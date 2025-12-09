Colombia

Acolfutpro apuntó a la Dimayor tras conocerse la programación de las finales de la Liga y Copa BetPlay: “Golpea la salud física y mental”

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, que representa los intereses de los jugadores que participan en el rentado criollo, denunció lo que serían los constantes incumplimientos del ente rector en la confección del calendario para la recta definitiva de la temporada

Guardar
Acolfutpro, reconocida como sindicato de
Acolfutpro, reconocida como sindicato de jugadores, cuestionó la elaboración del calendario para la recta final de la temporada - créditos Colprensa - Dimayor

En medio de la fuerte controversia por la confirmación de las fechas para la gran final de la Liga BetPlay 2025-2, entre Deportes Tolima y Junior, y la definición de la Copa BetPlay, que disputarán Atlético Nacional e Independiente Medellín, se conoció el martes 9 de diciembre de 2025 la grave denuncia de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que acusó a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) de vulnerar acuerdos laborales.

El sindicato de futbolistas profesionales señaló al ente rector del balompié nacional de poner en riesgo la salud de los jugadores. En un comunicado difundido en sus redes sociales, previa a estas contiendas, la organización advirtió sobre las consecuencias de un calendario que, según sus palabras, “golpea directamente la salud física y mental de los futbolistas”; toda vez que no respeta el tiempo mínimo de descanso que se había quedado plasmado en el papel.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Acolfutpro sostuvo que la Dimayor hizo ‘oídos sordos’ al acuerdo colectivo firmado ante el Ministerio de Trabajo, el 22 de enero de 2025, en el que se estableció que todas las competiciones profesionales debían concluir, como máximo, el 14 de diciembre de 2025. Sin embargo, la programación oficial fijó las finales de liga y copa para el 16 y 17 de diciembre, respectivamente, y el inicio de la temporada 2026 para el 17 de enero: lo que no brinda el periodo necesario.

Acoilfutpro expresó sus críticas a
Acoilfutpro expresó sus críticas a la Dimayor por la programación de las finales de liga y copa - crédito @Acolfutpro/X

Con ello se reduce de manera impositiva el período de vacaciones y preparación, impidiendo que los clubes organicen una pretemporada adecuada y aumentando el riesgo de lesiones”, denunció Acolfutpro, que alertó sobre posibles vulneraciones a la legislación, al citar el artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo, que da 15 días hábiles consecutivos de vacaciones, y el artículo 187, que exige al empleador definir con anticipación la fecha de disfrute.

Para la organización, es claro cómo existe un atropello a la ley laboral, pues vulnera derechos como las vacaciones de ley. Además, y de acuerdo con la asociación, se ha venido desconociendo abiertamente el día de descanso semanal remunerado y la jornada máxima de trabajo de 44 horas semanales; lo anterior, “debido a un calendario que les impide tener el tiempo mínimo de recuperación y les quita el espacio para compartir con sus familias”, afirmó el sindicato.

Deportes Tolima va por su
Deportes Tolima va por su cuarto título liguero, luego de cuatro años sin coronarse campeón del torneo - crédito Colprensa

Acolfutpro lanzó sus ‘dardos’ a la Dimayor por la programación de las finales de Liga y Copa BetPlay

En ese sentido, la agremiación remarcó que la sobrecarga de encuentros afecta especialmente a los clubes que alcanzan las fases decisivas y a los que representan a Colombia en torneos internacionales, que suelen ser objeto de críticas cuando los resultados no acompañan. “Se sigue castigando a los futbolistas de los clubes que llegan a las fases decisivas y a quienes ganan el derecho de representar al país en competencias internacionales”, expresó Acolfutpro.

El comunicado, en el que se recordó cómo se juzga con dureza cuando no consiguen buenos resultados en las competiciones continentales, también cuestionó la coherencia del discurso de la Dimayor: al señalar que la reducción del calendario solo se produjo por exigencias de la Conmebol, que requiere la lista de clubes clasificados antes del sorteo del 18 de diciembre, pero aún así no piensa en el bienestar de los protagonistas del espectáculo.

