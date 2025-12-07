Colombia

De representar a exparamilitares a la tarima presidencial: así cambiaron las finanzas de Abelardo de la Espriella que hoy pagan su candidatura

La última encuesta de Invamer sitúa a un abogado y empresario como principal adversario de Iván Cepeda, mientras su trayectoria y fortuna generan debate sobre origen de sus recursos

El ascenso de De la Espriella en el ámbito jurídico y empresarial se refleja en el crecimiento de su firma, que reporta activos superiores a los 39.000 millones de pesos - crédito Luisa González/Reuters

Abelardo de la Espriella, reconocido abogado y empresario, se ha posicionado como el principal rival de Iván Cepeda en la carrera presidencial de Colombia, según la última encuesta de Invamer.

Su ascenso, tanto en el ámbito jurídico como empresarial, ha estado acompañado de una fortuna considerable y de una trayectoria que ha dejado posiciones divididas por la defensa de clientes polémicos, lo que ha generado debate sobre el origen de sus recursos y su idoneidad como precandidato.

De la Espriella, que se autodenomina el “Tigre”, pasó de los estrados judiciales y los foros con exparamilitares a llenar escenarios como el Movistar Arena, donde proclamó ante miles de seguidores: “Me comprometo solemnemente a combatir con mano de hierro a los delincuentes, a los corruptos, a los criminales impunes y a todo aquel que pretenda seguir amenazando la existencia de Colombia”.

Sin embargo, el perfil de De la Espriella se forjó en la Montería de los años 2000, cuando comenzó a defender a políticos implicados en la parapolítica y a participar en foros organizados por su propia ONG, la Fundación Ideas por la Paz (Fipaz).

De la Espriella ha diversificado sus negocios con empresas en los sectores inmobiliario, ganadero, moda y bebidas, consolidando su perfil de empresario exitoso - crédito Luisa González/Reuters

Según un reciente informe publicado por la revista Cambio, en ese entonces, compartió espacios con excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, y Salvatore Mancuso, en eventos autorizados y financiados por los propios paramilitares para socializar el proceso de desmovilización.

Estas actividades fueron investigadas en su momento por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, pero no derivaron en condenas contra De la Espriella. La Fiscalía precluyó en 2009 la investigación por concierto para delinquir y lavado de activos, y años después, testimonios de excomandantes paramilitares y del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo lo desvincularon de actividades delictivas, como documentó Cambio.

El crecimiento económico de De la Espriella ha estado estrechamente ligado a su firma De la Espriella Lawyers Enterprise, fundada en 2003 con 500.000 pesos y que hoy reporta activos superiores a los 39.000 millones de pesos. El propio precandidato ha atribuido su fortuna a los ingresos generados por su bufete, que ha experimentado un notable incremento en los últimos años: en 2006, la firma reportó ingresos por más de 1.000 millones de pesos; en 2017, superó los 22.000 millones; y en 2019, los 17.000 millones.

Además, De la Espriella ha diversificado sus negocios con la creación de empresas como Cosenza SAS, dedicada al sector inmobiliario y ganadero, con activos por 16.157 millones de pesos; De La Espriella Style SAS, una casa de moda con 877 millones en activos; y Dominio de la Espriella, que comercializa ron y vino junto a socios como el artista Silvestre Dangond, con activos por 5.595 millones.

Las investigaciones judiciales por supuestos nexos con paramilitares y lavado de activos no derivaron en condenas contra De la Espriella, según la Fiscalía y la Corte Suprema - crédito Colprensa

A esto se suma la Fundación de Becas de Abelardo De La Espriella, constituida en 2019, que ha entregado becas universitarias y cuenta entre sus fundadores al exgobernador de Bolívar Juan Carlos Gossaín Rognini, destituido e inhabilitado por la Procuraduría en 2022.

Entre los clientes más destacados de De la Espriella figuran el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al que representó en procesos de tutela y conciliaciones por difamación; David Murcia Guzmán, creador de la pirámide DMG, a quien defendió durante tres meses en 2008 antes de su extradición a Estados Unidos; y Alex Saab, empresario vinculado al régimen de Nicolás Maduro, cuya defensa en Colombia se centró en investigaciones por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

También ha representado a los excongresistas Dieb Maloof, Rocío Arias y Eleonora Pineda, implicados en la parapolítica, así como a la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, la entonces candidata a la Gobernación del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro y el exalcalde de Cartagena Campo Elías Teherán.

Otros clientes relevantes han sido Alfonso Hilsaca, empresario investigado por homicidio; Isaac Mildenberg, procesado por estafa, y María Paulina Ceballos, en el caso del homicidio de Fernando Cepeda en la Universidad Autónoma del Caribe.

Las controversias judiciales han acompañado la carrera de De la Espriella. Ha sido objeto de investigaciones por sus vínculos con Fipaz y por supuestos nexos con paramilitares, pero tanto la Fiscalía como la Comisión Nacional de Disciplina Judicial lo han exonerado en los casos más significativos.

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó canción de su campaña, emulando a un tigre - crédito @DELAESPRIELLAE/X

En 2018, la Fiscalía acusó a René Zorrilla de falsa denuncia por declaraciones sobre presuntos vínculos de De la Espriella con Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y las AUC.

En el caso de Alex Saab, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial absolvió a De la Espriella y a su exabogada María Paula Escorcia de cualquier responsabilidad en la frustración de la captura de Saab, al no encontrar pruebas en su contra. Además, su firma ha estado involucrada en controversias mediáticas recientes, como la representación de Ximena Bustamante en el caso de los audios revelados por Cambio sobre la recolección de información contra el penalista Miguel Ángel del Río y el precandidato Iván Cepeda.

No obstante, De la Espriella también ha asumido casos pro bono de alto impacto social. En 2012, representó a la familia de Rosa Elvira Cely, víctima de feminicidio, y promovió la aprobación de la ley que tipifica este delito en Colombia.

En 2014, defendió a Natalia Ponce de León, sobreviviente de un ataque con ácido, y a comunidades afectadas por la mina de níquel de Cerro Matoso. Su nombre trascendió internacionalmente al representar a Dania Londoño, protagonista del escándalo del servicio secreto de Estados Unidos durante la Cumbre de las Américas en 2012. También ha defendido a figuras de la farándula como Natalia París, Lina Tejeiro, Sara Corrales, Silvestre Dangond y Mary Luz Alonso, así como al pastor Álvaro Gámez, absuelto en 2015 de cargos por presunta agresión sexual.

La amistad entre Silvestre Dangond y Abelardo De La Espriella nació en una fiesta vallenata hace más de veinte años - crédito @delaespriella_style/Instagram

En su faceta empresarial, De la Espriella ha expandido su presencia más allá del derecho, incursionando en la música y en diversos sectores productivos. Su firma ha asesorado a empresas como Hidroituango S.A. y Monómeros, y ha establecido alianzas con personalidades del espectáculo. La Fundación de Becas de Abelardo De La Espriella, aunque ha entregado apoyos educativos, también ha estado bajo la lupa por la presencia de figuras cuestionadas en su dirección.

Actualmente, De la Espriella se presenta como un fuerte candidato de la derecha para las elecciones presidenciales de 2025, tras haber renunciado a la litigación para dedicarse a la música y los negocios.

Su imagen pública, que ha sido protagonista por la defensa de clientes polémicos y el crecimiento de su fortuna, enfrenta el reto de convencer a un electorado que observa con atención tanto su pasado como sus propuestas.

En este escenario, la incógnita permanece sobre si su perfil combativo y su historial lograrán captar el respaldo necesario para alcanzar la presidencia de Colombia.

