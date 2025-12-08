Colombia

Guardia de seguridad de TransMilenio conmovió al prender una velita dentro de una estación

El video se difundió ampliamente en las plataformas digitales y causó todo tipo de comentarios

Los trabajadores tuvieron que cumplir su turno y conmovieron a los internautas - crédito TikTok

Durante la jornada del Día de Velitas en Colombia, muchos se reunieron con sus familiares, amigos y allegados para celebrar esta época de inicio a la Navidad. Sin embargo, no todos corrieron la misma suerte, pues algunos tuvieron que quedarse en sus trabajos hasta altas horas de la noche o madrugada estando lejos de los suyos.

Uno de los casos se difundió a través de las redes sociales. En el mismo se ve a una guardia de seguridad cumpliendo su turno, muy tarde en la noche y con una estación casi vacía, por lo que una ciudadana decidió grabar el video y enfocar una de las velitas que la trabajadora prendió dentro de la estación.

La joven que publicó el video a través de TikTok se llama Maira Mejia Urieta y acompañó el material audiovisual con las siguientes palabras: “En estas fechas, no todos tienen las mismas posibilidades, agradece y sé empático”, refiriéndose a aquellos que les toca cumplir con su turno pese a ser una época especial, pues la capital del país no se detiene.

La noche de velitas fue
La noche de velitas fue diferente para aquellos que tuvieron que estar lejos de sus hogares - crédito Colprensa

El video causó una gran cantidad de reacciones entre los internautas, que no dudaron en contar sus propias experiencias: “Yo anoche en el trabajo, en una ciudad que no es la mía, completamente sola”, ante esta frase, la creadora de contenido que subió el video respondió: “Que triste eso!🥺 Aún así tenemos mucho que agradecer”, debido a que Bogotá es conocida como la ciudad de las oportunidades, pues allí trabajan personas de otras regiones y países.

Cabe mencionar que TransMilenio realizó una jornada para encender velitas en el TransMiCable de Ciudad Bolívar, en el que se presentaron comparsas, música y otras presentaciones artísticas que transformaron la manera en que los ciudadanos transitan por el sistema.

“Seguimos llevando arte, cultura y alegría a estaciones, portales, buses y cable para celebrar juntos estas festividades. En TransMilenio pasan cosas buenas”, indicó el sistema.

Otros ciudadanos reportaron retrasos en las rutas, pese a que el sistema no reportó mayores novedades a lo largo del día. Sobre las 10:20 p. m. se publicó el siguiente mensaje: “Gracias por acompañarnos durante este día. Que tengas un descanso tranquilo y una noche llena de calma en esta noche de velitas”.

La celebración fue diferente para
La celebración fue diferente para muchos, pero los colombianos demostraron que tienen viva la tradición - crédito Colprensa

Rutas navideñas en TransMilenio

El sistema de transporte masivo de la capital anunció que habilitará dos rutas que funcionarán en la temporada de Navidad. Las dos iniciarán su funcionamiento desde el sábado 13 de diciembre.

  •  Del 13 al 24 de diciembre de 2025, estará disponible la ruta navideña troncal M09–H09.  A partir de las 6:00 p. m., este servicio conectará el Portal Tunal con el Museo Nacional, realizando paradas en Parque, Biblioteca, Calle 40 Sur, San Victorino, Las Nieves, San Diego y Museo Nacional.
  • También estará disponible la ruta navideña zonal A024, que conecta la Plaza de Bolívar y la Plaza Cultural Santamaria, funcionando desde el 13 al 23 de diciembre, con un horario de 6:00 p. m. a 11:00 p. m., lunes a sábado, y de 6:00 p. m. a 10:00 p. m., domingos y festivos.
TransMilenio anunció dos rutas adicionales
TransMilenio anunció dos rutas adicionales por la temporada - crédito Montaje Infobae

Cabe mencionar que el sistema contará con 800 unidades en vía entre Agentes Civiles, Policía de Tránsito y el Grupo Guía, más de 500 acciones semanales contra el mal parqueo. Además de 200 operativos de seguridad vial en zonas de alta afluencia, corredores estratégicos y eventos masivos.

“Nuestro objetivo es claro: que todas las personas lleguen sanas a sus destinos, evitar siniestros viales y mantener la ciudad en movimiento durante la época más exigente del año”, explicó la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, sobre el plan de fin de año.

