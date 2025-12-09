Codirector del Banco de la República advirtió sobre el exagerado gasto público en Colombia: “O se quiebran los hogares o el Gobierno”

El aumento del gasto público en Colombia genera presiones inflacionarias y riesgos para la estabilidad financiera, según el codirector del Banco de la República, Mauricio Villamizar - crédito Banco de la República

El aumento sostenido del gasto público en Colombia, impulsado por el Gobierno, está generando presiones inflacionarias y riesgos crecientes para la estabilidad financiera, según advirtió el codirector del Banco de la República Mauricio Villamizar en una entrevista con El Tiempo.

Villamizar subrayó que la política fiscal expansiva, si se mantiene durante un periodo prolongado, podría desembocar en una situación crítica: “O se quiebran los hogares o se quiebra el Gobierno”, afirmó, aludiendo a los límites de la capacidad de gasto tanto del sector público como de las familias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El directivo explicó que el incremento del gasto estatal se refleja en un mayor déficit de la cuenta corriente, un desequilibrio que históricamente se ha financiado con inversión extranjera directa.

Sin embargo, Villamizar advirtió que, ante la caída de este tipo de inversión, el país depende cada vez más de flujos de portafolio, es decir, capitales que ingresan para comprar bonos o acciones y que resultan mucho más volátiles.

El Banco de la República implementa medidas para monitorear la capacidad de absorción del mercado de deuda ante posibles ajustes - crédito Colprensa

“Ahora más que antes estamos dependiendo de esos flujos que son más inciertos”, señaló, lo que incrementa la vulnerabilidad del sistema financiero colombiano.

En este contexto, el mercado de deuda pública se ha visto inundado de TES, los bonos emitidos por el Gobierno para obtener financiamiento. Villamizar detalló que los bancos han incrementado su tenencia de estos títulos, desplazando la cartera de créditos a empresas y hogares.

“Es preferible prestarle al Gobierno que a un cliente común. Y el problema es que si el cliente común es riesgoso, le presto menos. Entonces, los vulnerables, las firmas y los hogares que en verdad necesitan el crédito son los que pagan el pato”, advirtió el codirector del Banco de la República.

Esta dinámica, según el funcionario, está llevando al mercado al límite, tanto en el segmento de deuda pública como en el cambiario.

La caída de la inversión extranjera directa obliga a Colombia a depender de flujos de portafolio, más volátiles e inciertos, según explicó Mauricio Villamizar, codirector del Banco de la República - crédito @bancorepublicacolombia/@fceunal/Instagram

El Banco de la República implementó una medida para monitorear la capacidad de absorción de los participantes en el mercado de deuda ante posibles ajustes. Villamizar indicó que, aunque el mercado de TES no está completamente estresado, sí presenta un nivel de tensión superior al habitual, lo que obliga a una vigilancia más estricta de los riesgos asociados.

En cuanto al debate sobre el salario mínimo, Villamizar manifestó que el Banco de la República sigue de cerca las decisiones que se tomen en los próximos días.

Planteó que existe una visión ideológica que minimiza los efectos negativos de los aumentos del salario mínimo sobre la población más pobre y la inflación, lo que podría llevar a incrementos desmedidos.

“¿Cuál es el umbral donde empieza a ser negativo?”, cuestionó. Frente a esta postura, expuso la perspectiva más tradicional, que reconoce los posibles impactos adversos en el mercado laboral y los rezagos inflacionarios “complicados, grandes y persistentes”, dijo Villamizar a El Tiempo.

El codirector del banco emisor recordó que, tras la pandemia, el consumo privado en Colombia, especialmente en bienes durables y servicios, experimentó un auge similar al actual, aunque en ese entonces los hogares recurrieron a sus ahorros y al endeudamiento.

Si bien la carga financiera de las familias muestra signos de recuperación, Villamizar advirtió que la situación podría ser transitoria y estar impulsada, en gran medida, por una política fiscal procíclica que sigue estimulando la demanda interna por encima de la oferta doméstica.

Exceso de demanda y el gasto público presionan la inflación en Colombia, alerta el Banco de la República

El gerente del Banco de la República advierte que la inflación en Colombia cerrará 2025 por encima del 5%, superando las proyecciones anteriores - crédito @JoMalagon/X

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió que Colombia enfrenta un desafío inflacionario persistente, con expectativas de que la inflación cierre 2025 por encima del 5%, superando la proyección previa de 3,7%.

Además, la mayoría de los analistas prevé que para diciembre de 2026 la inflación alcance 4,4%, cuando hace un año se estimaba en 3,4%.

El funcionario señaló que el exceso de demanda ha deteriorado el déficit comercial, ya que las importaciones han crecido más rápido que las exportaciones, una tendencia que se observó hace tres años y que generó preocupación.

Villar subrayó que el crecimiento económico actual está impulsado principalmente por un fuerte aumento de la demanda, que avanza a un ritmo global de 5% anual, sin que esto se refleje en la producción.

El gerente del Banco de la República afirmó que el gasto público superior a los ingresos está presionando la inflación. “El Gobierno gasta más de lo que recibe y eso se refleja en una demanda mayor de lo que el país puede producir, algo que no es sostenible a futuro. Tratar de corregir esos balances es fundamental”, expresó durante su intervención en el foro Perspectivas País 2026.

El gerente del BanRep recordó que, aunque la economía colombiana se expandirá este año por encima del promedio latinoamericano, el país debe buscar un crecimiento menos dependiente del consumo, ya que este repunte ha frenado el proceso de reducción de la inflación. “En el último año no hemos tenido reducciones adicionales de la inflación y hoy está en 5,5%”, puntualizó.

Villar respondió a quienes critican la política del emisor frente a la inflación, asegurando que la paciencia ha sido considerable: “Colombia hoy es el país de la Ocde con la inflación más alta de todos, fuera de Turquía”. Además, advirtió que por quinto año consecutivo no se cumplirá la meta de inflación y que el incumplimiento podría extenderse a un sexto año. “El reto es muy grande”, reconoció.

Respecto a las tasas de interés, Villar explicó que hace un año se esperaba una reducción significativa durante 2025, pero finalmente solo se realizó un ajuste de 25 puntos básicos. Insistió en que cualquier recorte debe estar condicionado a una baja sostenida de la inflación y a la convergencia hacia la meta del 3%.

“Cuando empieza a subir la inflación y se pierde la confianza en que va a ser bajita, empiezan a pasar muchas cosas. Yo creo que la inflación va a ser bajita, del orden del 3% en un año o año y medio. Si esa confianza desaparece, el crédito para el Gobierno y las personas desaparecería inmediatamente y los problemas que tenemos hoy con la inversión se multiplicarían de manera muy importante”, concluyó.