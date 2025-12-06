Un mayor del Ejército fue retenido por la Guardia Bolivariana en la frontera con Venezuela: esto se sabe

La Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela retiene a un mayor del Ejército de Colombia cerca del puente Simón Bolívar en la frontera con Cúcuta - crédito Mendoza/AFP

Un mayor adscrito al Comando contra las Amenazas Transnacionales (Conat) del Ejército Nacional fue retenido hacia el mediodía del sábado 6 de diciembre por integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela en un punto fronterizo cercano a Cúcuta.

De acuerdo con información de la Segunda División del Ejército, conocida por Infobae Colombia, los hechos ocurrieron cerca del puente Simón Bolívar, un sector ampliamente transitado de la frontera colombo-venezolana.

De acuerdo con la institución castrense, el oficial, identificado como Miguel Acosta, había sido desplegado recientemente a la ciudad fronteriza por requerimientos operacionales.

La detención del mayor Acosta ocurrió cuando se dirigía con su familia a la zona limítrofe por motivos personales - crédito Colprensa

Durante la jornada del sábado, Acosta, que iba vestido de civil, se dirigió con su familia a la zona limítrofe, se presume que a actividades personales, donde fue interceptado por uniformados venezolanos mientras intentaba cruzar, presuntamente, luego de utilizar la aplicación de ubicación y tráfico en tiempo real Waze, que lo habría guiado por una ruta diferente a la habitual.

“(...) al parecer, el oficial se fue a comer con su señora e hijos y activó el Waze, pero la aplicación le arrojó otra dirección y lo llevó a otro punto. Ahí al parecer, estaban uniformados venezolanos quienes lo retuvieron. Se está tratando de lograr su devolución sin que toque activar los mecanismos diplomáticos”, declaró una fuente conocida por El Tiempo.

Se supo que la GNB detuvo al mayor Acosta al requerirle su identificación y corroborar su vinculación con las Fuerzas Militares colombianas, lo que procedió a su traslado hacia el lado venezolano del límite internacional. .

El Ejército de Colombia activó protocolos internos para localizar al mayor Miguel Acosta y esclarecer las circunstancias de su detención - crédito Ejército Nacional

Personal militar en Norte de Santander reportó de inmediato la situación y activó los protocolos internos establecidos para la localización del oficial y la verificación de las circunstancias de la detención.

Hasta el momento, las autoridades colombianas y venezolanas coordinan las acciones pertinentes para el retorno seguro del militar.

Se espera que en las próximas horas, las instituciones pertinentes emitan un comunicado al respecto sobre los motivos puntuales por los que el militar fue retenido.

Familiares de colombianos detenidos en Venezuela exigieron su liberación con protesta en el puente Simón Bolívar

El puente internacional Simón Bolívar volvió a ser escenario de tensión el jueves 4 de diciembre de 2025, cuando familiares de colombianos detenidos en Venezuela bloquearon el paso fronterizo en protesta, exigiendo la liberación de sus seres queridos.

Esta movilización, ocurrida en plena temporada navideña, evidenció la frustración de los manifestantes ante la falta de avances en la gestión diplomática, pese a los recientes acercamientos oficiales entre ambos gobiernos.

Durante la jornada, los familiares reiteraron su llamado al presidente Gustavo Petro y a la Cancillería colombiana para que intervinieran de manera efectiva y lograran el retorno de los detenidos antes de fin de año.

Familiares de colombianos detenidos en cárceles venezolanas protestaron en el Puente Internacional Simón Bolívar en la frontera con Venezuela, en Cúcuta - crédito Carlos Ramirez/Reuters

Hasta esa fecha, no se habían producido nuevas liberaciones, lo que incrementó la presión sobre las autoridades de Colombia y Venezuela.

Y es que el 20 de noviembre, el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, se desplazó hasta la frontera para reunirse con los familiares y escuchar sus testimonios de primera mano.

Sin embargo, los manifestantes consideraron que su petición no había sido atendida, ya que la situación de los detenidos permanecía sin cambios.

La protesta del jueves se sumó a una serie de acciones similares registradas en el puente internacional Simón Bolívar, principal paso entre ambos países y epicentro de afectaciones en la movilidad fronteriza.

Los familiares insistieron en que tanto la presión pública como la intervención diplomática resultaban esenciales para lograr la liberación de los colombianos retenidos por el régimen de Nicolás Maduro: “Pedimos a las autoridades que intervengan para volver a tener a nuestros familiares en casa en esta época navideña y fin de año”.