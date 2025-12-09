Dos menores resultaron intoxicados por ingerir fósforo blanco durante el Día de las Velitas: los primeros de la temporada navideña

Estos casos en Colombia se suele presentar en el inicio de la temporada navideña, que arranca de manera oficial con la celebración del Día de las Velitas el 7 de diciembre - crédito archivo y Álvaro Tavera / Colprensa

La celebración del Día de las Velitas que se vivió en Colombia el 7 de diciembre y que se extendió en algunos hogares hasta la madrugada del siguiente día, dejó varias tragedias por cuenta del consumo de alcohol, las riñas entre otras dinámicas.

En uno de estos casos, dos menores de edad permanecen hospitalizados en Barranquilla luego de haber ingerido fósforo blanco, como se le conoce a una sustancia química tóxica.

Según información preliminar, los afectados son una bebé de un año y un niño de diez años, que tuvieron que recibir atención médica inmediata, convirtiéndose en los dos primeros casos de la temporada navideña, de acuerdo con cifras de Instituto Nacional de Salud.

Según el informe emitido por cuenta del diario El Heraldo de Barranquilla, el lunes 8 de diciembre se confirmó el caso a las 2:00 p. m., y representando por el momento los únicos casos reportados de intoxicación por fósforo blanco en Colombia en lo que va del año.

Los peligros del fósforo blanco y los accidentes con menores

Sobre las circunstancias de los hechos no se conocen aún detalles sobre el caso, pero en episodios anteriores muchos de estos reportes se dan por cuenta de accidentes o descuidos por parte de madres y padres.

Pero lo único cierto hasta el momento, es que el fósforo blanco es una sustancia sólida de aspecto ceroso, con un color de forma habitual amarillenta o incolora, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), puede causar “quemaduras profundas y graves, penetrando incluso a través de los huesos”.

La OMS detalló además que esta sustancia tiene un olor similar al ajo y advierte que la exposición requiere una intervención urgente para evitar el avance del daño físico, situación que ocurrió en el caso de los dos menores en Barranquilla.

El caso se presentó un día después de la celebración del Día de las Velitas, el 8 de diciembre - crédito Colprensa

Expertos médicos y autoridades sanitarias han destacado los riesgos asociados al fósforo blanco. La ingesta o el contacto pueden provocar quemaduras, irritación, lesiones en la córnea y problemas graves en órganos vitales como el hígado, los riñones, el corazón, los pulmones y los huesos, debido a que pueden perforar y atravesar a estos órganos debido a los compuestos presentes, como los ácidos fosfóricos y el fosfano.

Las autoridades locales no han anunciado, hasta el momento, nuevas medidas preventivas, pero recomiendan a la comunidad extremar el cuidado con productos químicos en el hogar para evitar accidentes similares.

Estos dos casos de intoxicación registrados en Barranquilla se mantienen bajo observación clínica, en espera de evolución favorable para los menores afectados.

Además de los casos de ingesta de fósforo blanco, preocupan los menores de edad quemados por manipular pólvora - crédito archivo Colprensa

Uno de los casos que marcó el 2024 en Colombia en plena temporada navideña: una bebé de 18 meses

Una bebé de 18 meses fue hospitalizada en Barrancabermeja luego de ingerir pólvora conocida como “martinica”, un producto pirotécnico que contiene fósforo blanco, catalogado por especialistas como una de las sustancias más tóxicas utilizadas en fuegos artificiales.

El incidente ocurrió durante la temporada navideña, tras un descuido familiar que permitió que la menor tuviera acceso al material peligroso, según informó Noticias RCN en la celebración de la Navidad el 24 de diciembre de 2024.

La niña fue trasladada a la Clínica San Nicolás, donde permanece bajo vigilancia médica.

El reporte preliminar de la Policía Nacional indicó en ese entonces que la menor comenzó a presentar síntomas de intoxicación poco después de consumir la pólvora, aunque su estado de salud se mantiene estable.

Los equipos médicos le realizaron exámenes toxicológicos para monitorear los efectos del fósforo blanco en su organismo.

El fósforo blanco es empleado en la elaboración de algunos artefactos para quemar polvora - crédito Mebog

La recurrencia de estos accidentes durante las festividades ha motivado a las autoridades a insistir en la importancia de no manipular ni almacenar pólvora en los hogares, advirtiendo de la elevada peligrosidad para los menores.

El llamado busca evitar nuevos casos y proteger la vida y la integridad física de los niños y que no se reporten más casos similares en lo que resta del 2025 en medio de las celebraciones de Navid y Año Nuevo en el país.