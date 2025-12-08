Colombia

Vicky Dávila responsabilizó a la cabeza de lista del petrismo para el Senado de la crisis de la salud en Colombia: “Es la doctora muerte”

La precandidata a la presidencia señaló que Carolina Corcho asfixió a las EPS con el fin de impulsar la reforma a la salud del Gobierno nacional

Guardar
Vicky Dávila responsabilizó a la
Vicky Dávila responsabilizó a la cabeza de lista del petrismo para el Senado de la crisis de salud en Colombia - crédito Vicky Davila/Facebook - @carolinacorcho/Instagram

La crisis del sistema de salud en Colombia y la gestión del gobierno de Gustavo Petro se convirtieron en el eje central de las críticas de la precandidata presidencial Vicky Dávila, que calificó la administración actual como “nefasta” y responsabilizó directamente al Ejecutivo de haber deteriorado gravemente la atención médica en el país.

A su vez, advirtió que, de continuar la situación, millones de personas seguirán sin acceso a medicamentos esenciales, lo que pone en riesgo la vida de pacientes con enfermedades crónicas y graves.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Dávila detalló que, bajo su eventual mandato, se implementará una comisión independiente para fijar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), con el objetivo de garantizar que los recursos asignados por paciente sean suficientes y estén libres de intereses políticos o empresariales.

“Lo que nosotros vamos a hacer es crear una comisión independiente, como el Banco de la República, que no obedezca al Gobierno y sus intereses, ni tampoco a los intereses de los empresarios, que se encargue de fijar esa UPC de manera técnica, con suficiencia, pero finita”, afirmó la periodista en entrevista con Semana.

La precandidata a la presidencia
La precandidata a la presidencia señaló que Carolina Corcho asfixió a las EPS con el fin de impulsar la reforma a la salud del Gobierno nacional - crédito Vicky Davila/Facebook

Otra de las propuestas de Dávila está orientada a que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que no cumplan con los estándares de servicio sean liquidadas, mientras que las mejores permanezcan en el sistema, bajo un modelo de aseguramiento mixto.

La candidata presidencial también se refirió a la deuda acumulada por las aseguradoras con clínicas y hospitales, señalando que el peor desempeño financiero corresponde a las entidades intervenidas por el gobierno de Gustavo Petro.

Según Dávila, la insuficiencia de la UPC ha impedido que se realicen los pagos necesarios, lo que ha agravado la crisis. En este contexto, planteó la necesidad de una auditoría para determinar el monto real de la deuda y propuso alternativas como el pago con títulos, subastas inversas, ahorro programado o la venta de bienes estatales, siguiendo algunas de las ideas del exministro de Hacienda José Manuel Restrepo.

Carolina Corcho comandará la lista
Carolina Corcho comandará la lista al Senado del Pacto Histórico - crédito Presidencia

En su diagnóstico, Dávila responsabilizó a la exministra Carolina Corcho, al que denominó “doctora muerte”, y al presidente Petro de haber asfixiado el sistema de salud. “El sistema fue víctima de la doctora muerte, la doctora Carolina Corcho, que estuvo por aquí, y del presidente Petro. Asfixiaron el sistema, lo acabaron a su manera. No lo pudieron hacer a través de la reforma, entonces hubo una asfixia mecánica de la cual la doctora muerte se vanagloriaba en su momento porque lo estaban planeando y lo ejecutaron. Entonces, el sistema no funciona, hay millones de personas que no tienen sus medicamentos. No hay citas, no hay procedimientos, es un caos y la deuda cada vez es más grande”, declaró al medio citado.

Entre sus proposiciones inmediatas, Dávila aseguró: “Lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos el 7 de agosto de 2026 al Gobierno es que va a quedar solucionado el tema de los medicamentos. Como presidenta de Colombia me voy a encargar de pagarles a las farmacéuticas para que nunca más un colombiano vuelva a mendigar los medicamentos en una ventanilla. Las personas diabéticas, cardíacas, con problemas hepáticos, los que tienen tensión alta, cáncer, VIH o enfermedades huérfanas o renales están en peligro de muerte. O sencillamente están dejando de comer para poder comprar los medicamentos”.

