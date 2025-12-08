Colombia

Autoridades capturaron a “El Zarco”, presunto agresor sexual en el sur de Bogotá: así fue el operativo

Un hombre de 29 años fue detenido por las autoridades, señalado de cometer al menos siete ataques sexuales en la localidad de Usme

El capturado intentó engañar a las autoridades durante su detención y cuenta con antecedentes por violencia intrafamiliar y hurto - crédito Policía Bogotá

La captura del hombre de 29 años señalado por varios ataques sexuales en la localidad de Usme, de Bogotá, puso fin a un extenso seguimiento policial que duró 11 meses.

Durante el procedimiento para su detención, el individuo intentó despistar a los uniformados al identificarse con datos pertenecientes a otras personas, aunque la verificación posterior confirmó su verdadera identidad y reveló antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar, hurto y el cumplimiento de una condena previa en un centro carcelario.

El proceso de investigación, liderado por los equipos de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá junto con la Fiscalía General de la Nación, implicó la recolección de denuncias, reconocimiento fotográfico, entrevistas, análisis de pruebas y la obtención de muestras a través de Medicina Legal.

Gracias a estas labores, se pudo vincular al sospechoso con delitos de acceso carnal violento en concurso heterogéneo y sucesivo, además de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y hurto calificado.

La investigación incluyó denuncias de víctimas, reconocimiento fotográfico, entrevistas y análisis de pruebas por parte de Medicina Legal - crédito Policía Bogotá

La investigación permitió establecer que el sujeto seleccionaba como víctimas a mujeres entre los 16 y 25 años, utilizando armas cortopunzantes y de fuego para intimidarlas.

“La Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logra la captura por orden judicial de un hombre de veintinueve años por los delitos de acceso carnal violento en concurso heterogéneo y sucesivo, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y hurto calificado”, informó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El oficial señaló que “luego de once meses de investigación logramos identificar el modus operandi de este delincuente, con el que se identificaron al menos siete víctimas, todas mujeres, de la localidad de Usme. Gracias a la denuncia de las víctimas se logra capturar a este delincuente que, además a accedida sexualmente, las hurtaba de sus pertenencias”,

Además, agregó que “esta persona, habitante de la localidad de Usme, abordaba a las mujeres de edades aproximadas entre 16 y 25 años con armas cortopunzantes y de fuego. Mediante intimidaciones, las llevaba al parque Entrenubes, las hacía desnudar y posteriormente las abusaba sexualmente, luego les hurtaba sus pertenencias y escapaba de este lugar".

El detenido intimidaba a mujeres
El detenido intimidaba a mujeres jóvenes con armas cortopunzantes o de fuego y las trasladaba a zonas boscosas del Parque Entrenubes para cometer los delitos - crédito Policía Bogotá

Uno de los episodios que impulsó la labor policial se produjo el 16 de junio de 2025, cuando tres hermanas fueron agredidas sexualmente en una vivienda del sector conocido como El Polígono.

El agresor ingresó al inmueble de manera violenta, logró someter a los residentes con un machete y atacó sexualmente a las jóvenes.

A esto se suma el caso ocurrido el 1 de junio, cuando una adolescente de 16 años, que paseaba a su mascota por el parque, fue interceptada con un arma cortopunzante, forzada a trasladarse a un sitio apartado y víctima del ataque.

“Ese delincuente, al momento de ser capturado, se identificó con datos de otra persona. Además, tenía antecedentes por los delitos de violencia intrafamiliar y ya había cumplido una condena por el delito de hurto”, detalló el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El hombre fue judicializado por acceso carnal violento, porte ilegal de armas y hurto calificado, y permanece en un centro carcelario - crédito Policía Bogotá

Giovanni Cristancho finalizó diciendo que “un juez de la República dictó medida de aseguramiento consistente en privación de libertad en establecimiento carcelario. En este año, la Policía Nacional ha capturado más de 277 personas por delitos sexuales”.

Luego de ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario. De acuerdo con datos oficiales, durante 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá registró una disminución del 10% en delitos sexuales, lo que representa 903 casos menos en relación con el año anterior.

Además, “22 personas han sido capturadas en flagrancia por el delito de acceso carnal violento y cincuenta y nueve mediante orden judicial”, según reportó la Policía.

