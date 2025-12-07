Esta es la oración para el segundo domingo de Adviento: conozca el significado de la vela de la fe

La segunda vela de la corona de Adviento simboliza la fe y marca el avance hacia la Navidad en 2025 - crédito Freepik

El Adviento avanza y, con él, la cuenta regresiva espiritual hacia la Navidad. El domingo 7 de diciembre, miles de familias católicas se reúnen para encender la segunda vela de la corona de Adviento, un gesto que desde hace siglos simboliza la preparación interior para recibir el nacimiento de Jesús. Aunque es una tradición profundamente religiosa, también se ha convertido en un momento familiar que invita a la calma, la fe y la renovación personal.

¿Qué es la corona de Adviento y cuál es su origen?

La corona de Adviento es un símbolo cristiano que acompaña las cuatro semanas previas a la Navidad. Su origen se rastrea a comunidades europeas de los siglos XVI y XVII, cuando se utilizaba una corona de ramas verdes —símbolo de vida y esperanza— acompañada de velas que se encendían progresivamente cada semana. Con el tiempo, la Iglesia adoptó esta práctica como un recurso pedagógico y espiritual para preparar el corazón de los fieles.

Cada vela representa una semana y un valor: esperanza, fe, alegría y amor. La luz encendida recuerda que Cristo es la “luz del mundo” y que, incluso en tiempos de dificultad, la fe ilumina los pasos del creyente.

La segunda vela: fe y camino hacia Belén

En este segundo domingo de Adviento se enciende la vela de la fe, también llamada vela de Belén. Su significado está ligado a la confianza absoluta de María y José durante el camino hacia el nacimiento de Jesús. Representa la disposición interior para dejarse guiar, aunque el camino parezca incierto.

El color tradicional de esta semana es el morado, un tono que evoca penitencia, reflexión y preparación espiritual. Por eso, tanto parroquias como hogares lo mantienen como símbolo de introspección y conversión.

Un tiempo para la calma y la gratitud

Con la segunda semana, la tradición invita a vivir con más serenidad, agradecimiento y atención interior. Encender la vela no es solo un acto ritual, también es un recordatorio para fortalecer la fe y renovar la esperanza, especialmente en medio de exigencias cotidianas.

Además, la corona promueve la unidad familiar. Muchas familias acostumbran reunirse alrededor de ella para orar y compartir el avance del tiempo litúrgico, convirtiéndolo en un momento de conexión espiritual y afectiva.

Oración para encender la segunda vela del Adviento

Para quienes deseen acompañar este gesto con una oración significativa, se propone la siguiente plegaria, centrada en la fe y la confianza:

“Señor, hoy encendemos esta segunda vela con el corazón dispuesto a confiar en Ti. Que su luz atraviese nuestras dudas, renueve nuestra fe y fortalezca nuestra esperanza en medio de cualquier dificultad. Ilumina nuestro hogar con tu presencia, guía nuestros pasos y enséñanos a esperar con serenidad tu llegada. Que esta llama sea un recordatorio de tu amor, de tu paz y de la fuerza que solo Tú puedes darnos. Amén.”

Adviento 2025: un calendario de preparación

En este 2025, los domingos del Adviento se celebran así:

Primer domingo: 30 de noviembre

Segundo domingo: 7 de diciembre

Tercer domingo: 14 de diciembre

Cuarto domingo: 21 de diciembre

Cada semana se enciende una vela distinta, comenzando con la vela de la esperanza. La segunda vela marca un paso más en el camino hacia la Navidad y reafirma la invitación a preparar el corazón para la llegada de Jesús.

Por qué es importante encender la segunda vela

En la tradición cristiana, cada luz encendida tiene un propósito espiritual. La segunda vela recuerda que la fe se fortalece paso a paso, igual que el camino hacia Belén. Invita a confiar, a reconocer la luz incluso en medio de las dificultades y a nutrir la vida interior con oración.

En muchos hogares, además, este domingo se acompaña de lecturas bíblicas, cantos y reflexiones que ayudan a profundizar en el sentido del Adviento. La celebración de este día marca la mitad del trayecto hacia la Navidad y anima a los creyentes a mantener viva la llama de la fe.