Colombia

Navidad en Bogotá: esta es la ruta de los alumbrados que puede hacer gratis en el centro y otras zonas de la capital

Este recorrido navideño está compuesto por decoraciones gigantes, árboles de navidad y luces led en vías y parques principales

En el centro de Bogotá
En el centro de Bogotá hay 14 puntos que se pueden visitar - crédito Ruta de la Navidad Bogotá

Durante diciembre, Bogotá renueva su panorama urbano con una propuesta cultural de gran alcance: la segunda edición de Navidad es Cultura. Por 18 días, una agenda compuesta por 670 actividades atrae a residentes y turistas, que encuentran en distintos puntos de la ciudad montajes artísticos, exhibiciones de luz y presentaciones coordinadas por 4.316 artistas.

De acuerdo con la programación oficial, esta edición pretende potenciar la diversidad local al transformar parques, plazas y corredores en escenarios de interacción que resaltan tradiciones, creatividad y sentido de comunidad.

La Ruta de la Navidad se posiciona como el principal recorrido temático de la temporada, agrupando en 3 zonas estratégicas una experiencia visual que puede disfrutarse sin costo alguno. Los responsables del evento son el Distrito y el Grupo Energía Bogotá que enfatizan la importancia de apropiarse de la ciudad caminando, en un ambiente que promueve la convivencia y el disfrute colectivo.

La ruta suma elementos que captan la atención: 114 árboles led, más de 54 kilómetros de luces mini led y 4,6 kilómetros de mangueras red distribuidos por puntos icónicos de la capital que crean paisajes nocturnos llamativos para los visitantes.

Los alumbrados están a cargo del Grupo Energía de Bogotá y el Distrito - crédito Alcaldía de Bogotá

El corredor Centro, que atraviesa parte del corazón bogotano, reúne lugares emblemáticos engalanados para la ocasión. Espacios como la Plaza Liévano, la Carrera Séptima, el Parque Santander, la Iglesia de la Orden Tercera y el Parque Bicentenario adoptan un nuevo perfil nocturno gracias a la iluminación artística.

En particular, la Carrera Séptima, extendida desde la calle 11 hasta la torre Colpatria y la plaza de Santa María, despliega un espectáculo compuesto por ángeles y árboles navideños de gran tamaño, superando los 5 metros de altura, que dan un aire de fantasía a la arteria peatonal.

Uno de los escenarios más destacados es el Palacio Liévano, cuya fachada se convierte en un lienzo iluminado con una matriz LED de más de 300 metros de longitud. Este sistema tecnológico utiliza 200.000 bombillos programables para crear patrones cromáticos y secuencias animadas que cautivan a aquellos que transitan por el centro de la ciudad. De este modo, el edificio consolida su papel central en las celebraciones.

A lo largo de la Carrera Sexta, el trayecto hacia la Plaza Cultural de la Santamaría se transforma gracias a la presencia de árboles led y arcos luminosos que acompañan el caminar de los visitantes.

El centro tiene imágenes de gran tamaño en sus corredores viales - crédito Ruta de la Navidad Bogotá

En tanto, el Parque de la Independencia propone una atmósfera única: un jardín navideño conformado por instalaciones de gran formato y un pesebre monumental de 6 metros se convierte en escenario perfecto para reunir familias y capturar recuerdos en fotografías.

El Parque Bicentenario agrega valor a la ruta con su imponente árbol navideño de 13 metros, integrado en el paisaje montañoso de Bogotá y dispuesto para fotografías y actividades. Por su parte, la Plaza de las Nieves adopta un aire lúdico con un corredor de bastones de caramelo de 4 metros, flanqueados por estrellas y otras figuras decorativas que aumentan el atractivo para niños y adultos.

La propuesta no se limita al corredor del centro de la ciudad. El Parque El Tunal se suma con 15 espacios ornamentados, un árbol monumental de 56 metros, espectáculos de láser, zonas de regalos, esferas y jardines temáticos, junto a estaciones especialmente diseñadas para el ambiente festivo.

Asimismo, en la zona norte brilla la sede del Grupo Energía Bogotá sobre la carrera 73 con novena, la plazoleta de la calle 85, donde resalta un pesebre de gran escala, y un corredor manejado por la ruta luminosa desde la carrera 15 hasta la calle 100.

Cada alumbrado es público y gratuito - crédito Alcaldía de Bogotá

Con su enfoque en la seguridad y el libre tránsito, la ruta de alumbrados consolida una oferta navideña apta para públicos de todas las edades, invitando a recorrer Bogotá a pie. Este programa festivo es de acceso gratuito y espíritu sostenible y busca que los residentes y visitantes de la ciudad, disfruten del ambiente navideño.