La precandidata señaló que su
La precandidata señaló que su prioridad es aumentar el acceso a medicamentos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Y agregó: “Conocí el caso de un señor que se reúne con otros pacientes con problemas renales, compran una cajita de pastillas y se la reparten para evitar estar todo el mes sin el medicamento. Eso es una infamia. No sabemos hoy cuántas personas en realidad se han muerto porque no les han dado los medicamentos. Cuando sea presidenta, voy a destapar esa dolorosa verdad. Los únicos responsables van a ser los de este Gobierno corrupto”.

Dávila también prometió fortalecer la vigilancia estatal y la transparencia en el sector salud. “Nosotros vamos a sacar a esas EPS que no sirven y vamos a tener un Estado leal con sus obligaciones, vigilante, que cuide cada peso de la salud de los colombianos, que cumpla con sus obligaciones y que ponga las reglas. Y van a regresar los técnicos, tienen que volver al Invima, al Ministerio de Salud, a todo el Gobierno. La Superintendencia de Salud no puede ser una policía política, tiene que ser más decente que los decentes, vigilar cada peso y hay que tener una política farmacéutica de compras centralizadas”, explicó.

Temas Relacionados

Vicky DávilaCarolina CorchoEPSReforma a la saludPetrismoSenado de la RepúblicaCrisis salud ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO · Último Pico y placa regional del 2025: así está la movilidad en los principales corredores para acceder a Bogotá

El flujo vehicular se mantiene medio en la Autosur y la Calle 13, mientras que la Autonorte y la Vía al Llano presentan baja circulación

EN VIVO · Último Pico

Procuraduría destituyó a dragoneante del Inpec que abusó sexualmente de joven en La Tramacua de Valledupar: la víctima era un bachiller

Según el Ministerio Público, el uniformado se habría aprovechado de su rango dentro del centro penitenciario para abusar de su subalterno, por lo que fue inhabilitado por más de una década

Procuraduría destituyó a dragoneante del

Preocupación por video viral en el que jóvenes de Bogotá juegan “guerra de bengalas”

El video se ha hecho popular por las risas que ha causado; no obstante, pone en alerta a las autoridades

Preocupación por video viral en

Así quedaron las cabezas de lista al Senado para las elecciones de 2026: partidos oficializaron nombres y ubicaciones

Los principales movimientos políticos oficializaron la ubicación de sus principales aspirantes en la competencia por el Congreso

Así quedaron las cabezas de

Miguel Borja le cierra la puerta a Junior FC y habría elegido a importante equipo mexicano para el 2026: este será su próximo destino

Desde México dan como hecho su llegada al Cruz Azul, recientemente eliminado por Tigres Uanl de la final del torneo apertura de la Liga MX

Miguel Borja le cierra la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Epa Colombia dedicó un emotivo

Epa Colombia dedicó un emotivo mensaje en la Noche de Velitas para su seguidores y empleados: “Este año ha sido lleno de pruebas”

La contundente respuesta de Esperanza Gómez sobre la posibilidad de actuar en una telenovela: “Jamás lo haría”

La canción de Karol G y Silvestre Dangond que ilusionó a Colombia sigue sin fecha de estreno

El emotivo mensaje de El Sebastucho a Maiker Smith tras perder el cupo en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Qué batallón que nos dimos”

Alejandra Martínez se sinceró sobre por qué prefiere la soltería y cómo enfrenta la soledad: además, aclaró su cercanía con ‘El Billetudo’

Deportes

Miguel Borja le cierra la

Miguel Borja le cierra la puerta a Junior FC y habría elegido a importante equipo mexicano para el 2026: este será su próximo destino

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, mandó de vacaciones a Luis Díaz en plena temporada

Este es el número de jugadores que podría convocar Néstor Lorenzo a la selección Colombia para el Mundial 2026

Marino Hinestroza estaría siendo observado por importante equipo de la Premier League: esto se sabe

James Rodríguez dio nuevos detalles de su gol contra Uruguay en Brasil 2014, pero no lo considera el más bonito con la selección Colombia