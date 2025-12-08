Colombia

“El 1% de aumento”: así es la propuesta para que el salario mínimo de los trabajadores se parezca al sueldo de los congresistas

La senadora Aida Avella, del Pacto Histórico, resaltó la desproporción en los incrementos salariales, algo que desde el Centro Democrático vienen criticando desde hace rato y califican como “oportunismo”

Guardar
Para 2025, el salario mínimo
Para 2025, el salario mínimo en Colombia tuvo un aumento del 9,54% - crédito Colprensa

El Congreso de la República de Colombia enfrenta un debate intenso sobre la remuneración 2025 de sus miembros. Al cierre de 2025, los 295 congresistas —compuestos por 108 senadores y 187 representantes a la Cámara— terminarán recibiendo una suma total de $704.000.000 cada uno, lo que representa un gasto anual superior a $200.000 millones para el Estado. La cifra, conocida por Vanguardia, contrasta de manera notable con el salario mínimo vigente.

La estructura salarial de los congresistas está legalmente equiparada a la de los magistrados de las altas cortes, como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tanto congresistas como magistrados recibirán una prima de Navidad de $48.000.000, equivalente a un décimo tercer salario anual. En el caso de los magistrados de tribunal, la remuneración anual será de $563.000.000, cifra que se replica en los tribunales superiores y administrativos departamentales.

El Congreso de la República
El Congreso de la República representa un gasto anual superior a $200.000 millones para el Estado - crédito Colprensa

La brecha entre estos ingresos y el salario mínimo resulta abismal. El salario mínimo mensual, incluyendo auxilio de transporte, se sitúa en $1.623.500, lo que equivale a $19.482.000 al año. Así, un congresista percibe 35 veces más que un trabajador que devenga el salario mínimo. Según datos del Ministerio del Trabajo, de los 22 millones de trabajadores formales en Colombia, diez millones reciben menos de un salario mínimo, 3,3 millones ganan exactamente el mínimo y 5,3 millones obtienen entre uno y dos salarios mínimos. Esto implica que el 80% de los empleados formales percibe menos de $3.000.000 mensuales.

La propuesta del Pacto Histórico

Durante una sesión en el Congreso de la República, la senadora Aida Avella, del Pacto Histórico, abordó la problemática de la desigualdad salarial y defendió el impacto positivo del salario mínimo en la economía nacional.

“Y se aterran de que los de abajo tengan un aumento del 10% o más. Pero no se aterran de que los que ganan $40.000.000 o $50.000.000, entre los cuales está este parlamento, se ganen lo mismo que el salario mínimo en porcentaje. Es decir, que si se aumentara en este momento el 10%, por traer una cifra, el salario mínimo tendría un aumento de $142.000”, precisó.

Aida Avella, senadora por el Pacto Histórico, propuso congelar el aumento del salario para 2026 de los Congresistas, y grandes salarios del Estado. Para ella, es necesario que "aumente más del 10% el salario mínimo de los trabajadores de Colombia" - crédito Congreso de la República

La senadora resaltó la desproporción en los incrementos salariales: “Y si el 10% se aumenta a los congresistas, tendría un aumento de $5.000.000. Por consiguiente, las brechas están aumentando. Por consiguiente, aquí hay que hacer un pare para los salarios máximos. Y por eso me preocupo siempre de hablar de los salarios máximos de este país, porque nadie puede ganar, si es trabajador nacional, departamental o municipal, más que el presidente de la República (sic)”.

Más aumento que la gente de arriba

Avella reiteró su compromiso con la equidad salarial. Dijo que mientras esté en el Congreso luchará para que la gente de abajo tenga proporcionalmente más aumento que la gente de arriba.

“Los senadores y representantes en esa escala deberíamos tener el 1% de aumento. ¿Para qué? Para garantizar que las escalas de salario no sean tan escandalosamente diferentes y distintas, aumentando la desigualdad”, insistió.

En octubre de 2025 se
En octubre de 2025 se expidió el decreto que fijó un aumento del 7% en el salario de los congresistas y con lo que pasaron a ganar más de $52.000.000 mensuales - crédito Función Pública

Por su parte, el exsenador Gustavo Bolívar, precandidato presidencial, se ha referido en varias ocasiones al tema. A principios de 2025 destacó la existencia de un acuerdo multipartidista para abordar los privilegios salariales en el Congreso. “Nos reunimos el día de ayer, miembros del Pacto Histórico con miembros del Centro Democrático. Ya vemos que la ideología no aplica en esta campaña por desmontar los privilegios, los altos salarios de los congresistas. De modo, pues, que llegamos a un acuerdo muy cordial para bajarnos los salarios durante este periodo hasta 2026, por medio de la imposición de un impuesto que incluiremos en la reforma tributaria, un impuesto al salario de los congresistas”.

