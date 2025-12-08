Colombia

En video: Incendio estructural en Medellín durante el Día de las Velitas dejó seis heridos y un perro fallecido

Los lesionados fueron atendidos por los equipos de emergencia y se determinó que las quemaduras presentadas eran leves, mientras que quienes sufrieron inhalación de humo recibieron asistencia médica oportuna y se encuentran fuera de peligro

Guardar
Imágenes grabadas por residentes muestran las llamas saliendo por las ventanas del apartamento afectado, lo que llevó a la evacuación de más de 240 personas en la unidad residencial.

Durante la noche del Día de las Velitas se registró un incendio estructural en la unidad residencial Tierra Grata Bosque Santo, ubicada en el sector de La Asomadera, en el suroriente de Medellín. El hecho ocurrió en el piso 14 de un edificio de más de 20 niveles y generó una evacuación completa del inmueble, luego de que las llamas fueran visibles desde las ventanas del apartamento afectado.

Videos grabados por residentes y difundidos en redes sociales mostraron la magnitud del fuego, lo que permitió alertar rápidamente a otros habitantes mientras se activaban los protocolos de emergencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Autoridades atendieron la situación con tres máquinas de Bomberos Medellín

El incendio se presentó cerca de la avenida Las Palmas, un corredor clave de la zona oriental de la ciudad. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) informó que tres máquinas del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín se desplazaron al lugar para atender el llamado ciudadano que ingresó hacia las seis de la tarde.

El director del DAGRD, Carlos Andrés Quintero, indicó que fue necesaria la evacuación preventiva de aproximadamente 240 personas que se encontraban dentro del edificio. “Controlaron un incendio estructural en el piso catorce de una edificación de veinticinco pisos”, explicó en un video publicado en redes sociales, en el que añadió que el incendio fue controlado gracias a la intervención oportuna de las unidades especializadas.

Seis lesionados y un animal fallecido tras la emergencia

El balance preliminar entregado por las autoridades señala que seis personas resultaron lesionadas, entre ellas dos con quemaduras leves y cuatro afectadas por inhalación de humo. También se confirmó la muerte de un perro en el apartamento donde se originó el fuego.

Los organismos de socorro permanecieron en el lugar realizando labores de inspección para evaluar daños y descartar riesgos adicionales. “Se están haciendo las labores de inspección por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín”, agregó Quintero al informar sobre el avance de la verificación.

Imágenes se viralizaron y autoridades reforzaron el llamado al autocuidado

Los videos difundidos por residentes se viralizaron rápidamente y sirvieron para alertar a la comunidad sobre la emergencia en desarrollo. Las autoridades destacaron la importancia de mantener medidas de prevención durante las celebraciones decembrinas.

“La recomendación a todos los ciudadanos en esta celebración de velitas es tener especial cuidado con las velas y con posibles sobrecargas eléctricas en las instalaciones”, señaló el director del DAGRD, insistiendo en la corresponsabilidad de los habitantes para evitar incidentes similares.

El funcionario también explicó que, de manera paralela al incendio, se atendieron afectaciones provocadas por fuertes lluvias en sectores como Altavista y la comuna 13, donde se reportaron daños en tres viviendas por el desbordamiento de la quebrada Anadías.

El DAGRD y Bomberos Medellín
El DAGRD y Bomberos Medellín realizaron labores de control, inspección y verificación estructural. - crédito @DAGRDMedellin/X

Pronunciamiento de la Alcaldía y control del incendio en horas de la noche

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó a través de sus redes sociales el desplazamiento de los equipos de atención hacia la zona afectada y la articulación entre la administración distrital, el DAGRD y Bomberos Medellín.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía mantenerse alejada del área para facilitar las operaciones y garantizar la seguridad de los habitantes y de los equipos de socorro. “Estamos alertas, atendiendo todos los llamados del 123”, señaló Quintero al insistir en la importancia de evitar aglomeraciones cerca del edificio.

La coordinación entre los diferentes organismos permitió que la situación quedara bajo control en horas de la noche, aunque las labores de verificación estructural continúan para determinar el alcance de los daños y establecer las causas del incendio.

La emergencia se presentó en
La emergencia se presentó en una unidad residencial Tierra Grata Bosque Santo, en el sector de La Asomadera, en el piso 14 de un edificio de más de 20 niveles - @FicoGutierrez/X y Captura de pantalla

Investigación en curso y recomendaciones para la temporada decembrina

Las autoridades mantienen activa la inspección técnica en el apartamento afectado y en las áreas cercanas del edificio. Hasta el momento, no se han establecido las causas del incendio, por lo que el DAGRD y los organismos de emergencia continúan recopilando información y evaluando posibles puntos de origen.

En el marco de las celebraciones decembrinas, la administración distrital reiteró el llamado al uso responsable de velas y elementos decorativos, así como a evitar sobrecargas eléctricas que puedan generar emergencias similares. Los organismos de socorro recordaron la importancia de mantener rutas de evacuación despejadas y contar con planes internos de emergencia en edificios residenciales.

Temas Relacionados

Incendio en MedellínDía de las VelitasTierra Grata Bosque SantoBomberos MedellínEmergencia en edificioIncendio estructural

Más Noticias

El desgarrador testimonio del padre de niña reclutada y muerta en bombardeo en Guaviare: “Ella me pide ayuda y no pude sacarla”

Caren Cubillos, una niña de 13 años reclutada por una disidencia de las Farc y fallecida en el operativo militar, expone el impacto del conflicto armado y la ausencia estatal en comunidades indígenas del Amazonas, según el testimonio de su familia

El desgarrador testimonio del padre

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este lunes 8 de diciembre

La restricción vehicular en la ciudad se modifica todos los días y depende del tipo de coche que tienes, así como del último número de tu placa

Pico y Placa en Bogotá:

Otro preso se fuga de La Picota en Bogotá: condenado por secuestro extorsivo logra escapar con ‘cambiazo’

Las autoridades reportaron que Pedro David Nieves Mosquera, quien cumple una condena de 28 años, salió de la prisión mediante la suplantación con un visitante

Otro preso se fuga de

Santander registró un temblor de magnitud 3.5 este 7 de diciembre

Debido a su localización, Colombia es uno de los países en donde se presentan mayor cantidad de eventos sísmicos

Santander registró un temblor de

Resultados de La Caribeña Noche del 7 de diciembre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados de La Caribeña Noche
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Karol G invitó a sus

Karol G invitó a sus fans a escribir a un número colombiano en el video oficial de ‘Papasito’: esta es la sorpresa que dejó

Karol G reveló inspiración detrás de ‘Tropicoqueta’ en ‘La Premiere’ y estrenó los videos de sus canciones más exitosas

Las 10 películas más vistas en Netflix para este fin de semana

Las series más vistas en Prime Video Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Ranking Prime Video: las películas preferidas este día por el público colombiano

Deportes

Asamblea de Dimayor: el futuro

Asamblea de Dimayor: el futuro del Pereira y la nueva sede del Atlético Huila, los polémicos temas a tratar

Este es el calendario completo del Mundial 2026: días, horarios de Colombia y sedes de todos los partidos

Balance de la temporada de Sebastián Montoya en la F2: abandonó en su última carrera

Wilmar Roldán confirmó que no representará al arbitraje colombiano en el Mundial 2026: esta es la razón

Millonarios hizo oficial su segundo refuerzo para el 2026: “Volver a casa para seguir cumpliendo sueños”