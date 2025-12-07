Colombia

Español recreó el Día de las Velitas en Madrid para que su esposa colombiana no extrañe su tierra

El gesto fue ampliamente celebrado por los internautas, que elogiaron el cariño que se demuestra la pareja

Guardar
La pareja demuestra que con amor se puede ceder en una relación multicultural y ceder en las tradiciones - crédito TikTok

La celebración del Día de las Velitas es una de las tradiciones más arraigadas de Colombia, que se ha convertido en un símbolo de nostalgia y unión para aquellos que viven fuera del país, por lo que cada año recuerdan su tierra y algunos evocan la tradición en sus países de residencia, incluso, enseñándole a los locales de qué se trata.

En diciembre de 2025, la creadora de contenido Tatiana Barreto, conocida como La rola en Madrid, vivió una experiencia especial en España gracias a la iniciativa de su esposo, que decidió recrear la festividad para mantener vivas las costumbres colombianas en el extranjero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de un video difundido en las redes sociales, el esposo de Barreto relató cómo, a pesar de no poder viajar a Colombia para la fecha, quiso sorprenderla adelantando la celebración para que pudiera tener un pedacito de su tierra natal en Madrid.

El esposo de la tiktoker,
El esposo de la tiktoker, oriunda de Suba, recreó la tradicional fiesta colombiana con buñuelos, lechona y velitas para mantener vivas sus raíces - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE

“Este año no he podido viajar con la rola a celebrar velitas, pero como amo ese día, quise adelantar la fecha y traerle un trozo de Colombia a la rola en España. Así que decidí fajarme a lo colombiano y le compré unos buñuelos. Una veci linda me envió unas velitas personalizadas y hasta encontré en Madrid quién me hiciera lechona”, expresó el español, que ha adoptado con entusiasmo las tradiciones de su esposa.

Cabe mencionar que el Día de las Velitas se celebra el 7 de diciembre y con el se da inicio oficial a la Navidad en Colombia. Aunque su origen es católico y está vinculado a la víspera de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que se conmemora el 8 de diciembre, la festividad ha trascendido el ámbito religioso para convertirse en un evento familiar y cultural de gran relevancia.

Para muchos colombianos en el exterior, encender velas en esta fecha representa una forma de mantener el vínculo con sus raíces y compartir su identidad con su nuevo círculo social, como se aprecia año tras año a través de las diferentes plataformas digitales.

La creadora de contenido y
La creadora de contenido y su pareja conmovieron a los internautas con su historia - crédito Instagram

La rola celebró a lo colombiano, con el apoyo de su esposo español

Durante la celebración en Madrid, la pareja compartió alimentos típicos como buñuelos y lechona, acompañados de chocolate caliente, en un ambiente que evocó la calidez de las reuniones familiares en Colombia.

Además, el esposo de la creadora de contenido destacó el significado personal de la jornada al afirmar: “Brindamos con chocolate caliente y pedimos un deseo. El mío fue volver lo más pronto posible a mi Colombia bella”, este gesto demostró el profundo aprecio que siente por la cultura colombiana y el deseo de regresar al país que su esposa le ha dado a conocer.

En las imágenes compartidas, Tatiana Barreto aparece sonriente y agradecida por la dedicación de su pareja, que se esfuerza constantemente por hacerla sentir cerca de su tierra natal, incluso a miles de kilómetros de distancia.

La tradición emociona a los
La tradición emociona a los migrantes, pues les recuerda a su tierra- crédito Dariher/ Adobe Stock

Entre los comentarios de los internautas sobre este gesto se encuentran algunos como: “Que lindo tu esposo Rolita y como habla de bonito de Colombia, hermosos”, “Me encanta que el español ame a mi bella Colombia”, “Ellos son muy lindos, que bonito que le lleves un poquito de Colombia”, “Tan bello... Definitivamente ya eres muy colombiano... Mil bendiciones” y “Que hermoso detalle”.

Además, algunos migrantes colombianos se sintieron nostálgicos al recordar la tradición: “Feliz día sobre todo a nosotros que estamos lejos paisanos en Suiza no existe velitas ni novenas” y “Mi marido español que no quiere celebrar que por qué eso acá no se celebra, momentos donde extraño a mi tierra”, demostrando que no todas las personas logran adaptarse a estas tradiciones.

Temas Relacionados

Día de las VelitasDía de VelitasVelitas en ColombiaVideo viralTikTokNoche de velitasColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Ranking Prime Video: las películas preferidas este día por el público colombiano

Con estas historias, Prime Video busca mantenerse en el gusto de sus usuarios

Ranking Prime Video: las películas

Asamblea de Dimayor: el futuro del Pereira y la nueva sede del Atlético Huila, los polémicos temas a tratar

Entre el 11 y el 12 de diciembre, los presidentes de los clubes afiliados a la División Mayor del Fútbol Colombiano se reunirán para decidir la suerte de dos de los clubes tradicionales del país

Asamblea de Dimayor: el futuro

Majo Aguilar sorprendió a Bogotá al cantar uno de los vallenatos colombianos más famosos de la historia

La famosa artista mexicana demostró su talento mientras los asistentes coreaban las canciones que interpretó

Majo Aguilar sorprendió a Bogotá

Ladrones se llevaron costoso equipo de reanimación en centro de salud de Bello, Antioquia, a plena luz del día: quedaron captados en video

El robo del desfibrilador para la atención de emergencias cardiacas ha generado preocupación entre directivos y usuarios de BelloSalud, quienes enfrentan mayores riesgos ante la dificultad de reponer el equipo sustraído debido a la crisis financiera de las IPS

Ladrones se llevaron costoso equipo

La Registraduría advierte sobre el cierre de inscripciones al Congreso de la República de 2026: reportan baja participación

El número de agrupaciones políticas que buscan un lugar en el Legislativo sorprende por su baja participación en comparación con ciclos previos

La Registraduría advierte sobre el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Majo Aguilar sorprendió a Bogotá

Majo Aguilar sorprendió a Bogotá al cantar uno de los vallenatos colombianos más famosos de la historia

Ryan Castro enciende el 7 de velitas en Medellín con un camión de regalos para sus seguidores con la cuadra más activa: “Qué chimba Navidad”

Aida Victoria Merlano muestra su transformación tras nuevos retoques estéticos en el rostro: “El talento de la ciencia médica”

Westcol demostró su apoyo al “Agropecuario”, ex de Aida Victoria, pese a las críticas que ha recibido por la manutención de su hijo

Karol G lanzará el video oficial de ‘Ivonny Bonita’ durante ‘La premiEre’ de ‘Tropiqueta’: esto se sabe del nuevo sencillo

Deportes

Asamblea de Dimayor: el futuro

Asamblea de Dimayor: el futuro del Pereira y la nueva sede del Atlético Huila, los polémicos temas a tratar

Este es el calendario completo del Mundial 2026: días, horarios de Colombia y sedes de todos los partidos

Balance de la temporada de Sebastián Montoya en la F2: abandonó en su última carrera

Wilmar Roldán confirmó que no representará al arbitraje colombiano en el Mundial 2026: esta es la razón

Millonarios hizo oficial su segundo refuerzo para el 2026: “Volver a casa para seguir cumpliendo sueños”