo los recursos a los sectores y personas más vulnerables.

El Sisbén IV clasifica a la población colombiana en grupos según su situación socioeconómica para optimizar la entrega de subsidios sociales - crédito Colprensa

No obstante, la sola inscripción o registro en el sistema no garantiza el acceso automático a ayudas estatales, ya que la adjudicación de beneficios depende de criterios específicos que varían según cada entidad y programa.

El modelo de Sisbén IV estructura a la población en cuatro grandes grupos, designados con las letras A, B, C y D, y cada uno subdividido en subgrupos que permiten segmentar aún más el nivel de vulnerabilidad de los hogares:

El Grupo A reúne a las personas en situación de pobreza extrema, divididas en cinco subgrupos (A1 a A5); Grupo B comprende a quienes presentan pobreza moderada, organizados en siete subgrupos (B1 a B7); Grupo C incluye a los hogares vulnerables económicamente y se subdivide en dieciocho categorías (C1 a C18). El Grupo D, por su parte, agrupa a la población con mejores condiciones socioeconómicas y contiene veintiún subgrupos (D1 a D21).

Subsidios a los que pueden clasificar los del grupo C del Sisbén

Algunos programas nacionales, como Colombia Mayor, utilizan los datos del Sisbén IV para focalizar su cobertura. En el caso de los adultos mayores, los requisitos para postularse incluyen ser colombiano, haber vivido en el país los diez años previos, tener tres años menos de la edad exigida para la pensión de vejez (54 años para mujeres y 59 para hombres), y carecer de rentas suficientes para la subsistencia. Para este beneficio, se consideran todos los niveles del Sisbén hasta el subgrupo C1.

El programa Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá otorga ayudas específicas a personas con discapacidad, jóvenes y primera infancia del grupo C del Sisbén - crédito Integración Social

En Bogotá, el programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) entrega ayudas diferenciadas a personas y hogares clasificados en el grupo C, poniendo especial atención en personas con discapacidad, personas mayores, jóvenes y primera infancia. Así, las personas con discapacidad clasificadas entre C1 y C9 pueden formar parte del IMG, igual que los jóvenes en ruta de inclusión social y productiva y los hogares con niños y niñas entre 0 y 6 años en el mismo rango de subgrupos.

Para la primera infancia, los hogares que cumplan con los requisitos y estén entre C1 y C9 recibirán transferencias adicionales si los menores están vinculados a la oferta institucional distrital, incluyendo aquellos que residen en “pagadiarios”.

El acceso a pasajes gratuitos del sistema de transporte TransMilenio opera bajo el mismo esquema focalizado del Sisbén IV:

Las personas con discapacidad de los subgrupos C1-C9 reciben tres pasajes gratis, mientras que aquellas entre C10-C18 reciben dos.

Las personas mayores de 62 años clasificadas en C1-C9 acceden a cinco pasajes gratis; quienes están en C10-C18, a dos pasajes.

Si un beneficiario cumple con más de un criterio, se le asigna el máximo número de pasajes autorizado según el perfil Sisbén. La prioridad se otorga a quienes se encuentran en pobreza extrema y moderada.

En el ámbito de vivienda, el grupo C del Sisbén puede acceder al Subsidio Familiar de Vivienda Nueva, gestionado por el Ministerio de Vivienda. Este subsidio está dirigido a la compra de viviendas de interés social y prioritario (VIS y VIP).

Los requisitos incluyen contar con una clasificación en Sisbén IV entre A1 y D20, no ser propietario de vivienda, no haber recibido previamente un subsidio de este tipo (salvo en casos de mejoramiento o arrendamiento), y contar con un crédito hipotecario o leasing habitacional aprobado y vigente.

El Subsidio Familiar de Vivienda Nueva beneficia a hogares del grupo C del Sisbén IV que cumplen requisitos de clasificación y no poseen vivienda propia - crédito Secretaría de Hábitat

En 2025 (a espera de cambios para 2026) los hogares clasificados entre C1 y C8 pueden recibir 39 millones de pesos (equivalente a 30 smmlv) como subsidio para la cuota inicial, mientras que quienes pertenecen a los subgrupos C9 a D20 acceden a 26 millones de pesos (20 smmlv).

La inclusión de los hogares del grupo C en el acceso a subsidios educativos representa un avance significativo en la cobertura social. Estos subsidios permiten cubrir hasta el 50% de la matrícula en colegios privados y ofrecen subsidios de salud con una cobertura total de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Una de las principales iniciativas en este ámbito es Matrícula Cero, impulsada por el Ministerio de Educación, la cual garantiza el acceso gratuito a la educación superior para estudiantes pertenecientes a los grupos A, B o C del Sisbén IV, sin importar el subgrupo específico en que se encuentren.

Aunque el 95% de los estudiantes colombianos reside en viviendas clasificadas dentro de los estratos 1, 2 y 3 o en zonas rurales, el acceso a la gratuidad educativa también está dispuesto para aquellos estudiantes que, aun sin corresponder a esos sectores socioeconómicos, cumplen con alguno de los demás requisitos establecidos por la nueva Política de Gratuidad ‘Puedo Estudiar’.