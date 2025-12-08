Colombia

Daniel Briceño aseguró que hay presiones en la contratación pública para favorecer campañas políticas en Bogotá

El concejal expuso que la renovación de contratos se condiciona al respaldo de reuniones políticas, mientras acusa a funcionarios de aprovecharse de la vulnerabilidad laboral para favorecer candidaturas

Guardar
Daniel Briceño acusó a funcionarios
Daniel Briceño acusó a funcionarios de Bogotá de presionar contratistas para respaldar campañas al Congreso - crédito Concejo de Bogotá

El concejal de Bogotá y actual cabeza en la lista a la Cámara por el Centro Democrático para las elecciones de 2026, Daniel Briceño, aseveró en su cuenta en X que existen presiones a contratistas y funcionarios para apoyar a diversos candidatos al Congreso de la República.

De acuerdo con su pronunciamiento, las prácticas incluyen la conformación de maquinarias políticas que utilizarían la necesidad laboral para obtener respaldo electoral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Se aprovechan de la gente que necesita el trabajo para armar maquinarias a través de la extorsión”, afirmó Briceño.

La denuncia de Briceño se suma a inquietudes previas sobre la transparencia en la gestión pública durante los períodos electorales. El concejal fue más allá al señalar, mediante un video publicado en la misma red, la existencia de reuniones políticas impulsadas por alcaldes locales y entidades distritales.

Daniel Briceño aseguró que están
Daniel Briceño aseguró que están presionando a contratistas y funcionarios para que apoyen ciertos candidatos al Congreso - crédito @Danielbricen

Yo sí les voy a decir, esto lo vamos a seguir denunciando en los siguientes días. Hay reuniones políticas, hay alcaldes locales dedicados a presionar contratistas, hay gente que nos está escribiendo y diciendo: ‘Oiga, ayer nos dijeron que para que nos renueven el contrato en enero antes de la ley de garantías, pues nos toca hacer una reunión de tantas personas’”, detalló.

Briceño afirmó que su candidatura política se diferencia por proponer una campaña “con ideas y mucha opinión”, desmarcándose de los métodos señalados en su denuncia. “Nuestra campaña es distinta, con ideas y mucha opinión”, sostuvo.

El concejal enfatizó su decisión de renunciar al Concejo para adelantar su campaña electoral sin puestos en la administración ni intercambio de hojas de vida, enfatizando: “Voy a hacer una campaña sin un solo puesto en esta administración, sin haber pasado una sola hoja de vida. Eso es lo que vamos a hacer en los próximos tres meses”.

La publicación de Briceño también incluyó cuestionamientos hacia funcionarios y líderes distritales. El concejal se dirigió al Secretario de Gobierno y a nombre de la ciudadanía exigió transparencia en el manejo del presupuesto y en la ejecución de los contratos públicos.

Daniel Briceño anunció que dejará su cargo para promover una campaña sin vinculación administrativa - crédito @Danielbricen

“Pongan la verdad sobre la mesa. Si van a hacer política, háganla de frente”, manifestó, destacando la necesidad de evitar la “hipocresía” y de responder ante la gente bogotana que enfrenta cargas impositivas.

“El presupuesto está desfinanciado y ahora lo quieren financiar con una reforma tributaria mientras hacen política”, reclamó el concejal, quien cuestionó el uso de recursos públicos y el anuncio de una próxima reforma tributaria por parte de la Secretaría de Hacienda.

Briceño criticó que la discusión sobre el presupuesto se utilice con fines políticos por parte de administraciones locales y entidades del Distrito.

En otro de los apartes de su declaración, Briceño aludió a la conformación de un “grupo de los doce”, en referencia a una presunta alianza de contratistas interesados en repartir la contratación pública de las alcaldías locales durante 2026 y 2027.

“Usted sabe que se está conformando el grupo de los doce. Doce contratistas entre Malla Vial y distintos servicios para quedarse con toda la contratación de las alcaldías. Póngale ojo”, afirmó.

