En video: Incendio estructural en Medellín durante el Día de las Velitas dejó seis heridos y un perro fallecido

Imágenes grabadas por residentes muestran las llamas saliendo por las ventanas del apartamento afectado, lo que llevó a la evacuación de más de 240 personas en la unidad residencial.

Durante la noche del Día de las Velitas se registró un incendio estructural en la unidad residencial Tierra Grata Bosque Santo, ubicada en el sector de La Asomadera, en el suroriente de Medellín. El hecho ocurrió en el piso 14 de un edificio de más de 20 niveles y generó una evacuación completa del inmueble, luego de que las llamas fueran visibles desde las ventanas del apartamento afectado.

Videos grabados por residentes y difundidos en redes sociales mostraron la magnitud del fuego, lo que permitió alertar rápidamente a otros habitantes mientras se activaban los protocolos de emergencia.

Autoridades atendieron la situación con tres máquinas de Bomberos Medellín

El incendio se presentó cerca de la avenida Las Palmas, un corredor clave de la zona oriental de la ciudad. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) informó que tres máquinas del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín se desplazaron al lugar para atender el llamado ciudadano que ingresó hacia las seis de la tarde.

El director del DAGRD, Carlos Andrés Quintero, indicó que fue necesaria la evacuación preventiva de aproximadamente 240 personas que se encontraban dentro del edificio. “Controlaron un incendio estructural en el piso catorce de una edificación de veinticinco pisos”, explicó en un video publicado en redes sociales, en el que añadió que el incendio fue controlado gracias a la intervención oportuna de las unidades especializadas.

Seis lesionados y un animal fallecido tras la emergencia

El balance preliminar entregado por las autoridades señala que seis personas resultaron lesionadas, entre ellas dos con quemaduras leves y cuatro afectadas por inhalación de humo. También se confirmó la muerte de un perro en el apartamento donde se originó el fuego.

Los organismos de socorro permanecieron en el lugar realizando labores de inspección para evaluar daños y descartar riesgos adicionales. “Se están haciendo las labores de inspección por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín”, agregó Quintero al informar sobre el avance de la verificación.

Imágenes se viralizaron y autoridades reforzaron el llamado al autocuidado

Los videos difundidos por residentes se viralizaron rápidamente y sirvieron para alertar a la comunidad sobre la emergencia en desarrollo. Las autoridades destacaron la importancia de mantener medidas de prevención durante las celebraciones decembrinas.

“La recomendación a todos los ciudadanos en esta celebración de velitas es tener especial cuidado con las velas y con posibles sobrecargas eléctricas en las instalaciones”, señaló el director del DAGRD, insistiendo en la corresponsabilidad de los habitantes para evitar incidentes similares.

El funcionario también explicó que, de manera paralela al incendio, se atendieron afectaciones provocadas por fuertes lluvias en sectores como Altavista y la comuna 13, donde se reportaron daños en tres viviendas por el desbordamiento de la quebrada Anadías.

El DAGRD y Bomberos Medellín realizaron labores de control, inspección y verificación estructural. - crédito @DAGRDMedellin/X

Pronunciamiento de la Alcaldía y control del incendio en horas de la noche

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó a través de sus redes sociales el desplazamiento de los equipos de atención hacia la zona afectada y la articulación entre la administración distrital, el DAGRD y Bomberos Medellín.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía mantenerse alejada del área para facilitar las operaciones y garantizar la seguridad de los habitantes y de los equipos de socorro. “Estamos alertas, atendiendo todos los llamados del 123”, señaló Quintero al insistir en la importancia de evitar aglomeraciones cerca del edificio.

La coordinación entre los diferentes organismos permitió que la situación quedara bajo control en horas de la noche, aunque las labores de verificación estructural continúan para determinar el alcance de los daños y establecer las causas del incendio.

La emergencia se presentó en una unidad residencial Tierra Grata Bosque Santo, en el sector de La Asomadera, en el piso 14 de un edificio de más de 20 niveles - @FicoGutierrez/X y Captura de pantalla

Investigación en curso y recomendaciones para la temporada decembrina

Las autoridades mantienen activa la inspección técnica en el apartamento afectado y en las áreas cercanas del edificio. Hasta el momento, no se han establecido las causas del incendio, por lo que el DAGRD y los organismos de emergencia continúan recopilando información y evaluando posibles puntos de origen.

En el marco de las celebraciones decembrinas, la administración distrital reiteró el llamado al uso responsable de velas y elementos decorativos, así como a evitar sobrecargas eléctricas que puedan generar emergencias similares. Los organismos de socorro recordaron la importancia de mantener rutas de evacuación despejadas y contar con planes internos de emergencia en edificios residenciales.