Álvaro Uribe lamentó la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel: “Qué gran persona, qué gran colombiano”

El expresidente recordó la colaboración y el impacto del general en la seguridad de Antioquia y del país, y envió un mensaje de solidaridad a su familia, resaltando su legado como servidor público

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, expresó su pesar por el fallecimiento del general retirado Jorge Enrique Mora Rangel y lo describió como “una gran persona, un gran colombiano”. Uribe recordó el liderazgo de Mora durante momentos críticos para la seguridad de Antioquia y el resto del país.

Álvaro Uribe Vélez compartió a través de redes sociales un mensaje en el que manifestó su tristeza tras la muerte del general. El exmandatario destacó el trabajo diario y la cercanía que mantuvieron ambos cuando él se desempeñaba como gobernador de Antioquia y Mora era comandante de la Cuarta Brigada.

“Cinco veces a la semana, teníamos a primera hora esas reuniones diarias de seguridad con su asistencia la Policía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, una Comisión de Paz, cuando tocaba con un alcalde, con el otro… Hizo una gran tarea en un momento tan difícil del país y de Antioquia”, expresó Uribe en su video.

El expresidente también destacó el impacto de Mora como comandante del Ejército y, más adelante, como líder de las Fuerzas Militares. Según Uribe, la gestión y compromiso de Mora Rangel fue fundamental para construir las bases de la seguridad democrática, una estrategia crucial para restablecer el control estatal y la tranquilidad en varias regiones del país.

Uribe destacó la labor de Mora Rangel en momentos críticos para la seguridad de Colombia y su papel clave en la estrategia militar nacional. - crédito captura de pantalla y Colprensa

Reconocimientos y solidaridad con la familia

Uribe describió a Mora Rangel como “un gran soldado” y agradeció su colaboración en los proyectos de seguridad que marcaron la vida política y social de Colombia. “Cuando empecé el gobierno después de la elección de 2002, el general Mora se desempeñaba como comandante del ejército en el gobierno del presidente Pastrana. Con la salida del general Tapias, el general Mora ascendió a comandante general de las Fuerzas Militares en el gobierno nuestro. Con Marta Lucía Ramírez, ministra, concibieron y empezaron con las fases iniciales de la seguridad democrática”, relató.

Uribe también reconoció la participación de Mora Rangel en procesos de paz y la publicación de un libro donde dejó testimonio crítico sobre las negociaciones de La Habana. “¡Qué gran soldado! Participó en el Proceso de La Habana y escribió un libro de obligatoria lectura donde dejó su testimonio crítico a ese proceso. Qué gran persona, qué gran colombiano. Cuánto nos ayudó. Muchos colombianos tenemos que sentir que con soldados como él Colombia avanzó mucho en seguridad, que es paz”, dijo el expresidente.

El líder político envió sus condolencias a la familia del general: "Doña María Cristina, hijos, toda la solidaridad. Se fue el padre, el esposo, el gran patriota, el gran amigo. Nos duele mucho la partida de este gran soldado, el general Mora Rangel“. Así, Uribe reiteró el significado personal y nacional que tuvo la trayectoria del militar.

El expresidente rememoró las reuniones diarias de seguridad junto al general Mora Rangel durante su gestión en Antioquia. - crédito Colprensa

El legado de Mora Rangel visto por Uribe

El mensaje de Uribe también subrayó la dimensión histórica y humana de la vida militar de Mora Rangel. El expresidente evocó cómo la presencia del general fue decisiva en la ejecución de políticas de seguridad que cambiaron la dinámica territorial del país durante algunas de las etapas más violentas del conflicto armado colombiano.

Según Uribe, la gestión de Mora Rangel fue determinante para fortalecer las instituciones, coordinar acciones entre entidades estatales y enfrentar las amenazas de los grupos armados ilegales. “Muchos colombianos tenemos que sentir que con soldados como él Colombia avanzó mucho en seguridad, que es paz”, afirmó el expresidente, subrayando el aporte del general a la estabilidad nacional.

Jorge Enrique Mora Rangel fue recordado por Uribe como un soldado ejemplar y una figura esencial en la seguridad democrática. - crédito Colprensa

Un adiós público con mensaje de patriotismo

En el cierre de su mensaje, Álvaro Uribe Vélez insistió en el valor del servicio a la patria representado por la vida de Jorge Enrique Mora Rangel. Destacó el respeto que el general despertó entre distintos sectores del país y cómo su legado permanece en la memoria de quienes colaboraron con él en la administración de la seguridad y la defensa.

“Se fue el padre, el esposo, el gran patriota, el gran amigo. Nos duele mucho la partida de este gran soldado, el general Mora Rangel”, concluyó Uribe. Con estas palabras, el expresidente resaltó la dimensión humana y profesional de quien acompañó algunas de las decisiones más relevantes para la seguridad de Colombia en las primeras décadas del siglo XXI.