Bolívar detalló en ese momento los alcances del acuerdo: “A partir de 2026, la fórmula que ya traíamos nosotros de hacer que los salarios rebajen hasta 25 salarios mínimos. En la cuestión de las vacaciones, decidimos bajárnoslas dos meses de los cuatro que tenemos hoy y avanzamos también hacia la manera de prohibir la mermelada a los congresistas. Son acuerdos multipartidistas que reflejan también que la paz total también llegó al Congreso”.

Cinco iniciativas para reducir el sueldo de los congresistas

No obstante, desde la oposición, el senador Juan Espinal, del Centro Democrático, recordó los antecedentes de su partido en la búsqueda de una reducción salarial y criticó la postura del Pacto Histórico. “Desde el año 2016, la senadora Paola Holguín presentó la iniciativa para congelar o disminuir el salario de los congresistas. Nuestro partido Centro Democrático ha presentado cinco iniciativas”.

Juan Espinal, senador del Centro Democrático, anotó que su partido ha insistido en reducir el salario de los congresistas, pero no ha tenido el respaldo suficiente - crédito @Juan_EspinalR/X

De paso, señaló los obstáculos que enfrentan siempre estas propuestas: “Incluso, hemos radicado la reforma constitucional para disminuir el número de curules tanto en Senado y en Cámara. Pero han sido los progresistas, los del Pacto Histórico, los que no han permitido que esta iniciativa salga adelante en el Congreso de la República. Bueno, ahora se presentan con una nueva narrativa”.

En enero de 2025 dijo que “estamos a un año y medio de elecciones y van a decir ellos que son los dueños de esta propuesta”.

Asimismo, el senador Espinal insistió en la posición de su bancada: “Desde el Centro Democrático, somos quienes hemos insistido en la disminución del tamaño del Congreso y la disminución del salario de los congresistas o incluso, o incluso congelarlo”.

Temas Relacionados

Aumento del Salario Mínimo de 2026Salario Mínimo de 2026Aumento del Salario MínimoSalario MínimoSalario TrabajadoresSalario CongresistasColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Guardia de seguridad de TransMilenio conmovió al prender una velita dentro de una estación

El video se difundió ampliamente en las plataformas digitales y causó todo tipo de comentarios

Guardia de seguridad de TransMilenio

Disminuyen los reportes de emergencias en Bogotá durante la jornada del 7 de Velitas: Bomberos respondieron a 122 casos en un día

Autoridades sanitarias y de rescate intensificaron recomendaciones ante el aumento de casos, especialmente entre menores, y detallan acciones para evitar complicaciones en la salud

Disminuyen los reportes de emergencias

El uso de pirotecnia en el Día de las Velitas dejó decenas de mascotas extraviadas y heridas en Valle del Cauca

Un informe de una organización local advierte sobre el incremento de incidentes con fauna doméstica y silvestre durante las festividades, lo que genera preocupación entre defensores de animales y autoridades regionales

El uso de pirotecnia en

Euro: cotización de cierre hoy 8 de diciembre en Colombia

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Valor de cierre del dólar en Colombia este 8 de diciembre de USD a COP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Epa Colombia dedicó un emotivo

Epa Colombia dedicó un emotivo mensaje en la Noche de Velitas para su seguidores y empleados: “Este año ha sido lleno de pruebas”

La contundente respuesta de Esperanza Gómez sobre la posibilidad de actuar en una telenovela: “Jamás lo haría”

La canción de Karol G y Silvestre Dangond que ilusionó a Colombia sigue sin fecha de estreno

El emotivo mensaje de El Sebastucho a Maiker Smith tras perder el cupo en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Qué batallón que nos dimos”

Alejandra Martínez se sinceró sobre por qué prefiere la soltería y cómo enfrenta la soledad: además, aclaró su cercanía con ‘El Billetudo’

Deportes

River Plate, São Paulo, Universidad

River Plate, São Paulo, Universidad de Chile y otros equipos que podrían jugar en Barranquilla la final de la Copa Sudamericana en 2026

Miguel Borja le cierra la puerta a Junior FC y habría elegido a importante equipo mexicano para el 2026: este será su próximo destino

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, mandó de vacaciones a Luis Díaz en plena temporada

Este es el número de jugadores que podría convocar Néstor Lorenzo a la selección Colombia para el Mundial 2026

Marino Hinestroza estaría siendo observado por importante equipo de la Premier League: esto se sabe