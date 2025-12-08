Alejandra Martínez se sinceró sobre por qué prefiere la soltería y cómo enfrenta la soledad: además, aclaró su cercanía con ‘El Billetudo’

La creadora de contenido interactuó con sus seguidores en su cuenta de Instagram - crédito @emfuror_/IG

La reciente interacción de Alejandra Martínez con sus seguidores en redes sociales ha puesto en primer plano las razones detrás de su soltería y su vínculo con otros creadores de contenido, como se ha rumorado recientemente en diferentes publicaciones de cuentas de entretenimiento.

La ganadora del Desafío The Box 2023 y referente del mundo fitness abordó de manera directa las inquietudes de quienes la siguen, dejando en claro su postura frente a las relaciones personales y los rumores que la rodean.

La ganadora del Desafío 2023 llegó a las filas del Canal RCN para abrirse camino en una nueva competencia - crédito @canalrcn/IG

Consultada sobre por qué sigue soltera pese a su proyección y atractivo, Martínez fue enfática al señalar a sus seguidores:

“La verdad, esta pregunta me la hacen bastante y sí, llevo un buen tiempo sola, soltera, pues, no sé, se, se me hace que ahorita conseguir pareja es demasiado complejo y, pues, yo prefiero estar soltera a no estar con uno, con otro, con otro, con otro, llenando vacíos o solo a veces por sentirme acompañada, no”, afirmó en la dinámica de preguntas y respuestas, según recogió el medio.

Participante del Desafío deberá afrontar perdidas millonarias en el arreglo de su camioneta luego de qué delincuentes que la había robado minutos antes las estrellaran contra un árbol - crédito @alejamartinez_s/Instagram

La influenciadora no eludió el tema de la soledad, reconociendo que, aunque disfruta de su independencia, existen momentos difíciles:

“Aunque les confieso que sí, la soledad a veces me pega duro, pero, pues me enfoco en hacer lo que a mí me gusta, entrenar, en estar con mis animales, con mi familia y ya. Después se me pasa”, explicó Martínez, subrayando la importancia de sus pasiones y su entorno cercano como refugio emocional.

Martínez también compartió una reflexión sobre las dificultades para encontrar una pareja compatible, describiendo un escenario de desencuentros sentimentales:

“Porque es que hay un dilema también: al que le gusto no me gusta y el que me gusta no se las coja (ríe). Diosito, ¿por qué es tan complejo? Y bueno, nada, a esperar a ver qué”, expresó la creadora de contenido, evidenciando la complejidad de las relaciones actuales desde su experiencia personal.

El creador de contenido llama la atención por su estilo llamativo - crédito @el_billetud0/IG

En medio de la conversación, surgió el tema de su supuesta relación con el creador de contenido conocido como “El Billetudo", conocido por un incidente con su camioneta en Medellín.

Martínez fue categórica al desmentir cualquier vínculo sentimental: “Bebés no. Yo al Billetudo lo conozco ya hace un buen tiempo. Somos muy buenos amigos. Eeeh. Hemos coincidido en eventos, eh, nos hemos apoyado en proyectos, hemos hecho contenido, colaboraciones, en fin. Entonces, no, no, no. Como les dije, ahorita estoy soltera”, aseguró Alejandra Martínez en la misma dinámica.

Las declaraciones de Alejandra Martínez no solo aclaran su situación sentimental, sino que generaron debate en las redes sociales entre los internautas, que comentaron con mensajes como: “Yo creo que a nadie más que a ella debería importante con quien anda, no entiendo ese afán de todos de querer meterse en su relación”; “y si estuviera con el Billetudo cuál sería el problema, déjenla ser feliz”, entre otros.

Quién es ‘El Billetudo’

Los caballos de paso fino son otra de sus debilidades en redes sociales - crédito @el_billetud0/IG

La identidad del creador de contenido está construida a partir de una narrativa de superación y abundancia. Aunque su nombre real permanece ausente de sus canales, sí deja claro su origen humilde en múltiples publicaciones.

Su historia, según él mismo relata en Tiktok, da cuenta de una rápida transformación económica: “Hace cinco años trabajaba en una esquina vendiendo cadenas y, ahora, soy un gran empresario, papito. Porque todos podemos, somos jóvenes y tenemos gasolina de avión, vean la hora, papitos, 10:00 de la noche y seguimos acá trabajando”.

Precisamente el término “gasolina de avión” se ha convertido en el lema que repite incansablemente para referirse a su particular ética de trabajo, la cual describe como una combinación de esfuerzo diario y perseverancia inquebrantable.