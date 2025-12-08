Daniel Briceño aseguró que hay presiones en la contratación pública para favorecer campañas políticas en Bogotá

Daniel Briceño acusó a funcionarios de Bogotá de presionar contratistas para respaldar campañas al Congreso - crédito Concejo de Bogotá

El concejal de Bogotá y actual cabeza en la lista a la Cámara por el Centro Democrático para las elecciones de 2026, Daniel Briceño, aseveró en su cuenta en X que existen presiones a contratistas y funcionarios para apoyar a diversos candidatos al Congreso de la República.

De acuerdo con su pronunciamiento, las prácticas incluyen la conformación de maquinarias políticas que utilizarían la necesidad laboral para obtener respaldo electoral.

“Se aprovechan de la gente que necesita el trabajo para armar maquinarias a través de la extorsión”, afirmó Briceño.

La denuncia de Briceño se suma a inquietudes previas sobre la transparencia en la gestión pública durante los períodos electorales. El concejal fue más allá al señalar, mediante un video publicado en la misma red, la existencia de reuniones políticas impulsadas por alcaldes locales y entidades distritales.

“Yo sí les voy a decir, esto lo vamos a seguir denunciando en los siguientes días. Hay reuniones políticas, hay alcaldes locales dedicados a presionar contratistas, hay gente que nos está escribiendo y diciendo: ‘Oiga, ayer nos dijeron que para que nos renueven el contrato en enero antes de la ley de garantías, pues nos toca hacer una reunión de tantas personas’”, detalló.

Briceño afirmó que su candidatura política se diferencia por proponer una campaña “con ideas y mucha opinión”, desmarcándose de los métodos señalados en su denuncia. “Nuestra campaña es distinta, con ideas y mucha opinión”, sostuvo.

El concejal enfatizó su decisión de renunciar al Concejo para adelantar su campaña electoral sin puestos en la administración ni intercambio de hojas de vida, enfatizando: “Voy a hacer una campaña sin un solo puesto en esta administración, sin haber pasado una sola hoja de vida. Eso es lo que vamos a hacer en los próximos tres meses”.

La publicación de Briceño también incluyó cuestionamientos hacia funcionarios y líderes distritales. El concejal se dirigió al Secretario de Gobierno y a nombre de la ciudadanía exigió transparencia en el manejo del presupuesto y en la ejecución de los contratos públicos.

“Pongan la verdad sobre la mesa. Si van a hacer política, háganla de frente”, manifestó, destacando la necesidad de evitar la “hipocresía” y de responder ante la gente bogotana que enfrenta cargas impositivas.

“El presupuesto está desfinanciado y ahora lo quieren financiar con una reforma tributaria mientras hacen política”, reclamó el concejal, quien cuestionó el uso de recursos públicos y el anuncio de una próxima reforma tributaria por parte de la Secretaría de Hacienda.

Briceño criticó que la discusión sobre el presupuesto se utilice con fines políticos por parte de administraciones locales y entidades del Distrito.

En otro de los apartes de su declaración, Briceño aludió a la conformación de un “grupo de los doce”, en referencia a una presunta alianza de contratistas interesados en repartir la contratación pública de las alcaldías locales durante 2026 y 2027.

“Usted sabe que se está conformando el grupo de los doce. Doce contratistas entre Malla Vial y distintos servicios para quedarse con toda la contratación de las alcaldías. Póngale ojo”, afirmó.

La denuncia de presuntas prácticas de presión incluyó advertencias sobre consecuencias a futuro en materia política y recordó antecedentes recientes. Briceño mencionó a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, como ejemplo de pérdida de capital político por comprometer la gestión administrativa en la entrega de poder a concejales.

“Claudia López fue una señora anticorrupción que entregó todo su capital político y hoy no tiene chance a la presidencia”, señaló.

Briceño concluyó que continuará divulgando información sobre las presiones a empleados y contratistas de la administración pública. “Esto lo vamos a seguir denunciando en los siguientes días”, expresó.

Las acusaciones están dirigidas tanto al manejo del presupuesto distrital como a estrategias para influir en la conformación del Congreso y en la reelección de miembros del Concejo de Bogotá.

Según Briceño, “la administración todavía tiene una oportunidad de enderezar el camino”, haciendo referencia a una rectificación en la gestión y el uso de los recursos públicos.