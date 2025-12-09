Alertas del IDEAM por riesgo de incendios forestales avanzan en la Costa Caribe este diciembre

Los incendios forestales ponen en riesgo comunidades locales y el medio ambiente en múltiples departamentos de Colombia - crédito Colprensa

En un reciente informe divulgado por el IDEAM y citado por Caracol Radio, se confirmó que varias zonas de la región Caribe registran niveles de alerta por posibles incendios forestales, un escenario asociado a disminución de humedad, ausencia de nubosidad y predominio de tiempo seco.

La entidad advirtió que el comportamiento atmosférico previsto para los próximos días podría incrementar la probabilidad de emergencias en diferentes municipios, especialmente durante el mes de diciembre.

Según el reporte técnico, Arjona, en el departamento de Bolívar, aparece clasificado en alerta naranja, lo que indica condiciones favorables para la propagación de fuego en áreas vegetales.

El Ideam afirmó que el fenómeno de La Niña podría traer efectos significativos a Colombia en los próximos meses, entre ellos habría riesgos de sequía y lluvias intensas - crédito Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En paralelo, los municipios de Distracción, en La Guajira, y Manatí, en Atlántico, fueron incluidos en alerta amarilla, categoría que señala un nivel moderado de riesgo, aunque con factores ambientales que requieren vigilancia constante.

El meteorólogo Daniel Useche, profesional de turno del instituto, explicó que la combinación de radiación solar constante, bajos niveles de humedad y presencia de masas de aire seco forma el escenario que incrementa la vulnerabilidad de zonas rurales y periurbanas frente a eventuales incendios. Además, advirtió que las alertas podrían ampliarse hacia otros territorios del Caribe a medida que avance diciembre y se mantengan las mismas condiciones climáticas.

Useche resaltó que el seguimiento a la dinámica atmosférica es clave para anticipar eventos que puedan afectar la cobertura vegetal, particularmente durante periodos donde la variación térmica reduce la humedad en suelos y pastos. También indicó que esta época suele caracterizarse por cambios abruptos en el comportamiento de los vientos y en el nivel de nubosidad.

Varias regiones de Colombia enfrentan un aumento en incendios debido al calor extremo y la falta de lluvias, según informó el Ideam - crédito Colprensa

A las advertencias relacionadas con incendios se suma otra situación destacada por el IDEAM: la presencia de vientos que superan los 45 kilómetros por hora y un oleaje que puede alcanzar los dos metros en sectores de Bolívar, Magdalena y Atlántico. Esta información fue incluida en la alerta amarilla emitida para estas zonas del litoral Caribe, en la que se describe la necesidad de monitorear continuamente las condiciones marítimas.

De acuerdo con los datos atmosféricos, los vientos fuertes pueden incidir tanto en la propagación de incendios forestales como en la afectación de actividades marítimas, especialmente en áreas con comunidades pesqueras o en municipios que dependen de la movilidad costera para sus labores cotidianas.

El Ideam anunció la llegada del fenómeno de La Niña al país, pero con baja intensidad - crédito Colprensa

El organismo climatológico señaló que mantener la comunicación con los comités locales de gestión del riesgo resulta fundamental, pues estos equipos territoriales manejan información directa sobre puntos críticos y zonas donde la vegetación seca se acumula con facilidad. Asimismo, resaltó que la identificación temprana de focos de calor permite activar protocolos de apoyo con los cuerpos de socorro.

Los municipios incluidos en las alertas han enfrentado anteriormente temporadas de disminución de humedad y episodios aislados de incendios, razón por la que la vigilancia comunitaria y la restricción de quemas no autorizadas son consideradas medidas relevantes para evitar afectaciones mayores. Aunque las alertas no indican la ocurrencia inmediata de incendios, sí muestran que las condiciones climáticas actuales favorecen su aparición.

El IDEAM reiteró que los cambios atmosféricos típicos de diciembre pueden fortalecer la presencia de aire seco, lo que, combinado con la radiación solar prolongada, mantiene un ambiente propenso a la desecación de la vegetación. También precisó que los reportes diarios permiten actualizar el nivel de riesgo en cada municipio, por lo cual las autoridades locales mantienen canales de información activa con la entidad.

Las recomendaciones emitidas por el instituto incluyen limitar el uso de fuego en zonas rurales, evitar arrojar elementos que puedan generar chispa y notificar a los organismos de control cualquier columna de humo o indicio de combustión en terrenos abiertos. Aunque las alertas se concentran en algunos municipios, la entidad enfatizó que la dinámica del clima puede extender rápidamente el riesgo a otros puntos del Caribe si persisten la baja nubosidad y el ambiente seco.