Atlético Nacional e Independiente Medellín
Atlético Nacional e Independiente Medellín pelearán por el título de la Copa BetPlay - crédito Dimayor

“Resulta contradictorio que el presidente de la Dimayor diga públicamente que piensa en el descanso de los futbolistas, cuando reconoce al mismo tiempo que tendrán un período de vacaciones corto y una pretemporada reducida porque el próximo año ‘es año de Mundial’”, criticó Acolfutpro, agremiación liderada por Carlos González Puche, en su comunicado, con el que respaldó su postura en informes de expertos en medicina deportiva.

Y, del mismo modo, de la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPro), que recomiendan un mínimo de 28 días de pretemporada para garantizar la recuperación física y mental. “Los futbolistas no son máquinas (...) solo así se garantiza la recuperación física y mental y una preparación rigurosa para la temporada. Reducir ese tiempo mínimo incrementa el riesgo de lesiones y disminuye la capacidad de rendimiento”, sostuvo.

Por último, la entidad remarcó que el calendario colombiano es el más exigente de Latinoamérica, con más partidos oficiales al año que cualquier otra liga de la región. “Esta sobrecarga competitiva, lejos de fortalecer el espectáculo, pone en riesgo la integridad física y mental de los futbolistas y profundiza la vulneración de sus derechos. Aquí, los intereses comerciales priman sobre los mínimos derechos laborales de los futbolistas”, concluyó Acolfutpro.

Temas Relacionados

AcolfutproDimayorLiga BetPlayCopa BetPlayFinal fútbol colombianoFútbol colombianoDivisión Mayor del Fútbol ColombianoDeportes TolimaJuniorIndependiente MedellínAtlético NacionalColombia-Deportes

Más Noticias

Aumento del salario mínimo de 2026 no vendría con subida de precios para multas y otras tarifas: trabajadores esperan respuesta

El debate sobre la desindexación de tarifas y subsidios ya empezó a generar tensiones entre los sectores que negocian la subida del sueldo básico

Aumento del salario mínimo de

La decisión de eliminar 12 colegios de apoyo a niños con discapacidad provoca crisis educativa y protestas en Bogotá

La tensión aumenta mientras cuidadores exigen respuestas claras y rechazan medidas que consideran un retroceso. La comunidad educativa se moviliza ante la falta de soluciones concretas

La decisión de eliminar 12

Hidroituango llega al 93,4% de avance y acelera obras para operar a plena capacidad, así está el panorama

EPM concentra los trabajos en la zona sur de la casa de máquinas, el último frente pendiente tras la emergencia de 2018, con el objetivo de instalar las cuatro turbinas restantes y completar la generación prevista para 2028

Hidroituango llega al 93,4% de

‘Desafío Siglo XXI’: mamá de Anthony Zambrano lo defendió tras la polémica pelea con Tina

La competencia no solo se vive en las pistas, sino en la convivencia de cada una de las casas, por lo que familiares y amigos no dudan en respaldar a sus allegados

‘Desafío Siglo XXI’: mamá de

Programa clave de la Paz Total de Petro quedó en entredicho tras 48 hallazgos por $1.513 millones: esto encontró la Contraloría

Una auditoría reveló deficiencias en la ejecución de 192 convenios interadministrativos, así como retrasos significativos en los plazos de las obras del programa destinado a intervenir 33.000 km de vías rurales y caminos ancestrales

Programa clave de la Paz
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’: mamá de

‘Desafío Siglo XXI’: mamá de Anthony Zambrano lo defendió tras la polémica pelea con Tina

Laura Gallego, “Miss Bala”, sorprendió al revelar por qué esperó hasta los 23 años para perder la virginidad

Shakira hizo sentido homenaje a Gustavo Cerati en su concierto en Argentina: “Yo tenía un amigo al que nunca olvidaré”

Blessd anunció su primera gira masiva en Colombia: conozca las fechas de ‘El mejor hombre del mundo tour’

Hora y dónde ver FMS World Series San Salvador: La segunda fecha de la liga mundial de freestyle

Deportes

Linda Caicedo va tras cifra

Linda Caicedo va tras cifra histórica de James Rodríguez en el Real Madrid

La selección Colombia recorrerá casi el doble de kilómetros que Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026: estas son las distancias

Este es el jugador con el que Vincent Kompany reemplazó a Luis Díaz en el Bayern Múnich

Tolima vs. Junior: el día que los finalistas del 2025 definieron un título con Luis Díaz como protagonista

Real Madrid vs. Manchester City: hora y dónde ver en Colombia el partidazo de la Champions League