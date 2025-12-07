Shakira y Piqué sorprenden con una posible tregua: se rumora una reconciliación tras retomar el diálogo sin intermediarios

Shakira y Gerard Piqué retoman el contacto directo tras la venta de su mansión en Barcelona, priorizando la crianza de sus hijos - crédito Europa Press y @shakira/Instagram

El último capítulo en la historia entre Shakira y Gerard Piqué no llegó desde un escenario musical ni deportivo, sino desde un terreno mucho más íntimo, la convivencia como padres. Tras años de distancia, tensiones públicas y silencios prolongados, ambos retomaron el contacto directo, algo que no ocurría desde hacía tiempo.

La noticia empezó a circular después de que se conociera la venta definitiva de la mansión que compartieron en Barcelona, una propiedad que ahora pertenece al futbolista Lamine Yamal. Ese movimiento inmobiliario, según fuentes cercanas divulgadas por medios españoles, habría sido el punto de inflexión para que la cantante barranquillera y el exdefensa del Barcelona dejaran atrás los intermediarios y volvieran a hablar por su cuenta.

Fue la periodista Silvia Taulés, desde Vanitatis, que anticipó que la intérprete de Monotonía y Piqué habían retomado el diálogo, esta vez de manera estrictamente práctica, organizar asuntos relacionados con sus hijos. Según su versión, lo están haciendo por WhatsApp y, al contrario de lo que ocurrió en el pasado, sin discusiones ni reproches. Una especie de tregua que nadie veía venir.

Esa información fue respaldada por el periodista Álex Rodríguez en el programa ¡Siéntese Quién Pueda!, donde aseguró que, “la relación es normal, afortunadamente en estos momentos ya no tienen nada en común, ya no tienen propiedades, lo único que tienen en común en este momento son los hijos. En ese tema no hay ninguna diferencia, que están los dos abogando porque tengan paz, porque tengan seguridad, que en todo se ponen de acuerdo”.

La idea de una reconciliación sorprendió a muchos, sobre todo porque la ruptura entre ambos fue una de las más mediáticas del entretenimiento mundial. Tres años atrás, cuando anunciaron que terminaban una relación de más de una década, el comunicado fue escueto y sin explicaciones. Aun así, el entorno digital se inundó de teorías y señalamientos que apuntaban a una infidelidad de Gerard Piqué, lo que desató una ola de atención sin precedentes.

La relación, que inicialmente parecía transitar por un camino cordial, se deterioró con rapidez cuando salió a la luz la relación de Piqué con Clara Chía. A partir de ese momento, los desacuerdos pasaron del plano privado al legal, repartición de bienes, decisiones sobre la custodia y un clima hostil que crecía con cada aparición pública. Tanto así que, durante meses, cualquier conversación entre ellos debía pasar por Tonino, el hermano de Shakira, o por sus respectivos abogados.

Ese distanciamiento radical duró hasta ahora. Las fuentes consultadas aseguran que esta nueva etapa no significa una amistad recuperada, pero sí un canal de comunicación funcional, algo que parecía imposible hace apenas un año.

Un detalle que llamó la atención del público fue una de las declaraciones más recientes de Shakira. En una entrevista, habló sobre la disciplina que adoptaron sus hijos y dio crédito directamente a su padre, una frase que muchos interpretaron como una señal de deshielo emocional. “También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, la disciplina es básica. Ellos saben que no hay otra manera. Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar, si hay que presentarse para un examen, hay que estudiar. No hay otra. Eso sí que es innegociable”.

Aunque nada indica que los protagonistas de esta historia estén reconstruyendo un vínculo personal más allá de lo estrictamente necesario, lo que sí parece claro es que la etapa de disputas quedó atrás. Con los bienes repartidos, la casa vendida y nuevos acuerdos en marcha, la relación se mueve hacia un terreno más estable, basado en la prioridad que ambos comparten: Milan y Sasha.