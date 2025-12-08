Así quedaron las cabezas de lista al Senado para las elecciones de 2026: partidos oficializaron nombres y ubicaciones

Destacan Carolina Corcho (Pacto Histórico), David Barguil (Partido Conservador) y Andrés Forero (Centro Democrático - crédito Colprensa

Las listas al Senado de Colombia para las elecciones legislativas de 2026 ya tienen definidos los nombres que liderarán cada colectividad, luego de varias semanas de negociaciones internas entre partidos y coaliciones.

En el Pacto Histórico, partido afín al Gobierno del presidente Gustavo Petro, la lista al Senado quedó encabezada por Carolina Corcho, exministra de Salud.

La decisión se adoptó tras una consulta interna que buscaba definir la candidatura más fuerte para afianzar la representación del oficialismo en el Congreso. Junto a Corcho, los primeros cinco lugares los ocupan Pedro Flórez, Patricia Caicedo, Wilson Arias y Laura Ahumada. Detrás de este grupo figuran reconocidos(as) líderes sociales y sindicales.

Carolina Corcho es la cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico - crédito Colprensa

El Centro Democrático optó por el actual representante a la Cámara, Andrés Forero, como número uno de su lista al Senado.

El partido confirmó 25 renglones y apostó por combinar nombres tradicionales con nuevos liderazgos, en un esfuerzo por renovar su bancada.

En la lista, Rafael Nieto figura en el segundo puesto, seguido de Claudia Margarita Zuleta, Hernán Cadavid y Julia Correa Nuttin. Dentro del grupo se incluye además a Marelen Castillo y otros congresistas de amplio recorrido, cerrando con Álvaro Uribe Vélez en el lugar 25. El expresidente regresa al tarjetón y ocupará la posición final, una decisión que busca capitalizar su reconocimiento entre el electorado.

David Barguil figura como cabeza de lista del Partido Conservador, después de un periodo fuera del Congreso. Barguil, exprecandidato presidencial, lidera una plancha compuesta por 35 mujeres y 65 hombres. La presencia de dirigentes experimentados como Nadia Blel, Juan Diego Gómez o Hernán Andrade se alterna con liderazgos emergentes y congresistas activos.

David Barguil figura como cabeza de lista del Partido Conservador para el Senado de la República - crédito Partido Conservador

En el Partido Liberal, la cabeza es el actual presidente del Congreso, Lidio García. En esta colectividad, la definición contó con el regreso de nombres históricos y nuevas alianzas.

El listado incluye a Fabio Raúl Amín, Richard Aguilar y el retorno de Horacio Serpa. María Paz Gaviria, gestora cultural e hija del expresidente César Gaviria, fue designada para la posición número 100, una ubicación considerada estratégica en términos de visibilidad electoral.

La coalición Cambio Radical – Alma seleccionó como número uno al actual senador Carlos Fernando Motoa, y la lista cuenta con figuras cercanas a la familia Char de Barranquilla. En el último lugar del tarjetón estará Rodolfo José Hernández, hijo del fallecido excandidato presidencial.

La coalición Ahora Colombia, que integra a Dignidad, Nuevo Liberalismo y Mira, postuló a Juan Sebastián Gómez, vicepresidente de la Cámara, como cabeza de lista. Entre las posiciones destacadas también figuran líderes de estos partidos y, en el puesto 100, la representante Jennifer Pedraza.

La alianza entre Alianza Verde, En Marcha y ASI determinó la designación de Luis Eduardo “Lucho” Garzón, exalcalde de Bogotá, en el primer lugar. Katherine Miranda, Ariel Ávila, Angélica Lozano y otros se encuentran en los puestos principales. El senador Jota Pe Hernández ocupa el cierre de la lista tras quedar fuera de la cabeza.

En las listas de otras coaliciones y partidos minoritarios también se produjeron movimientos: Comunes recurrió a una alianza con movimientos sociales para afrontar el umbral electoral, mientras que el bloque Unitarios, Mais, La Fuerza, Poder Popular y otras agrupaciones designó como primera opción a Gustavo García.

El precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo presentó ante la Registraduría una lista por firmas bajo el liderazgo de Betzy Martínez.

El partido Oxígeno, dirigido por Ingrid Betancourt, seleccionó a Sofía Gaviria en el primer puesto, aunque la lista aún no se encuentra oficialmente confirmada. Betancourt aparece también entre las primeras 20 posiciones de ese renglón.

Pronunciamiento de la Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil a través de sus redes sociales informó que, a pocas horas de finalizar el periodo de inscripción de candidatos para las elecciones de Congreso de la República de 2026, se han registrado 344 listas, frente a las 555 inscritas para las elecciones de 2022.

Pronunciamiento de la Registraduría - crédito @Registraduria/X

Por tal motivo, reiteró el llamado a los partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales, coaliciones, promotores del voto en blanco y organizaciones indígenas y afrodescendientes “para que no dejen la inscripción de sus candidatos para última hora”.