Laura de León acabó con los rumores sobre su separación de Salomón Bustamante

Salomón Bustamante y Laura de León parecen estar más unidos que nunca - crédito Instagram

La publicación que hizo Laura de León a través de sus redes sociales durante la jornada del 7 de diciembre de 2025, en la que aparece junto a Salomón Bustamante durante la tradicional celebración del Día de Velitas, disipó los rumores de una posible separación que habían circulado en los últimos meses.

La actriz, reconocida por su participación en producciones como Pa’ Quererte y La ley del corazón, eligió compartir imágenes familiares en una fecha tan relevante para la cultura local, pues el 7 de diciembre no solo marca una festividad nacional en Colombia, sino el aniversario de su matrimonio religioso, que fue celebrado en Cartagena en 2021, en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, ubicada en el Centro Histórico de la capital de Bolívar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que ellos nunca hablaron sobre los rumores, lo que, lejos de aclarar la situación, intensificó las especulaciones entre sus seguidores, que interpretaron la ausencia de fotos junto a su esposo como una señal de distanciamiento, cosa que nunca fue confirmada o desmentida por la pareja.

La actriz difundió la imagen al final de una galería de fotos que demuestran la celebración familiar, entre las que destacó una fotografía en la que se observa sonriendo junto a un hombre, identificado por muchos como Bustamante, gracias a su característica barba y al delantal rosado que había utilizado durante un asado esa misma noche, tal como lo dejó ver en su propia cuenta de Instagram.

Laura de León sorprendió con la foto publicada - crédito Instagram

Esta imagen, aunque no mostraba el rostro de manera clara, fue suficiente para que los seguidores reconocieran al presentador y expresaran su alivio y alegría en los comentarios.

La reacción del público no se hizo esperar, pero llamó la atención un comentario puntual. Se trata de uno en el que una internauta indicó lo siguiente: “Jajaja todos los medios de comunicación 🤡🤡🤡 Jeje te amo”. Esta reacción fue fijada por la actriz, lo que demostró que sí se trata del presentador y actor, desmintiendo así su ruptura.

Cabe mencionar que, en la misma noche, Bustamante publicó un video en el que bailaba con una mujer cuya identidad no se revelaba por completo. Sin embargo, los usuarios, atentos a los detalles, identificaron la vestimenta, el cabello y la contextura física como los de Laura de León, lo que indica que la pareja compartió este momentos tan importante.

La publicación aplacó los malos comentarios - crédito Instagram

El famoso decidió responder a un comentario hecho por un seguidor en el que le dijo “¿Si nos comportamos de una manera estando en pareja y otra estando solos : Estamos no sólo en el lugar equivocado y sino con la personalidad distorsionada?”, allí le escribió la reconocida frase: “Si la vida fuera estable todo el tiempo yo no bebería ni malgastaría la plata”.

Además de agregar en sus stories el siguiente texto: “Por primera vez hablaré de mi vida privada después de mucho tiempo, solo o acompañado decidí ser feliz, mi felicidad depende de mí, por esa razón omití y omitiré muchas cosas por mi tranquilidad, lo único que les puedo decir es que desde hace más de un año decidí cambiar mi contenido y a ustedes les ha encantado, hemos crecido bastante, hemos trabajado con marcas muy bacanas (...) Salo Bustamante seguirá siendo el mismo...yo soy el de siempre y lo más importante SOY TAN HUMANO COMO TÚ, los quiero y amo”.

Así, numerosos usuarios señalaron que tanto la foto como el video bastaban para desmentir los rumores de crisis matrimonial.

El famoso no confirma ni desmiente su separación, pero las imágenes muestran lo contrario - crédito Instagram

Hasta el momento, ni Laura de León ni Salomón Bustamante han emitido declaraciones directas sobre los comentarios de separación, pero el contenido compartido en sus redes sociales parece confirmar que la relación se mantiene estable.

Sin embargo, las imágenes publicadas demostraron la participación conjunta de ambos en la celebración, lo que permitió a los seguidores constatar que la pareja continúa unida.