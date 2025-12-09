Colombia

Alianza Verde no participará en ninguna consulta interpartidista: dejó en libertad a sus militantes para apoyar cualquier candidato

La colectividad confirmó que cada miembro tendrá libertad para apoyar el candidato que considere, sin directrices desde la dirigencia ni compromisos con alianzas políticas

El partido ratificó que no presentó solicitudes ante instancias electorales, afirmando que no acudirá a mecanismos de consulta el 8 de marzo - crédito Página web oficial

El Partido Alianza Verde anunció que no participará en la consulta interpartidista prevista para el 8 de marzo, decisión comunicada oficialmente ante los medios.

La colectividad determinó que “dejará al libre albedrío a cada congresista, diputado, concejal y miembro el apoyo a cualquier candidato”.

Esta postura implica que ningún integrante del partido tendrá una directriz obligatoria para respaldar una candidatura específica.

El pronunciamiento, aclaró que no se presentó carta ni solicitud de consulta ante las autoridades electorales nacionales.

Por esta razón, el Partido Verde reiteró su ausencia total en el proceso del próximo mes. “No solicitamos ese tipo de acción democrática”, afirmó un portavoz.

Fuentes internas adelantaron que la colectividad priorizó la autonomía individual sobre acuerdos internos, permitiendo a sus representantes optar por la alternativa que consideren oportuna.

Referentes internos subrayaron que la determinación prioriza la decisión individual, dejando a diputados, congresistas y concejales el respaldo de candidaturas según su criterio político - crédito @DoomoEditorial/X

Catherine Juvinao encabeza lista a la Cámara de Representantes por el partido Alianza Verde

La coalición conformada por Alianza Verde, En Marcha, ASI, Partido Demócrata y Colombia Renaciente oficializó su lista al Senado de la República, colocando al exalcalde de Bogotá Lucho Garzón como cabeza visible del proyecto.

El anuncio, marca el inicio de una apuesta conjunta que promete una agenda orientada a inclusión, empleo, transparencia, protección ambiental y defensa de la vida.

A través de un comunicado difundido tras la inscripción, Alianza Verde definió la jornada como “un paso histórico”, argumentando que la nueva lista responde a la necesidad de un espacio plural, diverso e incluyente en el Congreso.

La formación aseguró que el acuerdo busca fortalecer las voces que impulsan reformas sociales relevantes para el país. El mensaje subraya el propósito de constituir “la lista más votada al Senado en marzo”, con la premisa de que la coalición defenderá propuestas para recuperar seguridad, ampliar la autonomía territorial y avanzar en la reforma a la salud.

Juan Fernando Cristo, exministro y dirigente de En Marcha, impulsa la agenda de la coalición con un enfoque en diversidad y pluralidad - crédito Juan Fernando Cristo/X

El exministro Juan Fernando Cristo, actual dirigente de En Marcha y aspirante presidencial, afirmó que “hoy consolidamos una coalición que, sin lugar a duda, va a permitir la conformación de una lista diversa, plural, incluyente, que va a ser la lista más poderosa”.

Cristo agregó que la estrategia legislativa apuntará, entre otros temas, a “defender la autonomía territorial en el Congreso, las reformas sociales y la necesidad de que Colombia recupere la seguridad que ha perdido en los últimos años”.

El dirigente también resaltó la prioridad otorgada a una “reforma de la salud concertada”, aspecto considerado clave en la agenda parlamentaria.

La lista inscrita para el Senado incluye figuras de peso en el panorama político local, entre ellas Angélica Lozano, Jota Pe Hernández y Ariel Ávila, quienes en comicios previos alcanzaron altos niveles de respaldo ciudadano.

Estas candidaturas reflejan el interés de la coalición por mantener influencia en el legislativo tras haber ocupado posiciones destacadas en ciclos anteriores, incluido el acceso temporal a la presidencia del Congreso en el 2022.

Catherine Juvinao encabezará la lista a la Cámara por Bogotá - crédito @CathyJuvinao

El esfuerzo conjunto, además, incorpora a líderes que han construido carrera en la Cámara de Representantes y ahora buscan mayor proyección. Es el caso de Katherine Miranda y Olga Lucía Velásquez, postuladas como candidatas al Senado, así como John Amaya, hermano del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien ha tenido protagonismo nacional bajo la bandera verde.

Todos interpretan la alianza como una oportunidad para ampliar el alcance del movimiento en materia de curules y representación regional.

En el ámbito capitalino, Catherine Juvinao encabezará la lista a la Cámara por Bogotá, mientras que Mauricio Toro se perfila como uno de los retornos más notorios tras su paso por el Icetex durante el actual gobierno.

La coalición se amplía con liderazgos que han demostrado compromiso por el bienestar y los derechos ciudadanos”, remarcó un vocero durante el evento.

El proceso de inscripción consolida así una alternativa legislativa en la que convergen diversas tendencias y liderazgos, en un año donde las reformas a la salud y la seguridad seguirán ocupando el centro del debate público dentro del Congreso y la sociedad.

