Milagro de inicio de Navidad: El Cocuy se vistió de blanco, una nevada de este tipo no se registraba hace años

Una extensa nevada transformó el paisaje del Nevado de El Cocuy durante más de 12 horas durante la jornada del 7 de diciembre de 2025, por lo que logró cubrir de blanco áreas emblemáticas como el sector conocido como el Púlpito del Diablo (Lagunillas), la Laguna Grande de la Sierra y el Ritacuba Blanco.

Este fenómeno, que no se registraba con tal intensidad desde hace años según los guías locales, atrajo la atención de visitantes y montañistas, que quedaron asombrados ante la magnitud del espectáculo natural.

Los guías del parque destacaron que hacía años no se presenciaba una nevada de tal magnitud en el Ritacuba Blanco, lo que generó gran entusiasmo entre los viajeros que ascendían por el nevado.

Al ver el espectáculo natural, los visitantes expresaron su admiración por el paisaje completamente cubierto de nieve, una imagen que es bastante apreciada en la región.

La nevada coincidió con un refuerzo de los controles al ecoturismo en la zona, implementados por la Alcaldía Municipal de Güicán de la Sierra en coordinación con Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Policía Nacional, tras el ingreso no autorizado de tres personas al área glaciar del Ritacuba Blanco el 28 de noviembre de 2025.

Como resultado de los operativos de verificación, las autoridades impusieron un comparendo tipo 4 por $759.720 a cada infractor, conforme a la Ley 1333 de 2009 y la Ley 1801 de 2016. Además, incautaron los equipos empleados para la escalada sobre nieve, una práctica prohibida en la reglamentación ecoturística del área protegida.

Ante la gravedad de esta situación, la Administración Municipal reiteró que el ecoturismo en el Parque Nacional Natural El Cocuy solo está permitido bajo las condiciones establecidas en la Resolución 125 de 2020 y el Plan de Ordenamiento Ecoturístico (POE), que delimitan tres senderos autorizados entre los que se encuentran los siguientes:

Ritacuba.

Laguna Grande de la Sierra y Lagunillas.

Púlpito del Diablo.

Todos están habilitados únicamente hasta el borde del glaciar, ante el riesgo, por lo que es indispensable contar con el acompañamiento de guías expertos.

Las autoridades, por su parte, recordaron que las zonas glaciares constituyen ecosistemas frágiles y espacios sagrados que requieren protección estricta, por lo que está prohibido cualquier tipo de pisoteo o intervención directa.

Además, reiteraron que el parque conecta con 5 resguardos indígenas U’wa, lo que exige un respeto absoluto tanto territorial como cultural en todas las actividades turísticas, de acuerdo con información revelada por Parques Nacionales Naturales.

Cabe mencionar que la vigilancia y el cumplimiento de las normas buscan preservar la integridad ecológica y cultural del Parque Nacional Natural El Cocuy, garantizando que fenómenos naturales como la reciente nevada puedan seguir siendo admirados sin poner en riesgo la sostenibilidad del entorno.

Cabe mencionar que en medio de las expediciones, las autoridades encargadas adelantan jornadas de siembra, lo que hace parte de un ejercicio colectivo que reúne a la Alcaldía Municipal de Güicán de la Sierra, estudiantes de la Normal Superior Nuestra Señora del Rosario del municipio y el personal del área protegida vinculado a la estrategia de restauración ecológica.

Más allá del gesto de sembrar un árbol, los asistentes aprenden la importancia de estas acciones en el largo plazo, el proceso lento de crecimiento y adaptación de las plantas, así como “el mensaje claro de esperanza para las futuras generaciones y de respeto por la vida que habita en estos ecosistemas de alta montaña”, según Parques Nacionales Naturales, que reiteran la importancia de conservar todos los entornos naturales a lo largo y ancho del país, con el fin de dejar una mejor herencia para las generaciones venideras.