Colombia

Shakira y Piqué sorprenden con una posible tregua: se rumora una reconciliación tras retomar el diálogo sin intermediarios

La expareja habría dejado atrás años de frialdad y tensiones legales para abrir un canal de conversación más estable, impulsado por cambios en su vida familiar

Guardar
Shakira y Gerard Piqué retoman
Shakira y Gerard Piqué retoman el contacto directo tras la venta de su mansión en Barcelona, priorizando la crianza de sus hijos - crédito Europa Press y @shakira/Instagram

El último capítulo en la historia entre Shakira y Gerard Piqué no llegó desde un escenario musical ni deportivo, sino desde un terreno mucho más íntimo, la convivencia como padres. Tras años de distancia, tensiones públicas y silencios prolongados, ambos retomaron el contacto directo, algo que no ocurría desde hacía tiempo.

La noticia empezó a circular después de que se conociera la venta definitiva de la mansión que compartieron en Barcelona, una propiedad que ahora pertenece al futbolista Lamine Yamal. Ese movimiento inmobiliario, según fuentes cercanas divulgadas por medios españoles, habría sido el punto de inflexión para que la cantante barranquillera y el exdefensa del Barcelona dejaran atrás los intermediarios y volvieran a hablar por su cuenta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La venta de la casa
La venta de la casa compartida por Shakira y Piqué marca el inicio de una nueva etapa en su relación como padres - crédito composición Infobae/AP

Fue la periodista Silvia Taulés, desde Vanitatis, que anticipó que la intérprete de Monotonía y Piqué habían retomado el diálogo, esta vez de manera estrictamente práctica, organizar asuntos relacionados con sus hijos. Según su versión, lo están haciendo por WhatsApp y, al contrario de lo que ocurrió en el pasado, sin discusiones ni reproches. Una especie de tregua que nadie veía venir.

Esa información fue respaldada por el periodista Álex Rodríguez en el programa ¡Siéntese Quién Pueda!, donde aseguró que, “la relación es normal, afortunadamente en estos momentos ya no tienen nada en común, ya no tienen propiedades, lo único que tienen en común en este momento son los hijos. En ese tema no hay ninguna diferencia, que están los dos abogando porque tengan paz, porque tengan seguridad, que en todo se ponen de acuerdo”.

La idea de una reconciliación sorprendió a muchos, sobre todo porque la ruptura entre ambos fue una de las más mediáticas del entretenimiento mundial. Tres años atrás, cuando anunciaron que terminaban una relación de más de una década, el comunicado fue escueto y sin explicaciones. Aun así, el entorno digital se inundó de teorías y señalamientos que apuntaban a una infidelidad de Gerard Piqué, lo que desató una ola de atención sin precedentes.

La ruptura mediática entre Shakira
La ruptura mediática entre Shakira y Piqué dio paso a una convivencia parental basada en acuerdos y diálogo por WhatsApp - crédito Europa Press

La relación, que inicialmente parecía transitar por un camino cordial, se deterioró con rapidez cuando salió a la luz la relación de Piqué con Clara Chía. A partir de ese momento, los desacuerdos pasaron del plano privado al legal, repartición de bienes, decisiones sobre la custodia y un clima hostil que crecía con cada aparición pública. Tanto así que, durante meses, cualquier conversación entre ellos debía pasar por Tonino, el hermano de Shakira, o por sus respectivos abogados.

Ese distanciamiento radical duró hasta ahora. Las fuentes consultadas aseguran que esta nueva etapa no significa una amistad recuperada, pero sí un canal de comunicación funcional, algo que parecía imposible hace apenas un año.

Un detalle que llamó la atención del público fue una de las declaraciones más recientes de Shakira. En una entrevista, habló sobre la disciplina que adoptaron sus hijos y dio crédito directamente a su padre, una frase que muchos interpretaron como una señal de deshielo emocional. “También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, la disciplina es básica. Ellos saben que no hay otra manera. Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar, si hay que presentarse para un examen, hay que estudiar. No hay otra. Eso sí que es innegociable”.

La custodia y el bienestar
La custodia y el bienestar de Milan y Sasha se convierten en el único vínculo entre Shakira y Gerard Piqué tras su separación - crédito EFE

Aunque nada indica que los protagonistas de esta historia estén reconstruyendo un vínculo personal más allá de lo estrictamente necesario, lo que sí parece claro es que la etapa de disputas quedó atrás. Con los bienes repartidos, la casa vendida y nuevos acuerdos en marcha, la relación se mueve hacia un terreno más estable, basado en la prioridad que ambos comparten: Milan y Sasha.

Temas Relacionados

ShakiraGerard PiquéColombia-EntretenimientoShakira y PiquéReconciliación ShakiraTour ShakiraHijos de ShakiraColombia-Noticias

Más Noticias

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

El estallido, ocurrido en las inmediaciones de una sede policial en el sur del departamento, dejó a dos personas lesionadas y provocó un incendio que afectó varias edificaciones

Atentado terrorista en Cauca: este

Este fue el balance que dejó el Black Friday 2025: récord en pagos digitales y más de un millón de transacciones por PSE

El desempeño reafirmó la transformación del comercio en Colombia, donde las compras por internet, la seguridad digital y la planificación del consumidor marcan la tendencia

Este fue el balance que

Este es el deplorable estado del edificio contiguo a la Calle del Sabor, que obligó a trasladarla de lugar

El evento popular pasará a realizarse a la calle 11, entre carreras tercera y cuarta, tras una decisión conjunta de la alcaldía y empresarios, que priorizaron la integridad del público

Este es el deplorable estado

Petro volvió a pedir a los militares de Estados Unidos no seguir las órdenes de Trump sobre bombardeos en el Caribe: “Van contra la humanidad”

El jefe de Estado señaló que la política antidrogas del país norteamericano no es la solución para frenar el narcotráfico

Petro volvió a pedir a

Video: Mujeres protagonizaron fuerte pelea durante el concierto de Grupo Firme en El Campín, Bogotá

El hecho, que ocurrió en medio del concierto, reavivó el debate sobre la convivencia y la seguridad en eventos masivos en la capital del país

Video: Mujeres protagonizaron fuerte pelea
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Laura Gallego reveló qué partidos

Laura Gallego reveló qué partidos políticos le han hecho ofrecimientos; algunos son de izquierda: “Soy más goda que un godo”

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Ranking Spotify en Colombia: top 10 de los podcasts con más reproducciones

La Liendra compartió la situación que le tocó vivir como en los viejos tiempos tras sufrir percance en su tierra natal

Deportes

Tragedia en el Junior de

Tragedia en el Junior de Barranquilla: un accidente acabó con la vida de la madre de una figura del equipo

Estos son los estadios donde la selección Colombia jugará la fase de grupos del Mundial 2026

Compañero de Davinson Sánchez en Galatasaray fue detenido por caso de apuestas deportivas en Turquía

Ibai Llanos se refirió a la Selección Colombia luego del sorteo del Mundial 2026 y dejó una invitación: “Puede ser una de las sorpresas”

Luis Díaz recibe reducción de su sanción tras la fuerte entrada a Achraf Hakimi en Champions League