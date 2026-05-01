Cayó alias Alacrán en Tolima: el peligroso criminal estaría detrás de secuestros extorsivos

El señalado criminal tiene antecedentes por delitos como secuestro extorsivo y porte ilegal de armas- crédito @ROCHIGALEANO/X

Un operativo conjunto liderado por la Policía de Tolima, con apoyo de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), el Grupo de Operaciones Especiales (Goes), la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y el Ejército Nacional, resultó en la captura en flagrancia de un criminal identificado como alias Alacrán.

El resultado operacional se logró durante el desarrollo de tres diligencias de registro y allanamiento en la vereda Pedregal y el barrio Ciudadela Mayorga del municipio de San Luis, según informó el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante Departamento de Policía Tolima.

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En el procedimiento, las autoridades incautaron dos armas de fuego tipo escopeta, munición de diferentes calibres, partes de fusil y prendas de uso privativo de las fuerzas militares. De acuerdo con el comandante, los elementos que fueron decomisados serán analizados por las entidades competentes y el detenido, que registra antecedentes por secuestro extorsivo y porte ilegal de armas, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.

En medio de la captura de alias Alacrán, la Policía incautó dos armas de fuego tipo escopeta, munición de diferentes calibres, partes de fusil y prendas de uso privativo de las fuerzas militares - crédito @ROCHIGALEANO/X

El coronel Vargas Izao indicó que la operación exitosa hace parte de una ofensiva contra el crimen. Reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar hechos delictivos a través de la línea de emergencia nacional.

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“Con este resultado seguimos impactando de manera contundente las estructuras delincuenciales y fortaleciendo la seguridad en nuestro departamento. Invitamos a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123″, precisó el uniformado.

Captura de alias Marcos: generaba terror en Tolima

La lucha contra el crimen continúa y sigue beneficiando a los ciudadanos de Tolima. En abril de 2026, la Policía Nacional capturó en Bogotá a alias Marcos, identificado como principal líder de la estructura Joaquín González, brazo financiero de las disidencias de las Farc que opera el departamento de Tolima. Según el director general de la Policía, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, la operación golpeó de forma significativa la capacidad económica y territorial de la organización criminal, que sustenta su poder en redes de extorsión en las que las víctimas son los comerciantes y agricultores.

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Por alias Marcos ofrecían $40 millones, que serían entregados a quienes dieran información que sirviera para su captura - crédito @AdrianaMatizTol/X

Las investigaciones mostratron que los comerciantes eran forzados a pagar “vacunas” y los agricultores afectados sufrían una reducción en sus ingresos debido a las exigencias de la estructura criminal. La información aportada por el director de la Policía Nacional indica que los recursos ilícitos obtenidos por la estructura armada se destinaban a la compra de armas y al refuerzo de la presencia de las disidencias en el centro del país.

Según la gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, durante un Consejo de Seguridad se instruyó a las autoridades a capturar a los cabecillas de los grupos armados. Por la captura de alias Marcos se ofrecía una recompensa de $40 millones.

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Delincuente cayó en Tolima, cuando intentaba viajar a Bogotá

Otro presunto criminal identificado como alias Santiago, de 34 años, fue detenido por la Policía del Tolima en la Terminal de Transporte de Honda, cuando se desplazaba de Manizales a Bogotá. El sujeto tenía una circular azul de Interpol y una orden de captura vigente por fuga de presos en Manizales.

El Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Honda le impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario, lo que quiere decir que el procesado permanecerá privado de la libertad mientras avanza una investigación en su contra por los delitos de porte y venta de estupefacientes y fuga de presos, según reportó El Nuevo Siglo.

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Una orden internacional y avisos judiciales permitieron que el hombre fuera capturado en la terminal mientras cambiaba de ciudad - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La trayectoria delictiva de alias Santiago incluye delitos como concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y destinación ilícita de inmuebles, según detalló ante la prensa el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima.

De acuerdo con la información publicada en la página de Interpol, la circular azul sirve para recolectar datos sobre la identidad, ubicación o actividades de una persona vinculada a una investigación penal, diferenciándose de la circular roja, que está orientada a la localización y captura con fines de extradición o cumplimiento de condena.

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