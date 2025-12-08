“El 1% de aumento”: así es la propuesta para que el salario mínimo de los trabajadores se parezca al sueldo de los congresistas

Para 2025, el salario mínimo en Colombia tuvo un aumento del 9,54% - crédito Colprensa

El Congreso de la República de Colombia enfrenta un debate intenso sobre la remuneración 2025 de sus miembros. Al cierre de 2025, los 295 congresistas —compuestos por 108 senadores y 187 representantes a la Cámara— terminarán recibiendo una suma total de $704.000.000 cada uno, lo que representa un gasto anual superior a $200.000 millones para el Estado. La cifra, conocida por Vanguardia, contrasta de manera notable con el salario mínimo vigente.

La estructura salarial de los congresistas está legalmente equiparada a la de los magistrados de las altas cortes, como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Tanto congresistas como magistrados recibirán una prima de Navidad de $48.000.000, equivalente a un décimo tercer salario anual. En el caso de los magistrados de tribunal, la remuneración anual será de $563.000.000, cifra que se replica en los tribunales superiores y administrativos departamentales.

La brecha entre estos ingresos y el salario mínimo resulta abismal. El salario mínimo mensual, incluyendo auxilio de transporte, se sitúa en $1.623.500, lo que equivale a $19.482.000 al año. Así, un congresista percibe 35 veces más que un trabajador que devenga el salario mínimo. Según datos del Ministerio del Trabajo, de los 22 millones de trabajadores formales en Colombia, diez millones reciben menos de un salario mínimo, 3,3 millones ganan exactamente el mínimo y 5,3 millones obtienen entre uno y dos salarios mínimos. Esto implica que el 80% de los empleados formales percibe menos de $3.000.000 mensuales.

La propuesta del Pacto Histórico

Durante una sesión en el Congreso de la República, la senadora Aida Avella, del Pacto Histórico, abordó la problemática de la desigualdad salarial y defendió el impacto positivo del salario mínimo en la economía nacional.

“Y se aterran de que los de abajo tengan un aumento del 10% o más. Pero no se aterran de que los que ganan $40.000.000 o $50.000.000, entre los cuales está este parlamento, se ganen lo mismo que el salario mínimo en porcentaje. Es decir, que si se aumentara en este momento el 10%, por traer una cifra, el salario mínimo tendría un aumento de $142.000”, precisó.

La senadora resaltó la desproporción en los incrementos salariales: “Y si el 10% se aumenta a los congresistas, tendría un aumento de $5.000.000. Por consiguiente, las brechas están aumentando. Por consiguiente, aquí hay que hacer un pare para los salarios máximos. Y por eso me preocupo siempre de hablar de los salarios máximos de este país, porque nadie puede ganar, si es trabajador nacional, departamental o municipal, más que el presidente de la República (sic)”.

Más aumento que la gente de arriba

Avella reiteró su compromiso con la equidad salarial. Dijo que mientras esté en el Congreso luchará para que la gente de abajo tenga proporcionalmente más aumento que la gente de arriba.

“Los senadores y representantes en esa escala deberíamos tener el 1% de aumento. ¿Para qué? Para garantizar que las escalas de salario no sean tan escandalosamente diferentes y distintas, aumentando la desigualdad”, insistió.

Por su parte, el exsenador Gustavo Bolívar, precandidato presidencial, se ha referido en varias ocasiones al tema. A principios de 2025 destacó la existencia de un acuerdo multipartidista para abordar los privilegios salariales en el Congreso. “Nos reunimos el día de ayer, miembros del Pacto Histórico con miembros del Centro Democrático. Ya vemos que la ideología no aplica en esta campaña por desmontar los privilegios, los altos salarios de los congresistas. De modo, pues, que llegamos a un acuerdo muy cordial para bajarnos los salarios durante este periodo hasta 2026, por medio de la imposición de un impuesto que incluiremos en la reforma tributaria, un impuesto al salario de los congresistas”.

Bolívar detalló en ese momento los alcances del acuerdo: “A partir de 2026, la fórmula que ya traíamos nosotros de hacer que los salarios rebajen hasta 25 salarios mínimos. En la cuestión de las vacaciones, decidimos bajárnoslas dos meses de los cuatro que tenemos hoy y avanzamos también hacia la manera de prohibir la mermelada a los congresistas. Son acuerdos multipartidistas que reflejan también que la paz total también llegó al Congreso”.

Cinco iniciativas para reducir el sueldo de los congresistas

No obstante, desde la oposición, el senador Juan Espinal, del Centro Democrático, recordó los antecedentes de su partido en la búsqueda de una reducción salarial y criticó la postura del Pacto Histórico. “Desde el año 2016, la senadora Paola Holguín presentó la iniciativa para congelar o disminuir el salario de los congresistas. Nuestro partido Centro Democrático ha presentado cinco iniciativas”.

De paso, señaló los obstáculos que enfrentan siempre estas propuestas: “Incluso, hemos radicado la reforma constitucional para disminuir el número de curules tanto en Senado y en Cámara. Pero han sido los progresistas, los del Pacto Histórico, los que no han permitido que esta iniciativa salga adelante en el Congreso de la República. Bueno, ahora se presentan con una nueva narrativa”.

En enero de 2025 dijo que “estamos a un año y medio de elecciones y van a decir ellos que son los dueños de esta propuesta”.

Asimismo, el senador Espinal insistió en la posición de su bancada: “Desde el Centro Democrático, somos quienes hemos insistido en la disminución del tamaño del Congreso y la disminución del salario de los congresistas o incluso, o incluso congelarlo”.