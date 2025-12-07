Este es el deplorable estado del edificio contiguo a la Calle del Sabor, que obligó a trasladarla de lugar

La Calle del Sabor tendrá un nuevo espacio debido a riesgos estructurales de antiguo edificio - crédito Secretaría de Desarrollo Económico de Cali /Facebook

La Calle del Sabor de Cali se ha convertido en un punto de encuentro para los amantes de la salsa, donde también convergen turistas nacionales y extranjeros, atraidos por la energía y el golgorio que se vive en el lugar.

Sin embargo, la Calle del Sabor, rodeada de edificios históricos y comercio, se quedó pequeña, pues cada vez más es frecuentada por cientos de personas, generalmente los fines de semana.

Ante la fama que adquirió el lugar, y su amplia afluencia de visitantes, la Administración distrital realizó respectivas revisiones en las estructuras aledañas, donde determinaron que algunas representan riesgo de colapso.

Por ello, la Calle del Sabor cambiará de ubicación a partir del viernes 12 de diciembre, con el objetivo de reforzar la seguridad de los asistentes y mejorar las condiciones para locales y visitantes, tras identificarse daños significativos en el edificio que había alojado este evento desde 2021.

La decisión, tomada por la Alcaldía de Cali y la Corporación Calle de la Salsa y Sabor Cali, surge luego de detectar deterioro en paredes, techos y puertas, lo que representaba un riesgo considerable para el público, según explicó la secretaria de Desarrollo Económico, Mabel Lara.

“Este cambio es necesario por el riesgo estructural existente en el edificio donde se viene realizando la Calle del Sabor, por eso trabajamos con los empresarios desde el año anterior para que tengan las garantías para hacer su tarea cumpliendo con los requisitos de la Administración”, dijo puntualmente.

Las últimas jornadas en el espacio tradicional tendrán lugar el viernes 5 y sábado 6 de diciembre. Posteriormente, este referente cultural pasará a celebrarse en la calle 11, entre carreras 3 y 4, ubicada apenas a unos pasos del emplazamiento inicial, en pleno centro de la ciudad.

Según declaraciones de Mabel Lara recogidas en el comunicado municipal, el traslado resultó de un diagnóstico conjunto efectuado junto a los empresarios y responde tanto a la cercanía del nuevo sitio como a la necesidad de adecuarse a los requerimientos de seguridad y normativos.

Agregó que: “Este es un espacio de ciudad y por eso vamos a hacerlo juntos en este piloto, con todas las garantías, para que salga bien. La nueva ubicación llega tras un diagnóstico hecho en conjunto, por su proximidad con la ubicación donde inició la Calle del Sabor, buscando beneficiar a los comerciantes y garantizar el bienestar de los asistentes”.

El evento mantendrá su horario habitual, de 5:00 p. m. a la 1:00 a. m., durante todo el mes de diciembre, como parte de un piloto que permitirá evaluar la transición y la experiencia en la nueva ubicación.

Brayan Medina, representante legal de la Corporación Calle de la Salsa y Sabor Cali, afirmó que este cambio “representa un paso muy importante para seguir creciendo y brindar a nuestros visitantes la mejor experiencia”, remarcando el compromiso de conservar la alegría y el carácter que definen a la Calle del Sabor.

Por su parte, Jorge Moreno, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, destacó que el traslado se ha realizado en coordinación con todos los actores involucrados, “garantizando el cumplimiento de todos los permisos para disfrutar de la Calle del Sabor, cumpliendo con el derecho a la movilidad y previendo la generación de basuras y demás afectaciones que se puedan generar”.

Algunos usurios en redes sociales continúan cuestionando el cambio de lugar de este icónico evento en la ciudad.

“Ya comienzan los empresarios a moverle el piso a la calle de la rumba. Están preocupados por ese capital de clientes juntos que pueden engrandecer sus intereses”; “Si arreglan el edificio que está en mal estado ynlo devuelven a la parte original entonces si se les da la razón pero si se quede en dónde la van a reubicar entonces si es negocio. Y cobran hasta la música”; “Sucede una tragedia y hay si se van contra el alcalde (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.