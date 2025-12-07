Explosión de motobomba en Balboa, Cauca dejó 13 heridos: Gobierno ofrece $200 millones por los responsables

La explosión provocó un incendio que afectó varias edificaciones, incluyendo una cooperativa de café utilizada por productores locales - crédito Redes sociales/X

Una explosión de motobomba se registró en la tarde del sábado 6 de diciembre en el municipio de Balboa, en el departamento del Cauca, dejando hasta 13 personas heridas, entre ellas un uniformado de la Policía y una menor de 7 años, según reportes de Mindefensa. El hecho quedó documentado por una cámara de seguridad ubicada cerca del lugar de los acontecimientos.

De acuerdo con las grabaciones, una motocicleta permanecía estacionada junto a otros vehículos, a pocos metros de la estación de Policía local. En el área se observaba presencia de ciudadanos realizando actividades cotidianas. La detonación ocurrió de manera repentina, provocando la dispersión de fragmentos, material inflamado y daños considerables en varias estructuras cercanas.

Uno de los vehículos que se encontraba próximo al punto de explosión resultó afectado. Su conductor descendió inmediatamente tras la emergencia. Las personas que conversaban en la zona se retiraron de manera apresurada, mientras las edificaciones cercanas presentaron afectaciones visibles.

Una motocicleta cargada con explosivos fue detonada cerca de la Estación de Policía de Balboa, generando alarma en el sur del Cauca - crédito @PedroSanchezCol y @GermanBahamon /X

Recompensa de hasta $200 millones por los responsables del atentado

Tras la detonación de la motobomba en Balboa, Cauca, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la oferta de una recompensa de hasta $200 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque.

El ministro se pronunció a través de sus redes sociales, donde rechazó y denunció el atentado terrorista, atribuyendo su autoría al cartel de alias “Mordisco” en coordinación con alias “Marlon”, estructuras pertenecientes a las disidencias del Estado Mayor Central.

“Rechazo y denuncio el atentado terrorista perpetrado en Balboa, Cauca, mediante la activación de una motocicleta bomba cerca de la Estación de Policía que deja preliminarmente 13 heridos, entre ellos una niña de 7 años. Los cobardes responden con terrorismo porque nuestras operaciones los están debilitando”, señaló el ministro.

Asimismo, informó que impartió instrucciones a la Policía Nacional y al Ejército Nacional para reforzar el control territorial, activar protocolos de protección y evacuación, intensificar las labores de inteligencia y priorizar la captura de los autores materiales y determinadores del ataque.

El ministro anunció también una recompensa adicional de hasta $50 millones por información que permita evitar nuevos atentados, señalando que este tipo de hechos constituye “retaliación criminal ante el avance de las operaciones” en la región.

“Seguiremos protegiendo la vida y la tranquilidad de los colombianos. A las familias y heridos les acompañamos con total solidaridad”, concluyó el jefe de la cartera de Defensa.

El ministro de Defensa rechazó el atentado en Balboa, atribuyó la autoría a las disidencias de las Farc y anunció una recompensa de hasta $200 millones para capturar a los responsables. - crédito @PedroSanchezCol/X

Daños en la Cooperativa de Caficultores del Cauca

El impacto del artefacto explosivo generó un incendio que comprometió parte de las instalaciones de la Cooperativa de Caficultores del Cauca, donde funcionan también un punto de compra de café, el laboratorio de calidades de Almacafé y áreas administrativas del Comité de Cafeteros de la localidad. Las llamas se extendieron rápidamente, ocasionando pérdida de infraestructura y afectación operativa.

Las autoridades han señalado que, aunque aún se consolida la información oficial, el número preliminar de lesionados asciende a 13, entre ellos la menor de edad previamente identificada.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó el atentado y aseguró que se activaron los protocolos de atención desde los primeros minutos posteriores a la explosión.

“La violencia de los grupos armados vuelve a golpear al Cauca. El ataque con motobomba en Balboa, que deja preliminarmente 13 heridos e incendia la Cooperativa de Caficultores, es un atentado contra la dignidad de un pueblo trabajador”, indicó el mandatario. Añadió que se desplegaron dos móviles y diez unidades de Bomberos de El Bordo para la atención de la emergencia.

Guzmán insistió en la necesidad de que el Gobierno Nacional refuerce las medidas de seguridad, afirmando que “no se puede continuar sometiendo a las comunidades al miedo, al encierro y a la destrucción”.

Las autoridades investigan la posible responsabilidad del frente Carlos Patiño, disidencia de 'Iván Mordisco', en el ataque - crédito Redes sociales/X

Contexto de violencia en el departamento

La situación en Balboa se suma a otros hechos violentos ocurridos recientemente en el Cauca. Municipios del norte del departamento, como Santander de Quilichao, Puerto Tejada y Corinto, figuran entre los más afectados por la criminalidad en el último año. La Defensoría del Pueblo, en el informe Cauca: voces que resisten 2024-2025, señala que las tasas de homicidios y lesiones personales han aumentado, especialmente en zonas donde confluyen grupos armados ilegales.

En el sur y el Macizo, localidades como Argelia, Patía, Piamonte, Balboa y Florencia presentan confrontaciones frecuentes entre el Frente Carlos Patiño y el Eln, además de altos índices de homicidios y desplazamientos.

En el Pacífico caucano, aunque las cifras oficiales no muestran la misma magnitud de homicidios, la Defensoría advierte que la disputa entre el Eln y el Bloque Occidental “Comandante Jacobo Arenas” podría intensificarse, generando riesgos adicionales para comunidades afrodescendientes e indígenas.

Autoridades locales piden intervención urgente

El alcalde de Guachené, Wilinton Mina, ha reiterado la necesidad de una respuesta estatal más sólida frente al deterioro de la seguridad.

“No es posible que tengamos que asistir a un velorio donde una madre llora a dos hijos asesinados en una sola noche”, señaló. Su municipio registra 35 homicidios entre enero y el 15 de octubre de este año, convirtiéndose en uno de los siete más violentos del Cauca.

Germán Bahamón, gerente de la Federación de Cafeteros se pronunció ante lo sucedido en Balboa, Cauca - crédito @GermánBahamón/X

Federación Nacional de Cafeteros rechaza el atentado

El representante de la Federación Nacional de Cafeteros, German Bahamón Jaramillo, condenó el ataque perpetrado en Balboa, recordando que este afectó directamente infraestructura destinada al beneficio del sector.

“El terrorismo no nos intimidará ni frenará el trabajo digno de quienes construyen país desde el campo”, afirmó. Agregó que se requiere una intervención inmediata del Gobierno y la Fuerza Pública para retomar el control territorial y garantizar la seguridad de la población civil.

La Federación reiteró que “el Cauca no está solo”, enviando un mensaje de solidaridad a las familias cafeteras y a los habitantes del municipio.