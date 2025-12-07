Español recreó el Día de las Velitas en Madrid para que su esposa colombiana no extrañe su tierra

La pareja demuestra que con amor se puede ceder en una relación multicultural y ceder en las tradiciones - crédito TikTok

La celebración del Día de las Velitas es una de las tradiciones más arraigadas de Colombia, que se ha convertido en un símbolo de nostalgia y unión para aquellos que viven fuera del país, por lo que cada año recuerdan su tierra y algunos evocan la tradición en sus países de residencia, incluso, enseñándole a los locales de qué se trata.

En diciembre de 2025, la creadora de contenido Tatiana Barreto, conocida como La rola en Madrid, vivió una experiencia especial en España gracias a la iniciativa de su esposo, que decidió recrear la festividad para mantener vivas las costumbres colombianas en el extranjero.

A través de un video difundido en las redes sociales, el esposo de Barreto relató cómo, a pesar de no poder viajar a Colombia para la fecha, quiso sorprenderla adelantando la celebración para que pudiera tener un pedacito de su tierra natal en Madrid.

“Este año no he podido viajar con la rola a celebrar velitas, pero como amo ese día, quise adelantar la fecha y traerle un trozo de Colombia a la rola en España. Así que decidí fajarme a lo colombiano y le compré unos buñuelos. Una veci linda me envió unas velitas personalizadas y hasta encontré en Madrid quién me hiciera lechona”, expresó el español, que ha adoptado con entusiasmo las tradiciones de su esposa.

Cabe mencionar que el Día de las Velitas se celebra el 7 de diciembre y con el se da inicio oficial a la Navidad en Colombia. Aunque su origen es católico y está vinculado a la víspera de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que se conmemora el 8 de diciembre, la festividad ha trascendido el ámbito religioso para convertirse en un evento familiar y cultural de gran relevancia.

Para muchos colombianos en el exterior, encender velas en esta fecha representa una forma de mantener el vínculo con sus raíces y compartir su identidad con su nuevo círculo social, como se aprecia año tras año a través de las diferentes plataformas digitales.

La rola celebró a lo colombiano, con el apoyo de su esposo español

Durante la celebración en Madrid, la pareja compartió alimentos típicos como buñuelos y lechona, acompañados de chocolate caliente, en un ambiente que evocó la calidez de las reuniones familiares en Colombia.

Además, el esposo de la creadora de contenido destacó el significado personal de la jornada al afirmar: “Brindamos con chocolate caliente y pedimos un deseo. El mío fue volver lo más pronto posible a mi Colombia bella”, este gesto demostró el profundo aprecio que siente por la cultura colombiana y el deseo de regresar al país que su esposa le ha dado a conocer.

En las imágenes compartidas, Tatiana Barreto aparece sonriente y agradecida por la dedicación de su pareja, que se esfuerza constantemente por hacerla sentir cerca de su tierra natal, incluso a miles de kilómetros de distancia.

Entre los comentarios de los internautas sobre este gesto se encuentran algunos como: “Que lindo tu esposo Rolita y como habla de bonito de Colombia, hermosos”, “Me encanta que el español ame a mi bella Colombia”, “Ellos son muy lindos, que bonito que le lleves un poquito de Colombia”, “Tan bello... Definitivamente ya eres muy colombiano... Mil bendiciones” y “Que hermoso detalle”.

Además, algunos migrantes colombianos se sintieron nostálgicos al recordar la tradición: “Feliz día sobre todo a nosotros que estamos lejos paisanos en Suiza no existe velitas ni novenas” y “Mi marido español que no quiere celebrar que por qué eso acá no se celebra, momentos donde extraño a mi tierra”, demostrando que no todas las personas logran adaptarse a estas tradiciones.