Colombia

Ryan Castro enciende el 7 de velitas en Medellín con un camión de regalos para sus seguidores con la cuadra más activa: “Qué chimba Navidad”

El cantante de música urbana sorprendió a sus seguidores con un cargamento de buñuelos, natilla, aguardiente y velitas, invitando a compartir videos de sus celebraciones y resaltando la importancia de agradecer en familia

Ryan Castro convierte la Noche de las Velitas en Medellín en una fiesta con regalos para la cuadra más activa - crédito @ryancastro/ Instagram

El cantante de música urbana Ryan Castro anunció una iniciativa dirigida a sus seguidores en Medellín con motivo de la tradicional celebración del 7 de diciembre.

A través de su cuenta de Instagram, que supera los cinco millones de seguidores, el artista compartió que regalará un camión lleno de productos típicos de la temporada a la cuadra que demuestre ser la más activa durante la noche de las velitas.

En la publicación, Ryan Castro posó junto a un vehículo cargado con cajas de mezcla para buñuelos y natilla, garrafones de aguardiente personalizados con su imagen y paquetes de velitas de colores que también llevan su rostro impreso. El cantante relató su entusiasmo por la temporada navideña y explicó: “Que chimba navidad, es mi mes favorito y siempre me gusta pasarlo en la tierra, este año ha sido un año muy chimba y gracias por apoyar todos los temas, se están disfrutando mucho el Tema nuevo de Richy”.

Ryan Castro sorprendió a sus seguidores de Medellín al anunciar un camión lleno de productos para celebrar la Noche de las Velitas - crédito @ryancastro/ Instagram

La generosidad del artista quedó reflejada en su invitación a la comunidad paisa. “Ahí les mando el Camion cargado con el aguinaldo a la Cuadra más chimba y que está más activa, me mandan videos de la farra”, escribió en la descripción. Ryan Castro hizo énfasis en la importancia de agradecer y celebrar en familia: “Los quiero mucho, prendan las velitas hoy y den gracias por todo. En el nombre del padre, del hijo, del espíritu santo y qué chimba sog”.

La iniciativa motivó a sus seguidores a compartir videos de sus celebraciones en redes sociales a la espera de ser seleccionados como los más activos y recibir los productos enviados por el cantante. En los comentarios, varios usuarios expresaron entusiasmo por el gesto y pidieron que el camión llegara a sus propias cuadras. Otros destacaron la autenticidad de la propuesta y la conexión de Ryan Castro con la tradición antioqueña.

“Que chimba navidad, es mi mes favorito y siempre me gusta pasarlo en la tierra”, expresó Ryan Castro en su publicación - crédito @ryancastro/ Instagram

“Le arregló la rumba a medio Medellín”, “Mande unas, que compré y me las trajeron blancas”, “Esas velas vienennnnn con ese bebé incluido? 🤤“, ”No quiero, necesito ese combito", “Otro que entendió todo”, son algunas de las reacciones en el post que ya supera los más 87.000 me gusta.

El intérprete resaltó su apego por la festividad y la familia: “Siempre me gusta pasarlo en la tierra, este año ha sido un año muy chimba y gracias por apoyar todos los temas”. Este 2025, Ryan Castro mantuvo una presencia destacada en la música urbana, no solo por sus éxitos en el reggaetón y dancehall, sino también por colaboraciones con artistas como J Balvin. El anuncio coincide con la jornada que marca el inicio de la Navidad en Colombia, donde millones de hogares se iluminan con velas y faroles, reforzando la unión y la alegría en comunidad.

El camión incluye mezcla para buñuelos y natilla, aguardiente personalizado y velitas de colores con la imagen del cantante - crédito @ryancastro/ Instagram

La Noche de las Velitas representa una de las celebraciones más emblemáticas de la temporada decembrina en Colombia. Cada 7 de diciembre, familias, vecinos y amigos se reúnen para encender velas y faroles en calles, terrazas y balcones, iluminando ciudades y pueblos de todo el país en homenaje a la Inmaculada Concepción. Esta tradición va más allá del componente religioso, fortaleciendo los lazos comunitarios y convirtiéndose en una ocasión propicia para el encuentro y la convivencia.

La costumbre se remonta a mediados del siglo XIX y, pese al paso de los años, conserva su esencia como símbolo de esperanza, fe y bienestar para el año que está por llegar. En muchos hogares, los preparativos inician días antes y la noche misma se acompaña con platos típicos navideños, juegos pirotécnicos, música y expresiones de gratitud.

La costumbre de encender velitas y faroles el 7 de diciembre sigue vigente en todo el país como un símbolo de esperanza y la llegada de la época más esperada del año - crédito bogota.gov.co

Los más pequeños participan en la decoración de faroles y en la disposición de las velitas, aprendiendo el significado de estas acciones como parte del patrimonio cultural transmitido de generación en generación.

Con el paso del tiempo, la Noche de las Velitas se ha transformado en una expresión colectiva donde barrios enteros compiten por las mejores decoraciones y vecinos organizan fiestas al aire libre, reforzando el sentido de pertenencia y la solidaridad. Para muchos, esta noche marca el inicio oficial de la Navidad, llenando las calles de luces, colores y el espíritu festivo que caracteriza a Colombia en diciembre.

