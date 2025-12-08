Colombia

Petro y Claudia López protagonizaron duro cruce en redes sociales por atentado en Balboa, Cauca: “Deje de ser la traición”

El presidente y la exalcaldesa de Bogotá expusieron posturas opuestas mediante una serie de mensajes en X tras el atentado que dejó heridos en Cauca

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá
Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial; Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El presidente Gustavo Petro y la exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial, Claudia López, protagonizaron un cruce de mensajes en la red social X, donde intercambiaron señalamientos sobre la gestión de la seguridad en el país.

El intercambio se dio a raíz de un atentado en Balboa, Cauca, que dejó 15 personas heridas, según la autoridades

Claudia López abrió la controversia tras referirse al reciente episodio de violencia. “El suroccidente, del Cauca al Putumayo, sometido a que los grupos criminales que otrora embestían de gestores de paz hagan y deshagan”, escribió en su cuenta oficial.

Claudia López abrió la controversia
Claudia López abrió la controversia tras referirse al reciente episodio de violencia en el municipio de Balboa, en Cauca - crédito Infobae Colombia

La exalcaldesa cuestionó la política de paz total promovida por el actual Gobierno y afirmó que estos hechos son los únicos resultados que ha dejado.

López continuó aludiendo al mandatario: “¿Y el Presidente? Echando discurso sobre el centenario de la masacre de las bananeras. ¿Y las actuales?”.

La publicación generó una respuesta inmediata de Gustavo Petro, que aseguró que “alguien como ella no comprende el significado de este hecho histórico”.

El jefe de Estado afirmó: “Tu posición en el Congreso y la de Angélica Lozano muestran cómo se deslizaron, como en un tobogán, a la derecha”.

Gustavo Petro aseguró que
Gustavo Petro aseguró que Claudia López "no comprende el significado de este hecho histórico (masacre de las bananeras)” - crédito @petrogustavo/X

Petro rechazó las acusaciones de la exalcaldesa, pidió no incurrir en calumnias y defendió su política frente a los grupos armados.

Según el mandatario, el Gobierno se ha dedicado a combatir a los grupos criminales, algo que, aseguró, no sucedía antes.

También mencionó la recuperación del municipio de El Plateado y la captura de armas y miembros de organizaciones ilegales.

“Retroceso territorial de Mordisco, su persecución sin tregua, denuncia a la Corte Penal sobre sus mandos, captura de decenas de fusiles y centenares de sus hombres. Siempre toda respuesta terrorista demuestra derrota militar”, afirmó.

En uno de los puntos álgidos, Claudia López regresó al debate mediante un video, en el que apuntó: “Colombia nada en sangre, coca, minería ilegal. El crimen crece, recluta, extorsiona, mientras que nuestra fuerza pública tiene cada vez menos gente y tecnología”.

La precandidata presidencial Claudia López respondió al presidente a Gustavo Petro a través de un video - crédito @ClaudiaLopez/X

Claudia López criticó la “vanidad” del presidente Petro, que lo señaló de estar “incapacitado para ver la realidad” en las calles del país.

La exmandataria mencionó la problemática de corrupción que ha afectado a la administración nacional y recordó el clima de inseguridad para los jóvenes.

“Actualmente a los jóvenes los matan por el simple hecho de robarles un celular”, sostuvo en su respuesta pública.

En su mensaje final, Claudia López acusó a Gustavo Petro de vivir alejado de la situación real.

“Usted no hace nada, solo vivir en su imaginación. Recapacite, corrija, deje de ser la traición a la profunda ilusión de cambio que un día tuvo Colombia”, concluyó la exalcaldesa de Bogotá en su perfil en X.

Detalles de lo ocurrido

Una explosión provocada por una motobomba alteró la tarde del sábado 6 de diciembre en Balboa, Cauca, dejando un saldo de hasta 15 personas heridas, entre ellas un policía y una niña de 7 años, conforme a reportes del Ministerio de Defensa. Los hechos quedaron registrados por cámaras de seguridad próximas al lugar.

En las imágenes de vigilancia se observa una motocicleta estacionada junto a varios vehículos, cerca de la estación de Policía Municipal. El sitio presentaba movimiento habitual de habitantes, hasta que la explosión se produjo, lanzando restos y materiales inflamados y causando daños significativos en las inmediaciones.

La explosión provocó un incendio que afectó varias edificaciones, incluyendo una cooperativa de café utilizada por productores locales - crédito Redes sociales/X

Tras el atentado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, comunicó la decisión de ofrecer una recompensa de hasta $200 millones por datos que conduzcan a la identificación y captura de los responsables.

El funcionario declaró la autoría de la acción a las estructuras disidentes del Estado Mayor Central, representadas por alias Mordisco y alias Marlon. Mediante sus redes sociales, el ministro expresó: “Los cobardes responden con terrorismo porque nuestras operaciones los están debilitando”.

