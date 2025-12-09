Director de la cárcel La Picota contó detalles cómo se fugo un interno por ‘cambiazo’: hubo falla de una dragoneante del Inpec

El caso ocurrió el 7 de diciembre de 2025, Día de las Velitas - crédito Camila Díaz / Colprensa | Fiscalía General de la Nación

La fuga de Pedro David Nieves Mosquera, interno de alta peligrosidad que logró escapar de la cárcel La Picota, en Bogotá, ha generado alarma en las autoridades penitenciarias y expuso fallas en los controles de seguridad.

El hecho ocurrió el domingo 7 de diciembre de 2025, a las 4:20 p.m., en la estructura 3 del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (Eron).

Nieves Mosquera cumplía una condena de 28 años de prisión por secuestro extorsivo y tenía antecedentes por otros delitos graves, incluido hurto calificado y agravado.

A raíz de lo anterior, el director del centro carcelario, Horacio Bustamante, brindó detalles sobre la fuga durante una entrevista exclusiva con el equipo periodístico de W Radio, concedida el martes 9 de diciembre por la mañana.

La modalidad utilizada fue el ‘cambiazo’, una técnica de evasión que, según Bustamante, no se presentaba en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) desde hacía aproximadamente dos décadas. “Para eso, se creó un grupo llamado ‘Identificación y Reseña’”, explicó.

Este equipo recurre al cotejo de huellas dactilares para impedir fugas bajo ese mecanismo. No obstante, y pese a los protocolos, el domingo se reportó la visita de un hombre a Nieves Mosquera.

Al cierre del encuentro, el visitante permaneció en la penitenciaría, permitiendo que el interno suplantara su identidad y saliera de las instalaciones con documentos y un estiquer de visitante.

El error clave que permitió la fuga de Pedro David Nieves Mosquera de la cárcel La Picota de Bogotá

La clave en la evasión estuvo en la falla del control dactiloscópico efectuado por una funcionaria del Inpec.

“Al momento del cotejo dactiloscópico, la funcionaria encargada le dio visto positivo para que esta persona privada de libertad saliera, cuando el visto que tenía que dar era negativo. En ese fallo de control, el privado de la libertad se fugó, salió prácticamente caminando”, detalló Bustamante.

Las autoridades identificaron que el visitante —que favoreció la fuga— había compartido reclusión previamente con Nieves Mosquera en la cárcel Nacional Modelo, donde coincidieron durante una década.

“Tenemos serios indicios de que esto fue muy bien planeado”, afirmó Bustamante, que también confirmó que el visitante fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y enfrenta cargos por favorecimiento de fuga y suplantación de persona.

Cómo salió vestido Pedro David Nieves Mosquera de la cárcel La Picota de Bogotá

Sobre el aspecto físico de la escapatoria, Bustamante indicó que Nieves Mosquera “salió de jean azul, camiseta blanca, una chaqueta y unas gafas”, disfraz suficiente para atravesar los filtros de seguridad de la estructura 3 de La Picota.

El video que documenta la salida fue ya entregado a la Fiscalía para su análisis forense.

El director descartó la existencia de complicidad intencional de la funcionaria implicada, a la que describió como “una excelente dragoneante, una mujer que ha entregado su vida al Instituto”.

Más adelante en la charla, Bustamante precisó el volumen del trabajo enfrentado por la agente: “Ella atendió más de cuatrocientas reseñas de todo el personal de visita masculina que entró a La Picota”.

Pese a no creer que la funcionara haya caído en dolo (una intención deliberada de cometer un acto ilícito), el protocolo institucional demanda la apertura de una investigación tanto a nivel disciplinario como penal contra cualquier funcionario involucrado tras una fuga, aclaró el director del penal.

“Nosotros dejamos esto en manos de las autoridades para que sean ellos quienes determinen si hubo dolo, complicidad o definitivamente fue un error humano en el cotejo”, recalcó Bustamante.

Piden mejorar los protocolos en La Picota con lectores biométricos y reconocimiento facial

La Picota aloja a más de 3.000 internos de alto perfil delictivo, incluidos secuestradores y extraditables.

El propio director reconoció la dificultad de mantener controles sólidos sobre una población tan numerosa, “tenemos perfiles mucho más altos que el que se nos fugó”, advirtió.

No obstante, la efectividad del sistema dactiloscópico quedó en entredicho tras el error registrado en la salida de Nieves Mosquera.

Las cámaras de seguridad muestran cómo el recluso logra hacer el intercambio de identidad con el visitante y presenta la documentación correspondiente frente al filtro de seguridad, obteniendo la luz verde que le permitió huir por la puerta principal del centro.

“En los videos se ve como la persona que se da a la fuga ingresa a la cola con una ficha y los documentos que nosotros le entregamos al visitante, quien se los facilitó”, indicó Bustamante.

Las consecuencias para la funcionaria están sujetas a los resultados de la investigación abierta por el Inpec.

Como dicta el protocolo, cualquier fuga activa indagaciones tanto para el detenido como para los servidores que participaron, de forma involuntaria o no, en el procedimiento de salida.

Bustamante criticó la falta de actualización tecnológica dentro de los sistemas carcelarios de Colombia.

“Ya es hora que uno desbloquea el teléfono con la cara, un teléfono barato, abre su casa con la huella y todas las cárceles del país todavía están con latín. Tenemos que avanzar hacia lectores biométricos y reconocimiento facial”. Mientras, el método predominante sigue siendo el cotejo dactiloscópico manual.