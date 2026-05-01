Gustavo Petro lanzó ultimátum para que se “entregue los nombres” de corruptos en el Fomag: “Ahí se han robado billones de pesos”

Gustavo Petro criticó duramente el sistema de salud actual, acusando a las EPS de corrupción y de abandonar al pueblo - crédito @infopresidencia/X

El viernes 1 de mayo, Medellín concentró la atención política del país con la presencia del presidente Gustavo Petro en el parque de Las Luces, en medio del acto público por el Día Internacional del Trabajo que contó con la presencia de sindicatos, centrales obreras, organizaciones sociales y ciudadanía que llenó el centro de la capital antioqueña desde tempranas horas.

Aunque su intervención se enfocó en la propuesta de una asamblea nacional constituyente y en la defensa de los derechos laborales por tratarse de la fecha, el presidente Petro también dedicó parte de su mensaje a exponer críticas y fijar su posición frente al sistema de salud en Colombia, con énfasis en la gestión de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y el funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

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“El sistema de las EPS privadas quiebra porque se ha robado el dinero público de Colombia”, dijo el mandatario ante los asistentes. En el mismo tramo de su discurso agregó que cientos de miles de trabajadores del sector salud entraron en funciones para atender a la población que, según sus palabras, no recibe atención suficiente por parte del modelo tradicional.

El Parque de las Luces en Medellín fue escenario principal de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo y desde allí, el presidente lanzó una serie de advertencias - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Petro habló sobre el sistema de salud y las EPS

El presidente Gustavo Petro señaló el avance de la salud en su gestión, la misma que está a solo cuatro meses de concluir: “Tenemos dos sistemas entonces: hospitales públicos que crecen, que nacen, que se fortalecen, hospitales buques que navegan por el mar para cuidar a las gentes en el litoral, hospitales en los ríos navegando allá en la Amazonía, en la Orinoquía, para llegar a la aldea donde nunca llegaba un médico, barrios populares a los que llega una enfermera”.

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“Y hemos logrado entonces que esa fuerza de la salud, representada en trabajadoras y trabajadores, le entregue a Colombia mejores resultados de salud, mejores resultados de vida”, señaló el jefe de Estado en su intervención.

En su intervención mencionó programas de vacunación, control de salud materna y seguimiento a condiciones de alimentación en niños y adultos mayores; allí insistió en la necesidad de ampliar el sistema público sin intermediarios privados dentro del esquema de la Ley 100.

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Petro cuestionó el funcionamiento de las EPS privadas y afirmó que el modelo presenta fallas estructurales en la atención a los ciudadanos - crédito Joel González /Presidencia

El jefe de Estado también dirigió críticas al Congreso de la República por la falta de trámite a sus iniciativas de reforma. Señaló que proyectos permanecen sin debate en el Senado y cuestionó la inasistencia de algunos legisladores y fue en ese punto que afirmó que la ley contempla la pérdida de investidura tras reiteradas ausencias sin justificación.

Orden directa al superintendente de Salud sobre la posible corrupción en el Fomag

El momento más tenso del discurso llegó cuando Petro se refirió al sector salud del Fomag. Allí hizo una orden directa al superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y excandidato presidencial, al que le pidió una revisión inmediata sobre presuntos hechos de corrupción y le dio plazo para entregar un informe.

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“Aquí está el superintendente de Salud. Le ordeno que entre al Fomag, invitado por el comité de este gobierno que integra el consejo directivo, porque ahí se han robado billones del dinero de los maestros”, expresó el presidente ante los asistentes, que respondieron con ovaciones.

El mandatario exigió la entrega de un listado con nombres de funcionarios vinculados a posibles irregularidades: “Ccomité de este Gobierno que hace parte del consejo directivo del Fomag, pero que administra la Fidoprevisora, porque ahí se han robado billones de pesos del dinero de los maestros y maestras. Me entrega usted el listado completo de los funcionarios que han colaborado con ese robo".

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Gustavo Petro ordenó al Superintendente de Salud entregar en 15 días la lista de los responsables del desfalco de los recursos destinados a la salud de los maestros - crédito @infopresidencia/X

Además, pidió que se presenten denuncias penales contra directivos de la Fiduprevisora, entidad encargada de la administración de esos recursos. En su declaración sostuvo que el manejo actual del sistema permitió la operación de intermediarios privados en la atención del magisterio.

“Y se llenan los bolsillos y reciben la plata del dinero y del maestro y se la roban y no, no dan atención al magisterio”, señaló el presidente; además, dijo: “Quince días, señor superintendente de Salud, para entregarle al pueblo de Colombia la relación exacta de los nombres de ladrones del sector privado y público".

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El presidente insistió en que el modelo debe avanzar hacia una estructura sin intermediarios privados. Señaló que los recursos del sector deben concentrarse en la atención directa de enfermedades y en la prevención, con cobertura para maestros, madres, padres y comunidades educativas en todo el país.