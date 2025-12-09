Colombia

El gobernador de Antioquia fue invitado al Departamento de Estado de EE. UU. para dictar conferencias sobre seguridad

La visita contempla encuentros con autoridades estadounidenses y representantes empresariales, en los que se discutirán mecanismos de colaboración en materia de seguridad, inversión y desarrollo para el departamento colombiano

Andrés Julián Rendón visitará Washinton
Andrés Julián Rendón visitará Washinton D.C. para dar conferencias en materia de seguridad del departamento de Antioquia - crédito prensa gobernador de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, desarrollará una intensa agenda en Washington D.C. entre el 10 y el 12 de diciembre de 2025, donde abordará temas de seguridad, orden público y cooperación internacional, tras una invitación oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El viaje, que incluye reuniones con altos funcionarios y representantes del sector privado, busca fortalecer la colaboración en infraestructura, inversión y estrategias de seguridad para el departamento colombiano, informó W Radio.

Durante su estadía, el mandatario, según conoció la emisora, participará en un encuentro económico convocado por el Departamento de Estado y el Consejo Empresarial Estados Unidos–Colombia de la Cámara de Comercio estadounidense, donde se reunirán líderes regionales colombianos, asociaciones empresariales y representantes del sector privado norteamericano.

Rendón se reunirá con líderes
Rendón se reunirá con líderes norteamericanos para hablar sobre temas de seguridad - crédito Gobernación de Antioquia

En este espacio se explorarán nuevas alianzas público-privadas y se buscará fortalecer los lazos económicos entre ambos países. Además, el gobernador sostendrá reuniones con el embajador Michael Kozak, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y la Agencia de Comercio y Desarrollo (Ustada), con el objetivo de ampliar los mecanismos de cooperación en áreas clave para Antioquia.

El jueves 11 de diciembre de 2025, Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, participará en las actividades programadas, lo que refuerza la relevancia de la visita para la agenda bilateral.

El viernes 12, Rendón expondrá las perspectivas de seguridad en Antioquia ante una sesión del US–Colombia Congressional Fellowship, programa del Adrienne Arsht Latin American Center del Atlantic Council, donde presentará los principales desafíos que enfrenta el departamento en materia de narcotráfico, rentas criminales y presencia de grupos armados, supo el medio.

Andrés Julián Rendón será invitado
Andrés Julián Rendón será invitado a dar conferencias sobre seguridad y Defensa -crédito Colprensa

Ese mismo día, el gobernador actuará como profesor invitado en el Colegio Interamericano de Defensa, dirigiéndose a los estudiantes del curso 65 de la Maestría en Seguridad y Defensa Iberoamericana, conformado por sesenta y cinco oficiales superiores, policías y diplomáticos de diecinueve países del continente. En su intervención, detallará las estrategias implementadas para fortalecer la institucionalidad territorial y combatir el crimen organizado en la región.

La agenda oficial, que se desarrollará desde el miércoles 10 hasta el viernes 12 de diciembre, forma parte de las gestiones internacionales que adelanta la administración departamental de Antioquia para posicionar al departamento como un referente en cooperación y seguridad en el ámbito regional.

El presidente Petro y el gobernador Rendón discrepan sobre manejo de la crisis en la Universidad de Antioquia

La Universidad de Antioquia atraviesa una crisis financiera y administrativa que ha generado un intenso debate público, luego de que el presidente Gustavo Petro convocara a una reunión para abordar la situación y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitara la destitución de Wilmar Mejía del Consejo Superior de la institución.

Sin embargo, un ranking destacó a la institución como la segunda mejor de carácter público en el país. Al respecto, el presidente Gustavo Petro compartió el ránking y afirmó que el país “tiene mayor calidad en su educación superior pública que en la privada”.

Andrés Julián Rendón - crédito
Andrés Julián Rendón - crédito @AndresJRendonC/X

Petro sostuvo que la universidad requiere un “plan de salvamento” y propuso su expansión hacia las comunas y provincias del departamento. Además, señaló un supuesto abandono de los gobiernos regionales hacia la institución.

La respuesta del gobernador Andrés Julián Rendón no se hizo esperar. El mandatario departamental cuestionó la permanencia de Wilmar Mejía, recientemente suspendido como director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en el Consejo Superior de la universidad.

Mejía ha sido mencionado en una investigación de Noticias Caracol por presuntos vínculos entre instituciones del Gobierno y las disidencias de alias Calarcá. Rendón manifestó que el primer paso para resolver la crisis es retirar a “agentes de inteligencia al servicio de la DNI” del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia y de cualquier otra universidad pública.

En su cuenta de X, el gobernador escribió: “Primer paso: retirar, del Consejo Superior de la UdeA, y de cualquier otra universidad pública, a agentes de inteligencia al servicio de la DNI”.

