Cambio Radical entra a la consulta interpartidista rumbo a 2026: apuesta por la unidad política

El partido advierte un grave deterioro institucional en el país y sostiene que solo una convergencia amplia de sectores democráticos permitirá recuperar la estabilidad, proteger el orden constitucional y construir una alternativa sólida para las elecciones

Cambio Radical llama a la unión democrática para recuperar la estabilidad del país. - crédito Cambio Radical

El partido Cambio Radical formalizó su participación en la consulta popular interpartidista con miras a las elecciones presidenciales de 2026, planteando la unidad como elemento central de su estrategia para enfrentar el deterioro institucional y la división política en Colombia.

La manifestación oficial fue radicada el 8 de diciembre de 2025 por Cambio Radical ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. La dirigencia del partido respaldó la decisión bajo el argumento de que es urgente articular sectores democráticos y sumar esfuerzos para enfrentar el rumbo equivocado del país bajo el gobierno actual.

La colectividad señaló que el país atraviesa dificultades severas en el ámbito institucional, social y económico. La unidad política se presenta, según el partido, como el camino para frenar riesgos de dictadura y comenzar una reconstrucción de las bases estructurales de Colombia. El comunicado ratifica que el partido buscará una fórmula que represente a las fuerzas democráticas, respetando principios institucionales y la legalidad electoral.

El partido, liderado políticamente por Germán Vargas Lleras, asegura que esta apuesta es una respuesta urgente frente al deterioro institucional que, según afirma, atraviesa el país. - crédito @German_Vargas/x

Características de la consulta interpartidista

La consulta interpartidista constituye el mecanismo diseñado para definir una opción de liderazgo común a través de un proceso democrático, transparente y participativo. Según la declaración de Cambio Radical, la consulta garantizará que el candidato resultante cuente con legitimidad y el respaldo suficiente para competir en la elección presidencial.

El partido remarcó su compromiso con la defensa del orden constitucional, la responsabilidad política y la búsqueda de consensos viables que ofrezcan estabilidad y vías de recuperación para el país. En palabras del comunicado entregado por Cambio Radical, “la unidad es el camino para detener una dictadura y para reconstruir las bases sociales, económicas e institucionales que están gravemente afectadas”.

El partido insiste en construir una convergencia amplia ante la crisis institucional. - crédito Cambio Radical

Otros aspirantes y actores políticos en la consulta

El escenario de la consulta suma también la participación de Juan Carlos Pinzón Bueno, quien el pasado 5 de diciembre anunció su intención de integrar la consulta interpartidista como precandidato presidencial. Pinzón precisó que su candidatura cuenta con el aval de los partidos Oxígeno, dirigido por Ingrid Betancourt, y Alianza Democrática Amplia (ADA).

Pinzón manifestó a través de su cuenta de X: “Oficializo mi intención de participar en la gran consulta popular interpartidista del 8 de marzo... presentarán oficialmente ante el Consejo Nacional Electoral la carta de intención para participar...”. Ratificó como objetivo “construir una Gran Coalición Democrática, que defienda el orden, la seguridad, la democracia, las instituciones y proteja los derechos de nuestras familias”.

El precandidato remarcó la importancia de la consulta, considerando indispensable que Colombia cuente con una opción electoral fuerte, legítima y con respaldo mayoritario, capaz de imponerse en primera vuelta frente al continuismo y los riesgos de autoritarismo o criminalidad. Sostuvo que “los colombianos quieren unidad, los colombianos quieren un rumbo claro”.

Claudia López e Imparables oficializan su interés

A la consulta se agregó Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y líder del grupo significativo de ciudadanos Imparables. El 5 de diciembre, López y su equipo presentaron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la comunicación formal de su intención de participar en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo, que coincide con las elecciones legislativas.

En el comunicado de prensa, López señaló: “El mejor camino para enfrentar a los extremos es la unidad de quienes representamos una alternativa democrática distinta de ellos”. Agregó que millones de ciudadanos buscan propuestas diferentes de los grupos que han dominado la política en las últimas décadas, y que el desafío está en conformar una coalición amplia que no se identifique con los sectores tradicionales.

Claudia López confirmó haber recolectado más de 1,2 millones de firmas para respaldar su aspiración y anticipó que las radicará en la Registraduría Nacional del Estado Civil el 10 de diciembre, lo que formalizará su inscripción como precandidata oficial. La carta presentada al CNE deja abierta la posibilidad de una coalición aún más amplia.

Claudia López y su movimiento ciudadano Imparables presentaron ante el CNE su carta de intención para sumarse a la consulta. - crédito Claudia López

Perspectivas rumbo a las presidenciales de 2026

La consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026 se consolida como un proceso clave para la definición del panorama electoral presidencial colombiano. Diversos actores políticos y movimientos ciudadanos convergen en la apuesta por la unidad, con el objetivo de ofrecer alternativas democráticas viables y evitar que el país avance hacia escenarios de mayor polarización o crisis institucional.

