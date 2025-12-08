Colombia

Director de La Picota dio nuevos detalles de la fuga de uno de los privados de la libertad en Bogotá: “Se identificó como un tío”

Las autoridades analizan la evasión de un condenado por secuestro extorsivo, que logró salir del penal tras intercambiar su lugar con un visitante

La fuga de Pedro David Nieves Mosquera del penal La Picota en Bogotá reavivó los cuestionamientos sobre la seguridad carcelaria en el país, luego de conocerse que empleó el método del “cambiazo”, una modalidad ausente de los registros del Inpec durante más de 20 años.

De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el incidente se produjo a las 4:20 p. m. del domingo siete de diciembre de 2025, en la estructura tres del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (Eron).

La investigación inicial señala que Nieves Mosquera, condenado a 28 años por secuestro extorsivo, intercambió su lugar con un visitante identificado como Alexander Marulanda Ríos, que permaneció en las instalaciones tras la evasión.

Según el Inpec, “la persona se identificó como un tío y así lo tenemos registrado en nuestro sistema, como un pariente. Pero al indagar sobre esta persona, él nos manifiesta posterior a la novedad, que no tiene ningún vínculo de consanguinidad con este señor”, detalló el mayor (r) Horacio Bustamante, director del Inpec, a Noticias Caracol.

Las alertas se activaron solo cuando las unidades de Policía Judicial confirmaron la ausencia del recluso durante el conteo en el pabellón, lo que llevó a una notificación inmediata a la Policía y la Fiscalía.

El director del centro carcelario explicó el procedimiento que permitió la evasión: “Es un peligroso delincuente que teníamos aquí a buen recaudo en la cárcel La Picota, condenado a 28 años por el delito de extorsión. Desafortunadamente, es una modalidad que había desaparecido en el Inpec hacía más de dos décadas, que se llamaba la modalidad del cambiazo, que consiste en la cual una persona visitante se queda y el privado de la libertad sale. Esa es la modalidad que conocemos bajo el cambiazo”, afirmó en el medio mencionado.

Las cámaras y el cotejo dactiloscópico validaron la identificación en el momento del escape, aunque esta revisión forense resultó ineficaz dado el error humano en el procedimiento. Bustamante detalló: “Como ustedes entenderán, es un perito el que está ahí en reseña de identificación, porque no hay dos huellas únicas en el mundo, pero desafortunadamente, pues nuestra perito ahí tuvo esa falla y se dio dicha evasión”.

El visitante que permaneció en el penal ahora enfrenta un proceso de judicialización: “El tío quedó aquí en La Picota, pero ya lo colocamos a disposición de la Fiscalía General de la nación. Están en unas preliminares. El día de hoy ya se le va a asignar fiscal y será, pues, la justicia quien determine si el actuar también de este señor fue a título de dolo o no hubo intención”, explicó el director de La Picota a Noticias Caracol.

La posibilidad de que sea imputado por suplantación y favorecimiento de fuga está en revisión: “Estamos, indagando con la Fiscalía a ver si le cabe el delito de favorecimiento de fuga, dado que es muy claro que esta persona se quedó para favorecer la evasión de este privado de la libertad”.

Acerca del prófugo

Los registros judiciales revelan que Pedro David Nieves Mosquera no era un desconocido para las autoridades, pues detrás de su nombre ya se acumulaba un extenso prontuario antes de su reciente fuga.

La Fiscalía General de la Nación compartió información en 2023 que detallaba un episodio particularmente llamativo: Nieves Mosquera recuperó su libertad después de más de ocho años en la Cárcel Modelo de Bogotá, pero fue capturado minutos después de abandonar el establecimiento.

La Fiscalía de Boyacá reportó que, tras esa detención, Nieves Mosquera compareció ante un juez bajo la acusación de coautoría en secuestro extorsivo agravado, así como de hurto calificado y agravado.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 19 de junio de ese año, cuando una víctima fue persuadida para trasladarse hasta una zona rural de Sáchica, donde posteriormente fue retenida contra su voluntad.

Durante un lapso aproximado de nueve horas, quienes la mantenían privada de la libertad le exigieron información sensible, como las claves de sus tarjetas bancarias, y finalmente sustrajeron una camioneta junto con otros objetos de valor.

El daño patrimonial resultado de este delito se calculó en cerca de 60 millones de pesos, conforme indicó la Fiscalía.

