Presidente de la Cámara arremetió contra Dilian Francisca Toro tras quedar sin aval del Partido de la U para las elecciones del 2026: “Me está cobrando mi respaldo a Petro”

Julián López sostuvo que la medida responde a desacuerdos con las directivas del partido sobre su apoyo al Gobierno nacional y a su nuevo proyecto político

El presidente de la Cámara
El presidente de la Cámara de Representantes atribuye la negativa del aval a represalias internas y apoyo a Gustavo Petro - crédito Colprensa/Prensa Cámara de Representantes

Julián López, actual presidente de la Cámara de Representantes, denunció que el Partido de la U le negó el aval para ser parte de las listas al Congreso para las elecciones parlamentarias de 2026.

En su cuenta de X, el congresista expuso que esta medida responde a una serie de represalias en su contra, encabezadas por Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca y líder de la colectividad política.

Además, el parlamentario vallecaucano afirmó que uno de los hechos que pudo influir en la negativa de su aval fue su respaldo unánime al presidente Gustavo Petro, así como la conformación de un nuevo partido político denominado La Nueva U, que ha desatado diferentes críticas al interior del partido político.

“El Partido de la U, violando la ley, me negó el aval para regresar al Congreso. Esta es una represalia ejecutada por Dilian Francisca Toro, cobrando mi respaldo a Gustavo Petro, mi defensa de los vallecaucanos frente a su mal gobierno de 10 años, y el anuncio de mi movimiento político La Nueva U”, escribió López en sus redes sociales.

López denuncia que la decisión
López denuncia que la decisión del Partido de la U responde a su defensa de los intereses de los vallecaucanos - crédito @Julianlopezle/X

Del mismo modo, el congresista sostuvo en su mensaje que la negativa del aval constituye una violación de la ley y representa un caso sin precedentes en la política colombiana.

Nunca antes en la historia de Colombia se le habían negado sus derechos políticos a un congresista y presidente de la Cámara. Así marca historia el Partido de la U, de la peor manera”, indicó.

No obstante, el dirigente, lejos de mostrarse disuadido, proyectó su intención de continuar en la arena política para las elecciones regionales de 2027.

Hoy, Dilian nos cierra las puertas del Congreso. Pero los vallecaucanos nos abrirán el camino hacia la Gobernación del Valle. ¡ÁNIMO! ¡VAMOS PA’LANTE!”, concluyó.

En la lista a la
En la lista a la Cámara de Representantes por el Valle del Partido de la U no está incluido Julián López - crédito @Julianlopezle/X

La denuncia de López también generó reacciones en el país. El ministro del Interior Armando Benedetti cuestionó la decisión de las directivas de dicha colectividad y recalcó que su posición no representa participación en política, debido a que fue fundador del mismo.

“La derecha y la oposición siguen discriminando, acabando con las libertades, con la democracia y la igualdad desde las vísceras. ¿Cómo es posible que el partido de la U le niegue el aval a Julián López, que desde joven es de La U, representante a la Cámara de la U, presidente de la Cámara por la U, hijo del Ritter López que fue senador de la U? (...) No es intervención en política, es solo que frente a los ojos de toda Colombia, un partido que yo ayudé a fundar se vuelve anacrónico y retaliativo, y viola todos los derechos políticos de un ciudadano”, expresó el jefe de cartera.

El ministro del Interior señaló
El ministro del Interior señaló que la decisión del Partido de la U viola los derechos políticos del presidente de la Cámara de Representantes - crédito @AABenedetti/X

No obstante, el concejal saliente de Bogotá, Daniel Briceño, criticó a Julián López por su respaldo al proyecto político de Gustavo Petro.

‘Pobre’ representante. Vendió Palmira y la conciencia por una notaría para su papá. Se arrodillaron por unas monedas a Petro y Benedetti. Luego la misma clase política con la que traicionaron a los colombianos lo traicionó a él. Así le paga el diablo a quien bien le sirve”, enfatizó.

Hasta el momento, ni Dilian Francisca Toro ni las directivas del Partido de la U se han pronunciado al respecto.

El concejal saliente bogotano cuestionó
El concejal saliente bogotano cuestionó a López por su respaldo al Gobierno Petro - crédito @Danielbricen/X

Pelea entre López y ‘La U’

La crisis interna en el Partido de la U se desató en octubre de 2025, luego de que Julián López, tras ser elegido como presidente de la Cámara de Representantes en julio, intentara formar una disidencia dentro de la colectividad, que fue nombrada como ‘La Nueva U’.

Las directivas consideraron que esta iniciativa atentaba contra la unidad del partido y, a finales de octubre de 2025, el Consejo Nacional Disciplinario y de Control Ético de la colectividad suspendió a López por tres meses.

El congresista lanzó un movimiento
El congresista lanzó un movimiento con la militancia del partido en su departamento - crédito Prensa Julián López

Además, le retiraron los derechos de voz y voto en las reuniones del partido y pidieron que dejara de presidir la plenaria de la Cámara durante el tiempo de sanción.

En señal de protesta, López se presentó amordazado y atado en la plenaria, acusando al partido de censura. Afirmó que la presidencia de la Cámara le corresponde por decisión de la plenaria y no depende del aval partidista, por lo que continuó ejerciendo su cargo a pesar de la sanción.

El representante se amarró a
El representante se amarró a su curul en señal de protesta con la decisión de su partido - crédito Cámara de Reprensentantes

