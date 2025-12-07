La uniformada colombiana que sacó los prohibidos al ritmo de champeta en vísperas de la celebración del Día de las Velitas: “Dios, patria y flow”

En redes los usuarios piden que se ayude a dar con la identidad de la patrullera y bailarina de champeta - crédito @elojodelacallesljo/IG

Lo que inició como una jornada de sano esparcimiento e integración en un batallón entre miembros de la Policía y el Ejército Nacional, terminó ofreciendo uno de los videos más virales que se han publicado en redes durante los primeros días de diciembre de 2025 y en vísperas de la celebración del Día de las Velitas en Colombia.

La protagonista fue una agente adscrita a la Policía Nacional de Colombia, y que en medio de un duelo de baile ambientado por la champeta y un artista en vivo, llevó a que la atención terminara por completo posada en ella, debido a su habilidad para la danza. Algo que quedó demostrado por cuenta de la admiración de sus demás colegas y hasta algunos militares.

La grabación se conoció a través de portales y medios regionales el viernes 5 de diciembre, pero al día siguiente las reacciones no se hicieron esperar por cuenta de los comentarios que dejaron los usuarios en redes, y exaltando las raíces caribeñas de la uniformada.

De acuerdo con lo que se mencionó en las diversas publicaciones, el caso se habría presentado en el departamento de Antioquia.

Pero lo que más ha dejado impactados a los internautas es que en medio de la jornada, y cuando un militar bailaba, la patrullera sacó los pasos prohibidos y se ganó los aplausos y el respeto de los presentes, debido a su experticia para bailar champeta, como se le conoce a un género musical con raíces en el Caribe, y que será reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la Nación.

En redes se dijo que el caso ocurrió en Medellín, pero aún es un misterio la identidad de la agente y el batallón militar donde se presentó este duelo de baile al ritmo de champeta - crédito @elojodelacallesljo/IG

El video ha generado cientos de comentarios por parte de los usuarios debido a que como se observa en la grabación, la patrullera no se amilanó ante el militar que la retaba para que aceptara el duelo bailable.

En ese momento la mujer comenzó a menear sus caderas alternando movimientos repetitivos con sus piernas y sus hombros, que iban al son de la música y del cantante que, luego de ver a la uniformada, se acercó hasta donde ella se encontraba y siguió con su show mientras seguía la contienda entre el militar y la agente.

Sin embargo, entre ida y vuelta, los mejores pasos sin lugar a duda fueron ejecutados por la dama, y los comentarios de los internautas avalaron lo anterior.

“La patrullera se los ganó a todos“; ”Nos dio uniforme, nos dio sabrosura, nos dio baile, nos dio exquisitez, nos dio flow y nos dio en la jeta... mucho con demasiado. Los hombre quedaron seeecos como una (uva) pasa. Ninguno le dio el level"; “Nadie le dio la talla” y “Dios, Patria y flow” fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes, luego de que la grabación fue celebrada en su mayoría por los usuarios.

Asimismo, y en otros mensaje, se pidió entre los mismos ciudadanos que se ayude a dar con la identidad de la patrullera, y que muchos de los internautas en sus publicaciones, se atrevieron a indicar que la joven puede ser de la costa Caribe, y algunos hasta se fueron de osados al afirmar que la mujer sería de Cartagena (Bolívar). Sin embargo estos datos siguen siendo un misterio.

El militar perdió la batalla de baile ante la patrullera, de acuerdo con los comentarios que dejaron los mismos usuarios en redes sociales - crédito @elojodelacallesljo/IG

La champeta y todo su universo serán reconocidos como patrimonio cultural inmaterial de la Nación

El Consejo Nacional de Patrimonio otorgó concepto favorable para que el universo de la champeta y once manifestaciones asociadas ingresen a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, informó a través de un comunicado el Ministerio de Cultura el 27 de noviembre de 2025.

Esta decisión reconoce la dimensión integral de la champeta abarcando no solo el género musical y el baile; y también su contexto social, la tradición oral, la cultura picotera, la iconografía y la transmisión cotidiana del conocimiento dentro de las comunidades del Caribe colombiano.

Durante la sesión celebrada en Bogotá distintos portadores presentaron ante el Consejo Nacional el Plan Especial de Salvaguardia (PES), elaborado por la Fundación Roztro de Cartagena.

El PES es el documento técnico y comunitario que define la ruta para preservar y garantizar la vigencia de estas expresiones culturales en el tiempo.

El proceso contó con la participación de artistas, artesanos, constructores de picós, bailarines, investigadores y gestores culturales, quienes desde 2023 mantuvieron un diálogo permanente para construir una propuesta representativa.

Según relató en su documento oficial el Ministerio de Cultura, las expresiones incluidas en la declaratoria abarcan el género musical y la danza, el contexto social de la champeta, su lenguaje y tradición oral, la cultura de los picós (grandes equipos de sonido y su fabricación artesanal), la iconografía propia de la champeta, los festivales y fiestas populares, los espacios físicos de recreación y las personas reconocidas como portadoras y transmisoras de este conocimiento.

El grupo de portadores expuso el 27 de noviembre de 2025 ante el Consejo Nacional el Plan Especial de Salvaguardia (PES) de la manifestación - créditos Erick Morales / Minculturas

El PES también respalda los procesos de transmisión intergeneracional que han permitido que la champeta mantenga su vigencia en la vida cotidiana de los territorios del Caribe colombiano.

Viviano Torres, portador de la manifestación y exponente del género, expresó durante el evento: “Esto es un logro para nuestras comunidades y es el resultado de un proceso para que la gente no entienda solo la champeta como baile o como música. Es un tema que trasciende y que es identitario del Caribe”.

La declaratoria implica un reconocimiento institucional al “papel social e identitario” que la champeta y su universo ejercen en las comunidades caribeñas y urbanas donde se desarrollan, agregó Torres.

La inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial protege legalmente a la champeta y sus manifestaciones, obligando al Estado a promover políticas de protección y salvaguardia dentro de la jurisdicción colombiana.

Esta medida oficial valida la riqueza simbólica y el impacto que estas expresiones han tenido tanto en la región Caribe como en el panorama nacional.

Al concluir la sesión, la cartera cultural destacó en su misiva que el Plan Especial de Salvaguardia recoge la multiplicidad de voces que conforman este universo.

El documento contempla aspectos técnicos y comunitarios para la protección del género musical, los festivales, la cultura oral, los espacios de socialización, los picós y las formas de transmisión del conocimiento.