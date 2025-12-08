Colombia

Homicidio en Halloween en Bogotá: nuevos detalles de la muerte de Elkin Santiago Triviño Ramírez fueron revelados

Los familiares del hombre de 32 años han solicitado explicaciones sobre el caso, pues el fallecido fue encontrado sin indicios de robo y hasta el momento no se han esclarecido los hechos

La familia de Elkin Santiago
La familia de Elkin Santiago Triviño Ramírez exige respuestas a las autoridades tras su muerte en la estación TransMilenio Marly - crédito Colprensa/Redes sociales

La familia de Elkin Santiago Triviño Ramírez sigue enfrentando incertidumbre tras más de un mes de los hechos que llevaron a la muerte de este hombre de 32 años en las cercanías de la estación provisional de TransMilenio Marly, en Bogotá.

El caso ha generado inquietud, pues según relataron sus allegados, el hombre de 32 años fue hallado sin vida tras recibir una herida en el pecho, pero conservaba todas sus pertenencias, lo que descarta un posible robo como móvil del crimen.

De acuerdo con el testimonio de Catalina Triviño, hermana de la víctima, la noche del viernes 31 de octubre de 2025, Elkin Santiago salió de su trabajo y se dirigió al sector de Galerías para recoger a su esposa.

Posteriormente, ambos acudieron a un bar ubicado en la avenida Caracas con calle 59, donde se reunieron con familiares de su cuñada para celebrar la noche de Halloween. Alrededor de las 3:00 a. m., la pareja decidió regresar a su domicilio e ingresó a la estación de TransMilenio.

La esposa de Elkin Santiago
La esposa de Elkin Santiago presenció el momento en que él se desplomó y pidió ayuda sin recibir auxilio de los presentes - crédito Redes sociales/X

En ese momento, Elkin Santiago se apartó unos minutos, presuntamente para orinar, después de que ambos optaron por esperar allí ante la cantidad de personas buscando taxi y en menos de cinco minutos regresó, pero presentaba dificultad para caminar.

“Creemos que él bajó por la estación y en cuestión de cuatro minutos él volvió a subir y alcanzó a llegar como a la mitad de la estación y se desgonzó”, expresó Catalina Triviño al medio Q´Hubo.

El desconcierto de la familia aumentó ante la descripción que ofreció la esposa de Elkin: inicialmente no observó señales claras de una agresión, pues no percibió sangre ni heridas visibles.

Fue al levantarle la camisa que halló un agujero en el centro del pecho. La hermana relató: “En ese momento, mi hermano falleció en los brazos de ella. Ella pidió ayuda y nadie le quiso ayudar”.

Elkin Santiago fue trasladado a
Elkin Santiago fue trasladado a la Clínica Palermo, donde los médicos confirmaron su fallecimiento por la herida en el pecho - crédito Transmilenio

La víctima fue finalmente trasladada a la Clínica Palermo, aunque llegó sin signos vitales. Las interrogantes de la familia se profundizaron al percatarse de que Elkin Santiago conservaba intactas todas sus pertenencias relevantes: su maleta con el computador portátil, su teléfono celular y el anillo de matrimonio.

Detalles sobre el caso

La familia de Elkin Santiago Triviño Ramírez continúa exigiendo respuestas ante la falta de información sobre los instantes previos a su muerte. Triviño Ramírez perdió la vida , justo antes de que los servicios de emergencia pudieran intervenir, en una de las noches con mayor afluencia de personas en la ciudad debido a las celebraciones de Halloween.

Pese a que decenas de cámaras de seguridad cubren el área en la que tuvo lugar el suceso, los allegados del fallecido denuncian la ausencia de avances en la investigación. Según el relato de Yuli Catalina Triviño a CityTV, “nadie nos ha llamado. Nos angustia porque el suceso fue en una zona pública donde hay muchas cámaras”.

La frustración de la familia se intensifica por la falta de comunicación desde las autoridades responsables. Testigos que presenciaron el hecho aseguran que, aunque existieron intentos por auxiliar a Triviño Ramírez, la ayuda resultó insuficiente, y el hombre murió antes de recibir atención médica.

La víctima fue atacada tras
La víctima fue atacada tras apartarse brevemente en la estación de TransMilenio, según el testimonio de su hermana Catalina Triviñom - crédito CTI y redes sociales

¿Quién era la víctima?

Elkin Santiago Triviño Ramírez se dirigía a su hogar la madrugada del 31 de octubre cuando sufrió una herida mortal en el pecho, justo en la estación provisional TransMilenio Marly.

Aunque decenas de personas transitaban por el lugar al salir de los bares cercanos, ninguna presenció el hecho ni aportó datos a las autoridades, lo que incrementó la incertidumbre de su familia, que continúa aguardando respuestas después de un mes.

La víctima, un coordinador de una empresa de logística, residía en el barrio Almendros (Suba) junto a su esposa y su hijo de 13 años.

Esa misma noche, otra tragedia sacudió la ciudad con la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno.

