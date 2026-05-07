Colombia

El precio del pollo asado subió 14,9% en Colombia durante el último año, según informe

La variación en el costo de este alimento se explica por factores como bloqueos viales, encarecimiento internacional del maíz y alteraciones climáticas, según datos recientes de la industria y análisis de especialistas en economía local

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Un asador industrial con pollos enteros dorados rotando en el lado izquierdo, y en el derecho, una camarera sirve un pollo asado en un restaurante con comensales.
El precio promedio del pollo asado en Colombia subió un 14,9% en el último año, según el Índice del Pollo Asado - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Durante el último año, el precio promedio del pollo asado en Colombia se incrementó de manera significativa, pasando de $38.406 a $44.144.

Esta variación anual del 14,9% refleja el impacto de diversos factores económicos y climáticos sobre uno de los platos más consumidos del país, en un contexto donde la inflación sigue presionando los precios de los alimentos, según datos del Índice del Pollo Asado (IPA) reportados por La República.

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Entre los componentes que han incidido en este aumento, los bloqueos viales registrados en distintas regiones durante abril han tenido una influencia directa en el costo del pollo asado, así como el encarecimiento del maíz a nivel internacional y los efectos de las lluvias sobre la producción.

En ese mes, la variación mensual alcanzó 1,44%, una aceleración respecto a periodos anteriores. El viernes 8 de mayo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicará el dato oficial de inflación de abril, un indicador que será clave para anticipar la evolución de los precios en los próximos meses.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Medellín registró el mayor precio de pollo asado en abril, con $52.250 por plato, superando a Cartagena y Bogotá - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El panorama de precios no ha sido uniforme en el país. De acuerdo con el IPA, Medellín registró el valor más alto en abril con $52.250 por plato de pollo asado, seguida por Cartagena y Bogotá, con $46.590 y $44.590 respectivamente.

En contraste, Tunja mostró el precio más bajo, con $38.250, mientras que Villavicencio y Cali presentaron costos de $40.400 y $43.030.

La metodología de ajuste de precios se apoya en la relación entre oferta y demanda. Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), explicó a La República que los productores tienden a reducir la oferta cuando el precio de venta empieza a afectar sus márgenes.

“Si el productor encuentra que el precio de venta afecta su margen, reduce su oferta hasta lograr un equilibrio en el mercado”, afirmó. A su vez, enfatizó que variables como el precio internacional de los commodities, la tasa de cambio y los sobrecostos logísticos derivados de paros y bloqueos influyen en los costos de producción.

Puesto callejero de pollo asado en Colombia con pollos dorados girando, vendedores y clientes interactuando, y varias guarniciones frescas expuestas en mesas.
Tunja tuvo el mayor aumento mensual en el precio del pollo asado, con un alza del 11,68% en abril - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El comportamiento de la inflación reciente corrobora esta tendencia. En marzo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ascendió a 5,56%, impulsado especialmente por el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que aportó 1,18 puntos porcentuales y registró una subida del 6,27% anual. El encarecimiento del pollo asado ya se hacía perceptible dentro de esta dinámica inflacionaria.

Especialistas en economía local señalaron factores adicionales. Nicolás Cruz Walteros, analista de Corficolombiana, sostuvo que los efectos climáticos asociados a las lluvias afectaron los costos de producción, pero resaltó que los bloqueos golpearon con mayor fuerza aquellas regiones con mayor protagonismo en la avicultura. “En particular el pollo, porque las zonas donde se dieron los paros son las principales productoras”, explicó Cruz Walteros.

El impacto por ciudades también fue desigual durante abril. Tunja encabezó el alza con un incremento del 11,68% respecto al mes anterior, pasando de $34.250 a $38.250. Le siguieron Cali (7,31%) y Bogotá (3,89%). En sentido opuesto, Cartagena, Cúcuta y Villavicencio vieron bajar sus precios en 7,63%, 1,92% y 1,22% respectivamente.

Las perspectivas apuntan a que la presión sobre los precios persistirá en los próximos meses. Cruz Walteros advirtió que el fenómeno de El Niño, junto con el aumento de los precios de fertilizantes y el maíz —este último impactado por las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán— pueden continuar afectando los costos de la cadena de producción avícola.

Un cliente paga a una empleada sonriente en el mostrador de un asadero. Se ven bandejas de comida y pollos asados en un horno de rotisería.
Bloqueos viales y aumento de los costos logísticos impactaron directamente la oferta y el precio del pollo asado en el país - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

En su más reciente Informe de Política Monetaria, el Banco de la República proyectó una inflación al cierre del año de 6,4% y precisó que la inflación básica, que excluye alimentos y rubros regulados, alcanzó 5,8% en marzo.

La entidad identificó como motores del alza inflacionaria los mayores costos laborales por incrementos salariales, una demanda interna robusta y problemas en la provisión de alimentos debido a cuestiones climáticas y logísticas, además del encarecimiento de los insumos importados.

La última encuesta de Citi refleja que el mercado estima una inflación de 5,64% para abril, lo que significaría un aumento de 0,08 puntos frente a marzo y de 0,48 puntos respecto al mismo mes del año anterior, cuando el dato fue de 5,16%.

El resultado de este indicador será entregado mañana por el Dane y será determinante para proyectar los movimientos de precios hacia el resto del año.

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