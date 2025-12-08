Procuraduría destituyó a dragoneante del Inpec que abusó sexualmente de joven en La Tramacua de Valledupar: la víctima era un bachiller

La Corte Constitucional de Colombia ordenó mejoras en la cárcel "La Tramacúa" tras una denuncia de un interno - crédito Inpec

El reciente pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación emitido en la tarde del lunes 8 de diciembre confirmó la destitución e inhabilidad por 12 años contra Jhon Alexis Padilla Rodríguez, quien tenía el cargo de dragoneante grado 11 en la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, mejor conocida como La Tramacua.

La investigación evidenció que Padilla Rodríguez incurrió en acoso sexual aprovechando la relación de superioridad jerárquica sobre un auxiliar bachiller integrante del cuerpo de custodia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el fallo de primera instancia del Ministerio Público, el comportamiento de Padilla Rodríguez fue calificado como “gravísimo cometido a título de dolo”, pues utilizó conscientemente su autoridad para vulnerar la dignidad, integridad y los derechos sexuales de su subalterno.

La Procuraduría estableció que tales acciones representan una transgresión directa a los deberes y principios esenciales que rigen la función penitenciaria.

El dragoneante habría aprovechado su rango para abusar del joven bachiller - crédito Colprensa

Además, la Procuraduría señaló que este tipo de decisiones buscan salvaguardar los derechos fundamentales de los servidores públicos y garantizar la integridad de la función pública dentro del sistema carcelario.

“El ente de control busca proteger los derechos fundamentales de los servidores públicos y preservar los principios que deben caracterizar el ejercicio de la función pública en el sistema penitenciario”, destacó la entidad en sus consideraciones.

El proceso se encuadra dentro de los mecanismos de control disciplinario previstos por la legislación vigente, y la decisión permite la presentación de un recurso de apelación según lo establece la ley disciplinaria, mecanismo al cual Padilla Rodríguez podrá acudir si lo considera pertinente.

La Fiscalía solicita medida de aseguramiento contra dragoneante del Inpec por feminicidio en Valledupar

La Fiscalía General de la Nación solicitó el 4 de diciembre una medida de aseguramiento contra Giovanni Mauricio Quintero, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por el presunto feminicidio de la patrullera Vanesa De León Pertuz en Valledupar.

El presunto feminicida se lanzó desde una terraza y sobrevivió - crédito Masacre Noticias/Instagram

El caso ha provocado una fuerte reacción en la comunidad de Valledupar y el departamento del Cesar, donde se han registrado manifestaciones de rechazo y exigencias de organizaciones sociales para reforzar la prevención de la violencia contra las mujeres. La investigación, según la Fiscalía, considera la gravedad de los hechos y busca establecer un precedente en la lucha contra la violencia de género.

La víctima, oriunda de Chimichagua y adscrita a la Policía Comunitaria, fue hallada sin vida el 29 de noviembre en una vivienda del barrio Primero de Mayo, tras recibir múltiples heridas con arma cortopunzante.

Testigos informaron a Noticias Caracol que, luego de una fuerte discusión y gritos en la residencia, encontraron a De León Pertuz gravemente herida junto a una reja.

El presunto agresor, Quintero, intentó suicidarse arrojándose desde un tercer piso, hecho que fue grabado y difundido en redes sociales. Tras recibir atención médica en la Clínica Santa Isabel, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Familiares de la uniformada asesinada llegaron devastados al lugar de los hechos - crédito Sos Llorente Nariño/Facebook

La Policía Metropolitana de Valledupar indicó que la detención inicial se realizó bajo cargos de homicidio, aunque la imputación formal será por feminicidio. El coronel Alex Durán Santos, comandante de la Policía Metropolitana, detalló a Noticias Caracol que la pareja mantenía una relación de ocho años y tenía un hijo de cinco años.

Reportes preliminares señalan que la patrullera planeaba terminar la relación, lo que habría motivado la agresión. El entorno familiar y policial de De León Pertuz expresó su dolor por el crimen.

Su padre, presente en las diligencias iniciales, responsabilizó públicamente a Quintero. En la sede policial de Chimichagua, allegados y colegas lamentaron la pérdida de la uniformada, reconocida por su labor en seguridad comunitaria.

Quintero ingresó al Inpec en 2023 y estaba asignado a la Penitenciaría La Tramacúa. Las autoridades continúan recolectando testimonios y pruebas para esclarecer la dinámica de los hechos y sustentar la acusación.