Daniel Briceño es confirmado como
Daniel Briceño es confirmado como cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Bogotá del Centro Democrático para 2026 - crédito Colprensa

La denuncia de presuntas prácticas de presión incluyó advertencias sobre consecuencias a futuro en materia política y recordó antecedentes recientes. Briceño mencionó a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, como ejemplo de pérdida de capital político por comprometer la gestión administrativa en la entrega de poder a concejales.

“Claudia López fue una señora anticorrupción que entregó todo su capital político y hoy no tiene chance a la presidencia”, señaló.

Briceño concluyó que continuará divulgando información sobre las presiones a empleados y contratistas de la administración pública. “Esto lo vamos a seguir denunciando en los siguientes días”, expresó.

Las acusaciones están dirigidas tanto al manejo del presupuesto distrital como a estrategias para influir en la conformación del Congreso y en la reelección de miembros del Concejo de Bogotá.

Según Briceño, “la administración todavía tiene una oportunidad de enderezar el camino”, haciendo referencia a una rectificación en la gestión y el uso de los recursos públicos.

Temas Relacionados

Daniel BriceñoConcejal de BogotáCampañas políticasRenovación de contratosCongreso de la RepúblicaSenadoElecciones 2026Elecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

La Dimar y la Ungrd confirmaron que no hay riesgo de tsunami para la costa del Pacífico colombiano por terremoto en Japón

Un comunicado emitido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres señaló que, luego de analizar el evento sísmico en Hokkaido, las instituciones responsables concluyeron que no existe peligro para la zona costera del Pacífico en Colombia

La Dimar y la Ungrd

Dorado Mañana, resultados último sorteo 8 de diciembre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Dorado Mañana, resultados último sorteo

Aeronáutica Civil formuló pliego de cargos disciplinarios por acceso irregular a torre de control en El Dorado: joven operó 43 vuelos

La autoridad aérea en Colombia inició un proceso contra cinco empleados tras descubrir que un joven sin acreditación emitió instrucciones a decenas de vuelos, lo que generó un riesgo significativo para la seguridad operacional del aeropuerto principal del país

Aeronáutica Civil formuló pliego de

Marino Hinestroza estaría siendo observado por importante equipo de la Premier League: esto se sabe

El extremo, clave en el esquema de Diego Arias en Atlético Nacional, jugará la final de la Copa Colombia y puede clasificar a la de la Liga BetPlay II-2025, antes de su eventual transferencia

Marino Hinestroza estaría siendo observado

Tensión en la Universidad de Antioquia: Petro convocó reunión y el gobernador solicitó la destitución de Wilmar Mejía

Gustavo Petro compartió el ránking que ubica a la Universidad de Antioquia como la segunda universidad pública de mayor calidad en Colombia y el gobernador Andrés Julián Rendón le respondió

Tensión en la Universidad de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Martínez se sinceró sobre

Alejandra Martínez se sinceró sobre por qué prefiere la soltería y cómo enfrenta la soledad: además, aclaró su cercanía con ‘El Billetudo’

Abiertas las votaciones para el octavo grupo de aspirantes a ‘La casa de los famosos Colombia 3’: sorpresas en esta baraja de participantes

Asaf Torres revela sus intenciones de celebrar Fin de Año en Colombia junto a Yina Calderón y sorprende a sus seguidores

Así celebraron los famosos la Noche de Velitas: compartieron algunos mensajes con sus fans

Karol G invitó a sus fans a escribir a un número colombiano en el video oficial de ‘Papasito’: esta es la sorpresa que dejó

Deportes

Marino Hinestroza estaría siendo observado

Marino Hinestroza estaría siendo observado por importante equipo de la Premier League: esto se sabe

James Rodríguez dio nuevos detalles de su gol contra Uruguay en Brasil 2014, pero no lo considera el más bonito con la selección Colombia

La dura crítica contra Fernando Gaviria tras haber sido detenido manejando en estado de embriaguez: “Es el ciclista más vago que jamás conocí”

Colombia, campeón de los Juegos Bolivarianos 2025, pero con menos medallas que en la edición anterior

Asamblea de Dimayor: el futuro del Pereira y la nueva sede del Atlético Huila, los polémicos temas a tratar