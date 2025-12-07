Colombia

Fallas en semáforos de Kennedy siguen sin solución y usuarios temen nuevos trancones monumentales

Habitantes del sector reportan retrasos extremos, improvisación de tránsito por parte de ciudadanos y ausencia de autoridades mientras persisten los múltiples daños en intersecciones claves

Durante los últimos días, residentes
Durante los últimos días, residentes de Kennedy y Bosa han reportado múltiples daños en intersecciones clave. - crédito @BogotaTransito/X

Las fallas en la red semafórica de las localidades de Kennedy y Bosa no son un hecho aislado. Por el contrario, vecinos, conductores y pasajeros aseguran que desde hace varios días se presentan daños constantes en intersecciones clave, afectando gravemente la movilidad y generando trancones monumentales que, según advierten, pueden repetirse en cualquier momento.

El episodio más reciente tuvo lugar el 6 de diciembre, cuando desde el mediodía y hasta cerca de las 11 de la noche se registraron congestiones masivas en corredores como la Avenida Guayacanes, la Avenida Bosa, la 1° de Mayo, la Avenida Agoberto Mejía y la Avenida Abastos. Sin embargo, residentes aseguran que los semáforos llevan fallando de manera intermitente por varios días.

“Esto no fue solo el 6 de diciembre, llevamos días con lo mismo”: usuarios denuncian

Testimonios recopilados por Infobae Colombia reflejan una preocupación generalizada: la movilidad en Kennedy y Bosa está quedando a la deriva.

Una usuaria que diariamente se desplaza entre ambas localidades contó que los daños se volvieron parte de la rutina. “Esto no fue solo lo de hoy (6 de diciembre) desde hace días los semáforos están apagados o intermitentes. Cada vez que uno sale sabe que se puede encontrar con un trancón absurdo. Ya no es sorpresa”, aseguró Marina Patiño, trabajadora de Corabastos.

El concejal Julián Forero Castiblanco
El concejal Julián Forero Castiblanco advierte sobre el deterioro de la red semafórica en Kennedy y Bosa y critica la falta de atención oportuna pese a las millonarias inversiones en movilidad. - crédito Concejo de Bogotá

Una problemática advertida desde el Concejo de Bogotá

Las denuncias de los usuarios coinciden con lo expuesto por el Concejal Julián Forero Castiblanco, quien un día antes (el 5 de diciembre) alertó sobre el deterioro de la red semafórica en Kennedy y Bosa.

El cabildante reveló que Bogotá cuenta con 1.691 intersecciones semaforizadas, pero que 93 funcionan de manera provisional y que varios puntos críticos presentan fallas recurrentes.

A esto se suman millonarias inversiones:

  • 2023: $55.918 millones
  • 2024: $11.825 millones

Pese a ello, insiste en que los resultados no se ven: “La Secretaría de Movilidad no da pie con bola. Hoy Bogotá tiene 600 agentes dedicados al recaudo y a los controles en vía, pero ninguno atiende los semáforos dañados que están poniendo en riesgo a miles de ciudadanos”, aseguró.

Forero advierte que estos daños ya han provocado choques, desorden vial e incluso una posible víctima fatal.

Sobre el Monumental trancón del 6 de diciembre en Bosa y Kennedy

Marina relató ante Infobae Colombia que su trayecto habitual de 45 minutos se convirtió en un viaje de 3 horas. “Yo normalmente me demoro 45 minutos en mi recorrido, pero esta vez duré casi tres horas. Además, el SITP en el que iba mostraba en el tablero del conductor un retraso de 120 minutos, eso es algo realmente absurdo”, explicó.

Otro residente de Bosa destacó que la falta de semáforos funcionales obligó a improvisar soluciones desesperadas: “A la gente le tocó convertirse en agentes de tránsito, porque ellos nunca llegaron. Los mismos conductores se bajaban de los carros y empezaban a dar paso. Si nadie lo hacía, nos quedábamos ahí toda la tarde”, relató.

Sobre la Avenida Guayacanes, un motociclista contó que incluso hubo personas usando radios para coordinar el flujo de vehículos. “La gente del barrio o conocidos, no lo sé, pero se veía que usaban radios y entre ellos se avisaban para intentar organizar el paso. Eso no debería pasar en Bogotá, la ciudad es un caos y no vi ni un solo azulito (Agente de transito) que ayudara a regular nada”, denunció David Díaz.

Ausencia de agentes de tránsito: otra molestia creciente

Además de los daños semafóricos, en redes sociales varios usuarios denunciaron falta total de presencia de agentes de movilidad en los sectores afectados.

En plataformas como X mensajes como @CarlosFGalan @SectorMovilidad está es la realidad de Kennedy sin semáforos desde hace más de 20 días y los agentes no se ven... se viralizaron mientras los trancones se recrudecían.

Usuarios denunciaron falta total de
Usuarios denunciaron falta total de presencia de agentes de movilidad. Crédito X

Una pasajera afirmó a Infobae Colombia: “Lo que más indigna es que no se veía ni un agente azul. Los únicos ahí éramos los ciudadanos tratando de no quedarnos toda la noche”.

Robo, vandalismo y fallas masivas: un patrón que se repite

La problemática no comenzó en diciembre. El 25 de noviembre, la misma Secretaría de Movilidad reconoció fallas en Kennedy y Bosa debido al robo y vandalismo de cables y equipos.

Zonas como Portal de las Américas, Av. Ciudad de Cali con Av. Villavicencio y Carrera 79 con calle 38C Sur han presentado problemas recurrentes.

Además, el 16 de noviembre una falla masiva obligó a enviar equipos técnicos a múltiples puntos de la ciudad.

Los semáforos siguen sin funcionar en algunos puntos de Kennedy

Pese a las denuncias, al cierre de esta nota aún se reportan semáforos sin servicio en Kennedy y Bosa, lo que mantiene en alerta a los residentes.

Los ciudadanos temen que, si no se atienden estos puntos críticos, los trancones monumentales del 6 de diciembre no serán una excepción, sino una repetición inevitable.

