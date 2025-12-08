Colombia

Hijo de migrante colombiana quiere eliminar las visas H-1B, como propuesta para llegar a la gobernación de Florida

A pesar de su herencia migrante, James Fishback alega que el programa está creando un mercado laboral desfavorable para los estadounidenses

Guardar
A pesar de su herencia migrante, James Fishback dejó en claro que su postura sobre inmigración no se basa en su propia historia familiar - crédito @j_fishback/X

La carrera por la gobernación de Florida en 2026 ya comienza a tomar forma, y uno de los nombres que se destaca es el de James Fishback, empresario republicano de 30 años e hijo de una inmigrante colombiana.

Fishback puso en el centro de su campaña una propuesta polémica y se trata de eliminar el uso de las visas H-1B en el estado de Florida; a pesar de su propio origen migrante, el candidato lanzó una crítica feroz contra este programa federal, que permite a las empresas contratar a trabajadores extranjeros altamente calificados en ocupaciones especializadas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

James Fishback es un inversor y empresario estadounidense, cofundador y director de inversiones de Azoria —firma de inversión multi-activos—, el líder también trabajó como jefe de macroeconomía en Greenlight Capital, un fondo de cobertura de Nueva York, aunque su paso por la firma estuvo marcado por controversias legales.

James Fishback, empresario y hijo
James Fishback, empresario y hijo de inmigrante colombiano, se presenta como un firme opositor al programa de visas H-1B - crédito @j_fishback/X

Además de su carrera financiera, Fishback fue un destacado campeón nacional de debate en su juventud, lo que lo llevó a fundar Incubate Debate, una organización que promueve el debate como alternativa a los enfoques ideológicos tradicionales en las escuelas secundarias.

Una estrategia contra las visas H-1B

El político anunció su candidatura a través de un video en la red social X, al destacar su intención de dar continuidad a la gestión republicana en Florida, al ser sucesor de Ron DeSantis; sin embargo, lo que más llamó la atención es su promesa de combatir lo que él considera una “estafa” en el sistema de visados H-1B.

Si es elegido, Fishback propuso usar el poder del estado para presionar contra el programa. Según su plan, cancelará “todos los contratos estatales con empresas que importen trabajadores H-1B en lugar de contratar a estadounidenses calificados”. La estrategia se basa en la idea de que el programa desplaza a los trabajadores locales y afecta el mercado laboral de Florida.

Las visas H-1B permite a
Las visas H-1B permite a las empresas contratar a trabajadores extranjeros altamente calificados en ocupaciones especializadas - crédito Dado Ruvic/Reuters

A pesar de ser hijo de inmigrante colombiana, Fishback fue claro al diferenciar la experiencia de su madre, que emigró hace décadas, de la situación actual.

En una entrevista con Newsweek, el empresario explicó: “La inmigración de hace 30, 40 o 50 años es distinta a la de ahora”. Según el candidato, su madre nunca dependió de ayudas estatales ni aceptó trabajos “robados” a los estadounidenses, y destacó que ella se integró a la sociedad sin generar cargas adicionales para el Estado.

Fishback también vinculó su postura a la experiencia de su padre, un trabajador que perdió su empleo debido a la competencia de inmigrantes que, según el aspirante político, aceptaban salarios más bajos. Esta experiencia familiar parece haber influido directamente en su visión sobre la inmigración y el mercado laboral de Estados Unidos.

Para Fishback, el programa de
Para Fishback, el programa de visas H-1B perjudica a los trabajadores estadounidenses - crédito Shannon Stapleton/Reuters

Estas son otras puestas del empresario para Florida

Además de su enfoque migratorio, Fishback propuso varias iniciativas para atraer a los votantes de Florida. Entre sus planes se incluyen la eliminación total de los impuestos a la propiedad, la oposición a la compra de propiedades residenciales por parte de grandes corporaciones como Airbnb o Blackstone, y la implementación de políticas que hagan más asequible el costo de vida para las familias floridianas.

También se mostró contrario a la construcción de centros de datos de inteligencia artificial que puedan aumentar las facturas de electricidad de los residentes del estado.

Cabe destacar que Fishback también se enfrentará a otros contendientes republicanos, como Byron Donalds, un congresista respaldado por Donald Trump. La rivalidad entre ambos políticos podría convertirse en uno de los puntos clave de las primarias republicanas, especialmente dado que sus posturas sobre inmigración y economía divergen considerablemente.

James Fishback enfrenta a otros
James Fishback enfrenta a otros pesos pesados republicanos como Byron Donalds, que cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump - crédito @ByronDonalds/X

Con su postura firme contra las visas H-1B y su énfasis en proteger los empleos locales, Fishback se presenta como una alternativa para aquellos votantes republicanos que consideran que la inmigración está afectando negativamente el mercado laboral estadounidense. Sin embargo, su propuesta enfrenta críticas, no solo por su enfoque restrictivo, también por la contradicción de ser hijo de inmigrantes y tener una política tan estricta sobre la inmigración.

Temas Relacionados

James FishbackEstados UnidosColombiaGustavo PetroVisas H-1BFloridaByron DonaldsRon DeSantisColombia-Noticias

Más Noticias

Guardia de seguridad de TransMilenio conmovió al prender una velita dentro de una estación

El video se difundió ampliamente en las plataformas digitales y causó todo tipo de comentarios

Guardia de seguridad de TransMilenio

Disminuyen los reportes de emergencias en Bogotá durante la jornada del 7 de Velitas: Bomberos respondieron a 122 casos en un día

Autoridades sanitarias y de rescate intensificaron recomendaciones ante el aumento de casos, especialmente entre menores, y detallan acciones para evitar complicaciones en la salud

Disminuyen los reportes de emergencias

El uso de pirotecnia en el Día de las Velitas dejó decenas de mascotas extraviadas y heridas en Valle del Cauca

Un informe de una organización local advierte sobre el incremento de incidentes con fauna doméstica y silvestre durante las festividades, lo que genera preocupación entre defensores de animales y autoridades regionales

El uso de pirotecnia en

Euro: cotización de cierre hoy 8 de diciembre en Colombia

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Valor de cierre del dólar en Colombia este 8 de diciembre de USD a COP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Nataly Umaña y Alejandro Estrada

Nataly Umaña y Alejandro Estrada sorprenden al aparecer juntos en nuevo ‘reality’

Epa Colombia dedicó un emotivo mensaje en la Noche de Velitas para su seguidores y empleados: “Este año ha sido lleno de pruebas”

La contundente respuesta de Esperanza Gómez sobre la posibilidad de actuar en una telenovela: “Jamás lo haría”

La canción de Karol G y Silvestre Dangond que ilusionó a Colombia sigue sin fecha de estreno

El emotivo mensaje de El Sebastucho a Maiker Smith tras perder el cupo en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Qué batallón que nos dimos”

Deportes

River Plate, São Paulo, Universidad

River Plate, São Paulo, Universidad de Chile y otros equipos que podrían jugar en Barranquilla la final de la Copa Sudamericana en 2026

Miguel Borja le cierra la puerta a Junior FC y habría elegido a importante equipo mexicano para el 2026: este será su próximo destino

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, mandó de vacaciones a Luis Díaz en plena temporada

Este es el número de jugadores que podría convocar Néstor Lorenzo a la selección Colombia para el Mundial 2026

Marino Hinestroza estaría siendo observado por importante equipo de la Premier League: esto se sabe