Policía incautó 700 kilos de pólvora en la localidad de Ciudad Bolívar: van 1.700 en Bogotá en lo que va de diciembre

El operativo en La Estancia, Ciudad Bolívar, permitió incautar 700 kilos de pólvora transportados sin permisos - crédito Policía Metropolitana de Bogotá/@UltimaHoraCR/X

En la primera semana de diciembre, las autoridades han decomisado más de 1.700 kilos de pólvora en Bogotá, una cifra que refleja la magnitud de los operativos desplegados para controlar el transporte y la comercialización ilegal de estos materiales en la ciudad.

El caso más reciente se registró en el sector de La Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde se incautaron setecientos kilos de pólvora que eran trasladados en un camión sin los permisos requeridos.

Este decomiso se suma a una serie de acciones que buscan prevenir incidentes asociados al uso de pólvora durante la temporada decembrina, periodo en el que históricamente se incrementan los riesgos para la seguridad y la salud pública.

Las autoridades han intensificado los controles en diferentes puntos de la capital, con especial atención a las rutas y sectores donde se ha detectado mayor movimiento de estos productos.

Las autoridades de Bogotá han decomisado más de 1.700 kilos de pólvora en la primera semana de diciembre - crédito Policía Metropolitana de Bogotá/@UltimaHoraCR/X

La incautación en Ciudad Bolívar evidencia la persistencia del transporte clandestino de pólvora, pese a las restricciones y campañas de sensibilización implementadas por las autoridades locales.

Con estos operativos, se pretende reducir la circulación de materiales peligrosos y evitar accidentes que puedan afectar a la población durante las celebraciones de fin de año.

Este operativo se suma a la incautación revelada por las autoridades el sábado 6 de diciembre en la que se decomisaron de pólvora en toda la ciudad, logrando incautar 970 kilos de material pirotécnico.

La estrategia liderada por la Policía Metropolitana de Bogotá y las secretarías de Seguridad y Gobierno, busca reducir los accidentes y proteger la vida de los ciudadanos durante la temporada festiva, en la que históricamente se incrementan los incidentes relacionados con el uso de pirotecnia.

En desarrollo de estos operativos, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, subrayó la magnitud de la intervención: “La protección de la vida es nuestra prioridad en diciembre. Por eso fortalecimos los operativos en todas las localidades y a la fecha hemos incautado 970 kilos de pólvora que ponían en riesgo a niñas, niños y familias bogotanas. La pólvora no es un juego. Cada kilo incautado significa un accidente menos, una quemadura menos y una familia que no tendrá que pasar las fiestas en un hospital. Seguiremos interviniendo todos los puntos donde se intente comercializar ilegalmente”.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, las localidades con mayor nivel de alerta dentro del Plan Navidad son Ciudad Bolívar, Suba, Los Mártires y Santa Fe.

La Policía Metropolitana de Bogotá ha incautado 970 kilos de material pirotécnico en lo que va de diciembre - crédito Alcaldía de Bogotá

En estos sectores, las patrullas ‘Anti-Pólvora’ han intensificado la vigilancia para evitar la venta clandestina y mitigar el riesgo que representa la manipulación de estos elementos. Hasta la fecha, se han realizado 154 operativos de inspección, vigilancia y control, con un saldo de 86.135 unidades de pólvora incautadas, ocho cierres y suspensiones de establecimientos, y el decomiso de 66 botellas de licor adulterado.

El alcalde Carlos Fernando Galán enfatizó la importancia de mantener el control sobre la comercialización de pólvora: “Nuestra prioridad ha sido trabajar para lograr que la pólvora tenga el control que la ley establece. Cualquier persona no puede comprarla, solamente los establecimientos que están precisamente autorizados para venderla pueden hacerlo y, en el espacio público, solamente aquellos que tienen la certificación”.

El secretario de Seguridad de Bogotá advirtió sobre los peligros asociados al almacenamiento y manipulación irresponsable de estos materiales - crédito @manolitosalazar/X

Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, advirtió sobre los peligros asociados al almacenamiento y manipulación irresponsable de estos materiales: “Es sumamente peligroso y aglomerado es un riesgo latente. Los irresponsables no miden el riesgo, la más mínima chispa, el más mínimo aumento de temperatura puede hacer que ese material explote. Los que viven al lado de estos irresponsables deben denunciar de manera oportuna, esto puede salvar sus vidas y su patrimonio”.

En desarrollo de la Ley 1801, las autoridades han impuesto 18 órdenes de comparendo por comportamientos que afectan la seguridad e integridad de las personas en materia de artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas.

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Metropolitana de Bogotá reiteran el llamado a la ciudadanía para evitar la compra y manipulación de pólvora, recordando que la denuncia de la venta ilegal o cualquier hecho delictivo puede realizarse a través de la línea de emergencia 123.