Hijo de migrante colombiana quiere eliminar las visas H-1B, como propuesta para llegar a la gobernación de Florida

A pesar de su herencia migrante, James Fishback dejó en claro que su postura sobre inmigración no se basa en su propia historia familiar - crédito @j_fishback/X

La carrera por la gobernación de Florida en 2026 ya comienza a tomar forma, y uno de los nombres que se destaca es el de James Fishback, empresario republicano de 30 años e hijo de una inmigrante colombiana.

Fishback puso en el centro de su campaña una propuesta polémica y se trata de eliminar el uso de las visas H-1B en el estado de Florida; a pesar de su propio origen migrante, el candidato lanzó una crítica feroz contra este programa federal, que permite a las empresas contratar a trabajadores extranjeros altamente calificados en ocupaciones especializadas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

James Fishback es un inversor y empresario estadounidense, cofundador y director de inversiones de Azoria —firma de inversión multi-activos—, el líder también trabajó como jefe de macroeconomía en Greenlight Capital, un fondo de cobertura de Nueva York, aunque su paso por la firma estuvo marcado por controversias legales.

James Fishback, empresario y hijo de inmigrante colombiano, se presenta como un firme opositor al programa de visas H-1B - crédito @j_fishback/X

Además de su carrera financiera, Fishback fue un destacado campeón nacional de debate en su juventud, lo que lo llevó a fundar Incubate Debate, una organización que promueve el debate como alternativa a los enfoques ideológicos tradicionales en las escuelas secundarias.

Una estrategia contra las visas H-1B

El político anunció su candidatura a través de un video en la red social X, al destacar su intención de dar continuidad a la gestión republicana en Florida, al ser sucesor de Ron DeSantis; sin embargo, lo que más llamó la atención es su promesa de combatir lo que él considera una “estafa” en el sistema de visados H-1B.

Si es elegido, Fishback propuso usar el poder del estado para presionar contra el programa. Según su plan, cancelará “todos los contratos estatales con empresas que importen trabajadores H-1B en lugar de contratar a estadounidenses calificados”. La estrategia se basa en la idea de que el programa desplaza a los trabajadores locales y afecta el mercado laboral de Florida.

Las visas H-1B permite a las empresas contratar a trabajadores extranjeros altamente calificados en ocupaciones especializadas - crédito Dado Ruvic/Reuters

A pesar de ser hijo de inmigrante colombiana, Fishback fue claro al diferenciar la experiencia de su madre, que emigró hace décadas, de la situación actual.

En una entrevista con Newsweek, el empresario explicó: “La inmigración de hace 30, 40 o 50 años es distinta a la de ahora”. Según el candidato, su madre nunca dependió de ayudas estatales ni aceptó trabajos “robados” a los estadounidenses, y destacó que ella se integró a la sociedad sin generar cargas adicionales para el Estado.

Fishback también vinculó su postura a la experiencia de su padre, un trabajador que perdió su empleo debido a la competencia de inmigrantes que, según el aspirante político, aceptaban salarios más bajos. Esta experiencia familiar parece haber influido directamente en su visión sobre la inmigración y el mercado laboral de Estados Unidos.

Para Fishback, el programa de visas H-1B perjudica a los trabajadores estadounidenses - crédito Shannon Stapleton/Reuters

Estas son otras puestas del empresario para Florida

Además de su enfoque migratorio, Fishback propuso varias iniciativas para atraer a los votantes de Florida. Entre sus planes se incluyen la eliminación total de los impuestos a la propiedad, la oposición a la compra de propiedades residenciales por parte de grandes corporaciones como Airbnb o Blackstone, y la implementación de políticas que hagan más asequible el costo de vida para las familias floridianas.

También se mostró contrario a la construcción de centros de datos de inteligencia artificial que puedan aumentar las facturas de electricidad de los residentes del estado.

Cabe destacar que Fishback también se enfrentará a otros contendientes republicanos, como Byron Donalds, un congresista respaldado por Donald Trump. La rivalidad entre ambos políticos podría convertirse en uno de los puntos clave de las primarias republicanas, especialmente dado que sus posturas sobre inmigración y economía divergen considerablemente.

James Fishback enfrenta a otros pesos pesados republicanos como Byron Donalds, que cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump - crédito @ByronDonalds/X

Con su postura firme contra las visas H-1B y su énfasis en proteger los empleos locales, Fishback se presenta como una alternativa para aquellos votantes republicanos que consideran que la inmigración está afectando negativamente el mercado laboral estadounidense. Sin embargo, su propuesta enfrenta críticas, no solo por su enfoque restrictivo, también por la contradicción de ser hijo de inmigrantes y tener una política tan estricta sobre la inmigración.