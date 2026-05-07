Colombia

Estos son los cierres viales de la ‘Celebración de los Maestros y Maestras’ en Bogotá para el viernes 8 de mayo

La realización de un evento cultural en el parque Simón Bolívar traerá consigo el cierre de la calzada sur en un importante tramo, así como la modificación de los flujos habituales vehiculares

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La Secretaría Distrital de Movilidad anuncia cierres viales desde el 7 al 9 de mayo para facilitar el acceso al concierto del Día del Maestro - crédito Alcaldía de Bogotá
La Secretaría Distrital de Movilidad anuncia cierres viales desde el 7 al 9 de mayo para facilitar el acceso al concierto del Día del Maestro - crédito Alcaldía de Bogotá

El concierto de Celebración de los Maestros y Maestras de Bogotá marcará el viernes 8 de mayo un punto de encuentro para cientos de docentes en el parque Simón Bolívar.

Organizado por la Secretaría de Educación del Distrito, el evento musical se erige como el acto central de homenaje en la capital para quienes dedican su vida a la enseñanza y formación de miles de estudiantes.

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La magnitud del concierto implicará modificaciones en la movilidad de la ciudad, pues la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó cierres viales en sectores clave de la localidad de Teusaquillo.

Desde las 11:00 p. m. del jueves 7 de mayo y hasta las 3:00 a. m. del sábado 9, la calzada sur de la avenida calle 63, entre la avenida carrera 68 y la avenida carrera 60, permanecerá cerrada al tránsito. En ese mismo tramo, la ciclorruta también quedará restringida.

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El concierto hace parte de una programación cultural y pedagógica pensada para resaltar el trabajo de los docentes en Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad
El concierto hace parte de una programación cultural y pedagógica pensada para resaltar el trabajo de los docentes en Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a la ciudadanía planificar los recorridos con anticipación. Se esperan desvíos y cambios en la circulación, especialmente en los corredores de la avenida carrera 68 y la avenida calle 63, puntos neurálgicos para el acceso al parque.

Desvíos y rutas alternas para el Día del Maestro

Las personas que viajen de occidente a oriente por la calle 63, la ruta sugerida es tomar la carrera 68 hacia el sur y luego la calle 26 en dirección al oriente. Los conductores que avanzan de norte a sur por la carrera 68 deberán continuar por ese corredor hasta conectar con la calle 26, facilitando así el flujo vehicular.

Por su parte, quienes transiten de sur a norte por la carrera 68 y pretendan acceder a la calle 63 al oriente deberán desviarse por la calle 53. Estas medidas buscan reducir las congestiones y garantizar la movilidad durante la celebración masiva en el parque Simón Bolívar.

Durante la jornada, la Secretaría Distrital de Movilidad insistió en la importancia de acatar las indicaciones y consultar las rutas de desvío. El objetivo es equilibrar la conmemoración del Día del Maestro con un tránsito ordenado en una de las zonas más transitadas de Bogotá.

La Secretaría Distrital de Movilidad anuncia cierres viales desde el 7 al 9 de mayo para facilitar el acceso al concierto del Día del Maestro - crédito Secretaría de Movilidad
La Secretaría Distrital de Movilidad anuncia cierres viales desde el 7 al 9 de mayo para facilitar el acceso al concierto del Día del Maestro - crédito Secretaría de Movilidad

Un giro en el calendario académico sorprendió a las familias de Bogotá: los colegios de la ciudad suspenderán las clases el 8 de mayo para dedicar la jornada a homenajear a quienes dedican su vida a la enseñanza.

La decisión responde a la celebración anticipada del Día del Maestro, que tradicionalmente se conmemora el 15 de mayo en Colombia.

La suspensión de clases afecta a todos los colegios de la capital, públicos y privados, como parte de una política distrital orientada a resaltar la importancia social del magisterio. De acuerdo con el Distrito, la decisión permitirá que los docentes participen de forma activa en las actividades propuestas y celebren junto a sus colegas.

La jornada del 8 de mayo estará marcada por la ausencia de estudiantes en las aulas, pero también por la presencia de los educadores en un escenario pensado especialmente para ellos.

Foto de referencia del Parque Metropolitano Simón Bolívar en Bogotá
Las restricciones afectarán la calzada sur de la avenida calle 63 entre la avenida carrera 68 y la carrera 60, incluyendo la ciclorruta- crédito Alcaldía de Bogotá / @bogota.gov.co

Bogotá celebra el Día del Maestro con una agenda extendida

Aunque la fecha oficial en Colombia es el 15 de mayo, en la capital las actividades se extienden durante toda la semana. Se han programado encuentros pedagógicos, actos culturales y homenajes que reconocen el trabajo de los docentes en la formación académica y humana de la niñez y juventud.

El origen de esta conmemoración remite al homenaje a San Juan Bautista de La Salle, considerado patrono universal de los educadores. Su legado inspira la celebración nacional y el reconocimiento a quienes, desde las aulas, contribuyen a construir el futuro del país.

Bogotá reafirma su compromiso con la educación al ofrecer espacios de reconocimiento y celebración, procurando que la movilidad y la vida cotidiana de la ciudad acompañen el homenaje a los maestros y maestras de Colombia.

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