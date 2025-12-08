Ojo si piensa viajar a Ibagué para las fiestas de Fin de Año: Anuncian nuevas medidas de movilidad para temporada alta

El plan de movilidad incluye contraflujos, regulación manual y control al mal parqueo en los corredores críticos de la ciudad - crédito Alcaldía Municipal de Ibagué

Nuevas medidas de movilidad entrarán en vigor en Ibagué a partir del miércoles 10 de diciembre, según anunció la Secretaría de Movilidad. El objetivo es intervenir los corredores críticos de la ciudad mediante contraflujos, regulación manual y control al mal parqueo, con el fin de reducir las congestiones previstas para diciembre y enero, cuando aumenta el tráfico nocturno, se celebran eventos masivos y llega un mayor ingreso de turistas.

La Secretaría de Movilidad implementará un plan de intervenciones que combinará contraflujos temporales, ajustes en la programación semafórica y presencia permanente de agentes de tránsito en los sectores identificados como los puntos más problemáticos de la ciudad.

El operativo, que se desarrollará desde el 10 de diciembre hasta mediados de enero de 2026, responde al histórico incremento de la movilidad en este periodo, en el cual se espera que el flujo vehicular alcance sus valores más altos, impactando la circulación en vías principales y secundarias.

Uno de los focos más relevantes de la estrategia será el corredor de Mirolindo, específicamente entre las calles 60 y 83. Por tratarse de uno de los tramos habitualmente saturados, las autoridades tomarán la decisión de apagar el semáforo de la glorieta para permitir que los agentes de tránsito asuman el control de manera manual.

Según explicó Ricardo Rodríguez, secretario de Movilidad, con esta medida se busca que el flujo descendente de vehículos sea continuo y sin interrupciones, especialmente en las horas pico.

Adicionalmente, se regulará el acceso al sector desde La Variante a la altura de Berlín, dirigiendo el tráfico hacia la derecha y suprimiendo la llegada directa hasta la glorieta. Esta maniobra pretende disminuir la presión sobre la intersección, considerada un punto de embotellamiento frecuente durante las temporadas de alta movilidad. El retorno autorizado estará ubicado en la zona de Mercacentro 10, donde también se adoptarán controles operativos para asegurar la fluidez.

La carrera Quinta, entre calles 60 y 75, será otro punto central de intervención. En este corredor, el estacionamiento indebido ha sido identificado como uno de los principales problemas que reducen la capacidad vial de las paralelas y generan cuellos de botella. Ante ello, los agentes intensificarán los controles y las sanciones a quienes infrinjan las normas de parqueo, buscando que la vía funcione a su máxima capacidad durante la temporada.

El plan especial contempla además el fortalecimiento de la regulación manual en los momentos de mayor demanda, así como el apoyo logístico en actividades como el cierre de vías para el alumbrado navideño y la celebración de eventos de gran concurrencia.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la siniestralidad tiende a aumentar en estas fechas debido al consumo de alcohol: en diciembre del año pasado se registraron 206 personas heridas y más de 1.600 comparendos, de los cuales 65 correspondieron a conductores en estado de embriaguez.

“Estas acciones contemplan varios frentes, como operativos, regulación y control, con el objetivo de prevenir el tráfico lento, reducir la congestión y evitar la siniestralidad, teniendo en cuenta el aumento de la actividad vehicular en esta época”, detalló Rodríguez al presentar el plan.

Paralelamente, la Administración Municipal, en coordinación con la Policía, avanza en campañas de sensibilización dirigidas a los vendedores informales en la carrera Tercera. La finalidad es garantizar una circulación peatonal ordenada y evitar aglomeraciones en el centro de la ciudad, especialmente durante las festividades decembrinas. Martha Echeverry, directora de Espacio Público, informó que realizan recorridos entre las calles 10 y 15 para sensibilizar a los comerciantes respecto a la ocupación responsable del espacio.

Echeverry subrayó que estas medidas buscan no solo facilitar el tránsito seguro, sino también proteger el trabajo de los vendedores informales, cuyo volumen de actividades se incrementa notablemente en fiestas de fin de año. “Recordamos la importancia de respetar los semáforos, las esquinas y las áreas destinadas al tránsito vehicular, promoviendo una circulación segura y evitando cualquier tipo de desorden”, destacó la funcionaria.

Como refuerzo, la directora de Espacio Público anunció el despliegue de patrullas conjuntas de la Policía Metropolitana y los Defensores del Espacio Público. Estos equipos estarán activos desde las 7:00 a. m., hasta las 10:00 p. m., acompañando la movilidad y velando por el cumplimiento de las normas en la zona central, que este año recibe el alumbrado navideño y espera una afluencia masiva de habitantes y turistas.