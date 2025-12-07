“Candidato inviable”: la dura etiqueta que Vicky Dávila le dio a Abelardo de la Espriella de cara a las elecciones 2026

Vicky Dávila planteó que Abelardo de la Espriella causa una división dentro de la derecha y reiteró que él no cuenta con la capacidad para aspirar a la Presidencia en 2026 - crédito @delaespriella_style/Instagram - Facebook

La candidata Vicky Dávila lanzó fuertes cuestionamientos contra Abelardo de la Espriella durante una entrevista en la revista Semana. Las declaraciones se centraron en el papel que él ocupa dentro de la derecha y en la forma en que su llegada a la contienda presidencial causa tensiones dentro de ese sector político.

Dávila señaló que el abogado y empresario no reúne las condiciones necesarias para aspirar a la Presidencia en 2026 y sostuvo que su participación afecta la unidad del bloque que ambos disputan.

En la conversación con el medio, Dávila señaló: “Entonces, hay que revisar qué es lo que está pasando. Si Abelardo llegó a dividir la derecha y lo que hay que hacer es tener una gran consulta que sea sin Abelardo hasta (Sergio) Fajardo”, y enfatizó en que debe ser “sin Abelardo hasta Fajardo”.

Vicky Dávila volvió a plantear su idea de realizar una consulta “sin Abelardo hasta Fajardo” - crédito Colprensa y Reuters

Ella sostuvo que la llegada del abogado produjo una fractura dentro de la derecha, y para respaldar su posición mencionó la medición de Invamer de finales de noviembre de 2025, en la cual Iván Cepeda apareció en primer lugar con 31,9%, mientras Abelardo de la Espriella registró 18,2% y Sergio Fajardo alcanzó 8,5%.

El estudio también evaluó posibles enfrentamientos en segunda vuelta. Según los resultados, Cepeda vencería a De la Espriella con 59,1% frente a 36,2%, mientras que ante Fajardo tendría 48,9% contra 46,4%, una diferencia dentro del margen de error. En otro escenario, Fajardo superaría a De la Espriella con 51,7% frente a 38,9%.

“Por lo que es y por lo que representa, en lo cual no voy a ahondar. Yo le he hecho unas preguntas, no las ha respondido. Y el país tiene que conocer toda la verdad acerca de lo que representa Abelardo, de lo que dice él y, sobre todo, de que él es un candidato inviable, eso lo demostró Invamer. Invamer lo que nos ha dicho es que él a Cepeda no le gana en segunda vuelta, que si queda le toma 20 puntos”, señaló la candidata presidencial.

Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico; Sergio Fajardo, candidato presidencial; Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial - crédito Luisa González/Reuters/Colprensa

Vicky Dávila añadió que estas cifras generan inquietud dentro del sector que busca impedir la continuidad del actual rumbo político. Sus palabras apuntaron a la necesidad de evaluar opciones que, a su juicio, tendrían mayor opción de competir con el representante del Pacto Histórico, en el escenario de segunda vuelta.

El llamado de Dávila a una nueva definición en la derecha

Dávila continuó con un llamado dirigido a los sectores que buscan un candidato con posibilidades reales. En el mismo diálogo expresó: “Entonces, la pregunta es: ¿Tenemos miedo porque se quede este Gobierno? ¿No queremos que se quede este Gobierno representado en el otro de la dupla diabólica de Cepeda? Pues entonces tenemos que mirar un candidato o una candidata viable. Aquí hay gente muy buena, gente decente, gente correcta que puede llevar los destinos de Colombia. Y eso es lo que digo y eso es lo que propongo. Tal vez eso sea lo mejor; sin Abelardo hasta Fajardo”.

La periodista y candidata afirmó que estas consideraciones explican por qué, según ella, De la Espriella ingresó a la contienda desde el sector derecho del espectro político. Dávila presentó ese origen como un factor que influye en la tensión interna que atraviesa ese espacio y en la necesidad de revisar la oferta electoral que se proyecta hacia 2026.

La candidata afirmó que busca una alternativa que permita a la derecha competir en mejores condiciones. Reiteró su propuesta de una consulta “sin Abelardo hasta Fajardo” - crédito Vicky Davila/Facebook

Aunque en otra ocasión el abogado comentó a Infobae Colombia que no tenía ningún enfrentamiento con Vicky Dávila y que ese conflicto solo existía por parte de la periodista, ella mantiene que su presencia interfirió en los propósitos compartidos por los sectores de centro-derecha. Según su postura, él irrumpió en un proyecto político que buscaba evitar la continuidad de la línea que representa el Gobierno de Gustavo Petro.