Recuperación de hectáreas ocupadas ilegalmente en área protegida de Cali desencadenó incidentes y daños a proyectos ecológicos

Un ataque contra instalaciones de restauración ecológica se produjo luego de la recuperación de predios, lo que compromete los esfuerzos de conservación y genera preocupación entre entidades responsables del área natural

La operación conjunta en el
La operación conjunta en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali recuperó más de 2.5 hectáreas ocupadas ilegalmente, protegiendo la biodiversidad local - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

Una operación conjunta entre la Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito de Cali, Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Policía Metropolitana permitió recuperar más de 2.5 hectáreas ocupadas de forma ilegal dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

El procedimiento, realizado en la vereda Quebradahonda del corregimiento de Los Andes, responde a una alerta emitida tras el más reciente Consejo de Seguridad, liderado por Alejandro Eder, alcalde de Cali, y con la presencia de autoridades regionales y ambientales.

Durante la sesión, Parques Nacionales Naturales de Colombia advirtió sobre la existencia de ocupaciones irregulares dentro del parque, hecho que desencadenó el despliegue de la operación. En el lugar, las autoridades hallaron cultivos intensivos de girasol, edificaciones en ladrillo utilizadas para guardar herramientas y una vía en placa huella en proceso de consolidación, acciones que constituyen violaciones directas a la normatividad ambiental vigente.

Tres personas fueron detenidas por
Tres personas fueron detenidas por obstruir la labor de la autoridad ambiental y agredir al personal durante la recuperación del predio en los Farallones de Cali - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

Según lo dispuesto en el Decreto 622 de 1977, se prohíbe en zonas de especial protección, como los parques nacionales, la realización de construcciones, asentamientos, apertura de vías o cualquier obra civil que no esté directamente relacionada con conservación, educación ambiental o investigación.

Parques Nacionales Naturales de Colombia reiteró que toda intervención debe cumplir estos lineamientos para proteger los recursos ecológicos de la región.

El operativo fue planificado bajo principios de respeto por los Derechos Humanos y con garantías procesales, según detalló la Secretaría de Seguridad y Justicia. Un equipo interinstitucional acompañó y supervisó cada fase del procedimiento para asegurar el cumplimiento de la ley y el respeto a la comunidad.

Como resultado de la intervención, fue desmontada una estructura dedicada al almacenamiento de agroinsumos, entre ellos glifosato, mientras que la Policía Nacional procedió a la detención de tres personas por obstruir la labor de la autoridad ambiental y agredir al personal.

Algunas de las personas vinculadas a la ocupación ilegal recurrieron a acciones de hecho al bloquear la vía durante cuatro horas, obstaculizando el desplazamiento del personal de Parques Nacionales, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), la policía y la alcaldía. Durante estas acciones se reportaron agresiones con piedras, resultando en varios funcionarios lesionados y daños en vehículos institucionales.

Viveros de Peñas Blancas y
Viveros de Peñas Blancas y Quebradahonda sufrieron vandalismo e incendio, afectando proyectos de restauración ecológica en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

Horas más tarde, los viveros de Peñas Blancas y Quebradahonda, ubicados en la zona protegida, fueron objeto de vandalismo e incendio, en lo que las autoridades consideran una posible retaliación tras la recuperación del predio. Estas instalaciones apoyaban proyectos de restauración ecológica y su destrucción compromete gravemente los esfuerzos de conservación en los Farallones de Cali.

Frente a estos hechos, Parques Nacionales Naturales de Colombia expresó su rechazo a la violencia contra su personal y la infraestructura destinada a la conservación. El director general, Luisz Olmedo Martínez Zamora, enfatizó el compromiso de continuar las acciones de autoridad necesarias para garantizar la protección de este patrimonio natural en coordinación con las demás entidades competentes.

De manera paralela, Parques Nacionales Naturales de Colombia inauguró el viernes 5 de diciembre una nueva sede territorial en la ciudad de Pasto, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en una de las regiones más biodiversas del país. Desde allí se coordinará la gestión de seis áreas clave:

  • Santuario de Flora Isla La Corota, Santuario de Fauna y Flora Galeras
  • Parque Nacional Natural Orito Ingi-Ande
  • Parque Nacional Natural Doña Juana Cascabel
  • Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares
  • Parque Nacional Natural Sanquianga.
La cooperación alemana ha financiado
La cooperación alemana ha financiado infraestructura y proyectos sostenibles en más de 30 áreas protegidas, beneficiando a 1.236 familias campesinas y promoviendo la restauración ecológica - crédito Parque Nacionales y Naturales de Colombia

Durante la apertura, la embajadora de Alemania en Colombia, Martina Klumpp, resaltó que Colombia cuenta con más de 38 millones de hectáreas de áreas protegidas, equiparables en tamaño al territorio alemán, lo que evidencia la relevancia y el desafío de conservar estos espacios.

La nueva sede fue posible gracias al financiamiento del gobierno alemán, a través del Banco de Desarrollo KFW, en el contexto del Programa Áreas Protegidas y Diversidad Biológica (Apdb), el cual fortalece la infraestructura y los procesos comunitarios en beneficio de la conservación.

El director de Parques Nacionales subrayó el aporte de la cooperación alemana en la construcción y mejora de infraestructuras en más de 30 áreas protegidas, así como el apoyo a proyectos sostenibles en cacao, café y ganadería. Estas iniciativas han beneficiado a 1.236 familias campesinas y han impulsado la restauración ecológica en más de 1.075 hectáreas, junto a acuerdos socioambientales que involucran a cientos de pescadores y familias rurales.

La nueva sede, indicó Martínez , funcionará como un espacio de encuentro y aprendizaje, promoviendo la educación ambiental, la investigación y el intercambio cultural entre comunidades, guardaparques, académicos y organizaciones sociales, consolidando alianzas para proteger la biodiversidad de Nariño y el suroccidente colombiano.

