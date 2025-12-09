Colombia

Estados Unidos incluye en la Lista Clinton a colombianos por reclutar mercenarios para pelear en Sudán

La administración estadounidense tomó medidas contra ciudadanos y empresas de Colombia y Panamá, señalados por facilitar la incorporación de combatientes a un grupo armado sudanés

La inclusión de personas y compañías en la lista responde a su participación en una red que promueve el envío de personal a un conflicto armado en África, de acuerdo con autoridades estadounidenses - crédito Stringer/IMAGESLIVE via ZUMA Press Wire | Pexels

Estados Unidos incorporó a cuatro ciudadanos colombianos y tres empresas colombianas, además de una compañía panameña, en la lista Clinton.

Estas personas y entidades forman parte de una red dedicada al reclutamiento de colombianos para actuar como mercenarios en Sudán, específicamente para integrarse a las Fuerzas de Apoyo Rápido.

“La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a cuatro personas y cuatro entidades por su papel en el fomento de la guerra civil en Sudán, un conflicto que ha provocado la peor crisis humanitaria actual del mundo”, explicó la entidad estadounidense en un comunicado.

En su comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) señaló que “desde septiembre de 2024, cientos de exmilitares colombianos han viajado a Sudán para luchar junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF)”. Según el organismo, estos colombianos “proporcionan a la RSF experiencia táctica y técnica al desempeñarse como infantes, artilleros, pilotos de drones, operadores de vehículos e instructores”, y algunos incluso han llegado a “entrenar a niños para combatir en la RSF”.

La OFAC subrayó que “los combatientes colombianos han participado en numerosas batallas en Sudán, incluyendo en su capital, Jartum, así como en Omdurmán, Kordofán y El Fasher”. La oficina advirtió que la presencia de estos combatientes en Sudán “no sería posible sin la asistencia de numerosas personas y empresas, principalmente de Colombia”.

En su comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) señaló que “desde septiembre de 2024, cientos de exmilitares colombianos han viajado a Sudán para luchar junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF)” - crédito OFAC

Entre los colombianos incluidos en la lista Clinton figuran Mateo Andrés Duque Botero, Mónica Muñoz Ucrós, Claudia Viviana Oliveros Forero y Álvaro Andrés Quijano Becerra. Estos últimos, Oliveros y Quijano, están casados, según informó Noticias Caracol con respecto al caso.

Álvaro Andrés Quijano Becerra reside en Emiratos Árabes Unidos y opera una triangulación de actividades a través de la empresa colombiana International Service Agency, también sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La firma colombiana señalada funciona como plataforma para reclutar personas en Colombia, realizar el paso de los contratados mediante la empresa panameña Talent Bridge S.A., también incorporada en la lista Clinton, y así enviar mercenarios para apoyar a las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán.

En su comunicado, la OFAC informó que Maine Global Corp SAS, una agencia de empleo con sede en Bogotá, es gestionada por un ciudadano con nacionalidad colombiana y española que se desempeña como accionista y directivo de empresas tanto en Colombia como en Estados Unidos y Reino Unido.

La firma colombiana señalada funciona como plataforma para reclutar personas en Colombia, realizar el paso de los contratados mediante la empresa panameña Talent Bridge S.A., también incorporada en la lista Clinton - crédito OFAC

La firma administra y desembolsa fondos para Global Staffing y para la compañía encargada de contratar a los colombianos, contando con el respaldo de empresas estadounidenses asociadas al directivo. El comunicado destaca que Maine Global Corp “gestiona los pagos de nómina de los combatientes colombianos y realiza intermediaciones cambiarias, convirtiendo euros y pesos colombianos a dólares estadounidenses”.

Según la OFAC, empresas estadounidenses asociadas al responsable de la agencia “realizaron numerosas transferencias bancarias, por un total de millones de dólares estadounidenses, con Maine Global Corp, Global Staffing y la empresa que contrató a los combatientes colombianos”.

Según la OFAC, empresas estadounidenses asociadas al responsable de la agencia “realizaron numerosas transferencias bancarias, por un total de millones de dólares estadounidenses, con Maine Global Corp, Global Staffing y la empresa que contrató a los combatientes colombianos” - crédito red social X

En el mismo comunicado, la OFAC señaló que una ciudadana colombiana figura como gerente suplente de Maine Global Corp y también dirige Comercializadora San Bendito, una empresa ubicada en Bogotá. Según las autoridades estadounidenses, Comercializadora San Bendito “realizó transferencias electrónicas con una empresa estadounidense asociada a Duque y directamente con Duque”.

La entidad estadounidense advirtió que, como consecuencia de la decisión anunciada, todos los bienes e intereses de propiedad de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados al organismo.

“La totalidad de los bienes y los intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas mencionadas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos, o en posesión o bajo control de personas estadounidenses, están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC”, explicaron.

Además, cualquier entidad cuyo 50 por ciento o más de propiedad esté controlado, directa o indirectamente, por una o varias de estas personas también se considera bloqueada. Las regulaciones vigentes prohíben a ciudadanos y residentes en Estados Unidos participar en transacciones relacionadas con estos bienes o intereses, salvo que cuenten con una autorización expresa de la OFAC.

