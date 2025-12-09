El Ministerio de Salud descarta aumento de nuevas infecciones por VIH en Colombia

La autoridad sanitaria nacional informó que los registros recientes muestran estabilidad en los diagnósticos recientes y atribuyó el incremento en el total de casos a mejoras en la detección y el acceso a pruebas - crédito AdobeStock

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia desmintió categóricamente los rumores sobre un supuesto aumento de nuevas infecciones por VIH en Colombia.

En un comunicado oficial emitido en Bogotá el 9 de diciembre de 2025, la entidad precisó que los datos más recientes muestran estabilidad e, incluso, un leve descenso, en el número de nuevos diagnósticos de VIH.

Además, aclaró que el incremento en el total de personas diagnosticadas responde a factores distintos a una expansión de la epidemia.

Según cifras de la Cuenta de Alto Costo (CAC), el número de nuevas infecciones reportadas al 31 de enero de 2025 fue de 14.169, una cifra similar a la registrada en los años previos (14.670 en 2023 y 14.555 en 2024).

El Ministerio de Salud y Protección Social subrayó que la tendencia de casos se mantiene dentro de lo esperado y que no existe evidencia de un aumento en las nuevas infecciones.

La confusión entre el número de nuevos diagnósticos y el total acumulado de personas con VIH, advirtió la entidad, puede llevar a interpretaciones erróneas y generar alarma injustificada.

La diferencia entre nuevos diagnósticos y casos acumulados resulta clave para entender la situación epidemiológica. Mientras que el total de personas con diagnóstico de VIH reportadas hasta el 31 de octubre de 2025 asciende a 211.431 (dato preliminar), este aumento no implica necesariamente un repunte de nuevas infecciones.

La CAC ha sido enfática: “El incremento en el total de casos diagnosticados NO representa necesariamente un aumento significativo de nuevos casos”.

Además, muchos de los casos reportados en 2025 corresponden a personas que contrajeron el virus años atrás, pero solo recibieron diagnóstico recientemente. El Ministerio de Salud y Protección Social reiteró que la tendencia de nuevos diagnósticos se ha estabilizado o descendido entre 2023 y 2025, en parte gracias a estrategias de prevención como la Profilaxis Preexposición (PrEP), disponible desde 2022.

El aumento en el total de personas diagnosticadas se explica por varios factores. En primer lugar, Colombia ha mejorado la capacidad de detección y reporte de casos, lo que permite identificar a más personas que viven con VIH.

El acceso ampliado a pruebas y diagnósticos oportunos ha facilitado la identificación de casos antiguos que apenas ingresan al sistema. Además, la inclusión de población migrante, que antes no tenía acceso a atención, ha incrementado el registro de personas con VIH.

Desde 2022, el país actualizó el criterio para incluir personas en el indicador de cobertura del tratamiento antirretroviral, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONUSIDA. Ahora solo se considera a quienes han recibido tratamiento en el último mes, lo que eleva la cifra de personas sin tratamiento antirretroviral (TAR) al incluir a recién diagnosticados, personas con suspensión temporal del tratamiento y otros casos que no necesariamente carecen de atención.

El acceso y la cobertura del tratamiento antirretroviral han mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años. De acuerdo con la CAC, la cantidad de personas que han recibido atención y terapia antirretroviral pasó de 125.264 en enero de 2022 a 158.810 en enero de 2025.

Además, el uso de medicamentos de primera línea aumentó del 27.4% en 2023 al 35.4% en 2025 entre las personas con nuevo diagnóstico, lo que se traduce en tratamientos más efectivos, con menos efectos secundarios y mejor control del virus. El 64.6% restante recibe esquemas alternativos que también permiten alcanzar la supresión de la carga viral.

El Ministerio de Salud y Protección Social subraya la importancia de distinguir entre nuevos diagnósticos y casos acumulados para comprender el verdadero alcance de la epidemia y evitar percepciones erróneas - crédito Ministerio de Salud

El gobierno nacional ha fortalecido la atención integral y la compra centralizada de antirretrovirales, garantizando tratamiento continuo para personas con nuevo diagnóstico, en falla terapéutica, migrantes regularizados y quienes requieren Profilaxis Posexposición (PEP).

A pesar de los recortes en la cooperación internacional que han afectado la atención a la población migrante, el Ministerio de Salud y Protección Social ha impulsado la regularización y afiliación al sistema de salud, así como la atención integral para todas las personas con VIH. Desde marzo de 2025, la herramienta tecnológica Mipres ha mejorado la trazabilidad y el seguimiento oportuno de la entrega de tratamientos antirretrovirales, sin condicionar la prescripción ni la entrega de medicamentos.

El Ministerio de Salud y Protección Social hizo un llamado a la responsabilidad en el manejo y la interpretación de la información epidemiológica, para evitar alarmas injustificadas que puedan desconocer los avances en el diagnóstico temprano y la atención de las personas con VIH.