Acolfutpro apuntó a la Dimayor tras conocerse la programación de las finales de la Liga y Copa BetPlay: “Golpea la salud física y mental”

En medio de la fuerte controversia por la confirmación de las fechas para la gran final de la Liga BetPlay 2025-2, entre Deportes Tolima y Junior, y la definición de la Copa BetPlay, que disputarán Atlético Nacional e Independiente Medellín, se conoció el martes 9 de diciembre de 2025 la grave denuncia de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que acusó a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) de vulnerar acuerdos laborales.

El sindicato de futbolistas profesionales señaló al ente rector del balompié nacional de poner en riesgo la salud de los jugadores. En un comunicado difundido en sus redes sociales, previa a estas contiendas, la organización advirtió sobre las consecuencias de un calendario que, según sus palabras, “golpea directamente la salud física y mental de los futbolistas”; toda vez que no respeta el tiempo mínimo de descanso que se había quedado plasmado en el papel.

Acolfutpro sostuvo que la Dimayor hizo ‘oídos sordos’ al acuerdo colectivo firmado ante el Ministerio de Trabajo, el 22 de enero de 2025, en el que se estableció que todas las competiciones profesionales debían concluir, como máximo, el 14 de diciembre de 2025. Sin embargo, la programación oficial fijó las finales de liga y copa para el 16 y 17 de diciembre, respectivamente, y el inicio de la temporada 2026 para el 17 de enero: lo que no brinda el periodo necesario.

“Con ello se reduce de manera impositiva el período de vacaciones y preparación, impidiendo que los clubes organicen una pretemporada adecuada y aumentando el riesgo de lesiones”, denunció Acolfutpro, que alertó sobre posibles vulneraciones a la legislación, al citar el artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo, que da 15 días hábiles consecutivos de vacaciones, y el artículo 187, que exige al empleador definir con anticipación la fecha de disfrute.

Para la organización, es claro cómo existe un atropello a la ley laboral, pues vulnera derechos como las vacaciones de ley. Además, y de acuerdo con la asociación, se ha venido desconociendo abiertamente el día de descanso semanal remunerado y la jornada máxima de trabajo de 44 horas semanales; lo anterior, “debido a un calendario que les impide tener el tiempo mínimo de recuperación y les quita el espacio para compartir con sus familias”, afirmó el sindicato.

En ese sentido, la agremiación remarcó que la sobrecarga de encuentros afecta especialmente a los clubes que alcanzan las fases decisivas y a los que representan a Colombia en torneos internacionales, que suelen ser objeto de críticas cuando los resultados no acompañan. “Se sigue castigando a los futbolistas de los clubes que llegan a las fases decisivas y a quienes ganan el derecho de representar al país en competencias internacionales”, expresó Acolfutpro.

El comunicado, en el que se recordó cómo se juzga con dureza cuando no consiguen buenos resultados en las competiciones continentales, también cuestionó la coherencia del discurso de la Dimayor: al señalar que la reducción del calendario solo se produjo por exigencias de la Conmebol, que requiere la lista de clubes clasificados antes del sorteo del 18 de diciembre, pero aún así no piensa en el bienestar de los protagonistas del espectáculo.

“Resulta contradictorio que el presidente de la Dimayor diga públicamente que piensa en el descanso de los futbolistas, cuando reconoce al mismo tiempo que tendrán un período de vacaciones corto y una pretemporada reducida porque el próximo año ‘es año de Mundial’”, criticó Acolfutpro, agremiación liderada por Carlos González Puche, en su comunicado, con el que respaldó su postura en informes de expertos en medicina deportiva.

Y, del mismo modo, de la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPro), que recomiendan un mínimo de 28 días de pretemporada para garantizar la recuperación física y mental. “Los futbolistas no son máquinas (...) solo así se garantiza la recuperación física y mental y una preparación rigurosa para la temporada. Reducir ese tiempo mínimo incrementa el riesgo de lesiones y disminuye la capacidad de rendimiento”, sostuvo.

Por último, la entidad remarcó que el calendario colombiano es el más exigente de Latinoamérica, con más partidos oficiales al año que cualquier otra liga de la región. “Esta sobrecarga competitiva, lejos de fortalecer el espectáculo, pone en riesgo la integridad física y mental de los futbolistas y profundiza la vulneración de sus derechos. Aquí, los intereses comerciales priman sobre los mínimos derechos laborales de los futbolistas”, concluyó Acolfutpro.